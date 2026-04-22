Ederson'un penaltı notlarını gizlice almışlar! Yapılan paylaşımdaki ifade bomba

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor, normal süresi 0-0 sona eren maçta Fenerbahçe'yi Marko Jevtovic'in 120+2'nci dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

''EDERSON'UN PENALTI NOTLARINI ALDIM''

Maçın son düdüğünün ardından yeşil-beyazlı futbolcular ve teknik ekip taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşarken ilginç bir olay yaşandı. Konyaspor'un top toplayıcısı olan bir çocuk, teknik direktör İlhan Palut'un yanına giderek, "Hocam, Ederson'un penaltı notlarını aldım" ifadelerini kullandı. Bu sözler karşısında şaşkınlık yaşayan Palut ise "Ederson'un penaltı notlarını mı aldın?" sözleriyle karşılık verdi.

İŞTE EDERSON'UN PENALTI NOTLARI

Ortaya çıkan bu görüntülerin ardından Ederson'a ait olduğu iddia edilen su şişesinin üzerindeki notlar sosyal medyada, ''Ederson bey burası Konya, buradan çıkış yok" mesajıyla paylaşıldı.

DONNARUMMA'NIN DA NOTLARINI GİZLİCE ALMIŞLARDI

Geride bıraktığımız haftalarda FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri final maçında karşı karşıya gelen Bosna Hersek-İtalya karşılaşması penaltılara kadar uzamış, penaltı atışları sırasında Bosna Hersekli top toplayıcı, İtalyan kaleci Donnarumma'nın penaltı notlarını gizlice almıştı.