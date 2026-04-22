Haberler

Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...

Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki... Haber Videosunu İzle
Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'de Yeni Yol grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Davutoğlu, 2005 yılında ABD’nin Ankara Büyükelçisi Eric Edelman’a 6 ay randevu verilmediğini, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Felluce’deki cami görüntülerini gündeme getirerek "Benden randevu istiyorsunuz ama önce şu fotoğrafların hesabını verin" dediğini aktardı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu döneme ilişkin dikkat çeken bir olayı anlattı. 

6 AY BOYUNCA RANDEVU ALAMAMIŞ 

Sözlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başlayan Davutoğlu, 2005 yılında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Eric Edelman’ın yaklaşık 6 ay boyunca Başbakanlık’tan randevu alamadığını söyledi. Bu süreçte yapılan girişimlere rağmen görüşmenin gerçekleşmediğini ifade etti.

"BENDEN RANDEVU İSTİYORSANIZ..."

Randevu verildiğinde görüşmede kendisinin de yer aldığını belirten Davutoğlu, Erdoğan’ın Edelman’a gösterdiği fotoğraflara dikkat çekti. Davutoğlu, Erdoğan’ın, Felluce’de camiye giren Amerikan askerlerine ait görüntüleri işaret ederek “Benden randevu istiyorsunuz ama önce şu fotoğrafların hesabını verin” dediğini aktardı.

İşte Davutoğlu'nun konuşmasındaki ilgili kısım; 

"Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi atanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan, ben de başdanışmandım.

2005 yılında 6 ay boyunca kendisine randevu vermedik. 6 ay boyunca geldi ancak randevu alamadı.

Randevu verildiğinde, kendisine sunulmak üzere bir dosya hazırlayıp vermiştim. Biraz sitemkâr bir şekilde oturdu, Sayın Erdoğan elindeki dosyayı açtı.

‘Benden randevu istiyorsunuz ama önce şu fotoğrafların hesabını verin' dedi.

Fotoğraflarda, Felluce’de camiye giren Amerikan askerlerinin görüntüleri vardı.

‘Bu fotoğraflar oldukça biz size randevu vermeyiz.’ dedi. Biz de o Sayın Erdoğan’a saygı duyuyoruz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Eferim göze giriyorsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

