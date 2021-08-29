29 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Ağustos'ta yaşananlar!
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29 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Ağustos'ta yaşananlar!

29 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 29 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 29 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 29 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

29 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 29 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 29 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.

OLAYLAR

1521 - Belgrad'ın Fethi: Belgrad, Osmanlı Ordusu tarafından fethedildi.

1526 - Kanuni Sultan Süleyman, Macar Ordusu'nu Mohaç'ta büyük bir yenilgiye uğrattı.

1541 - Osmanlı Ordusu, Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'i ele geçirdi.

1756 - Prusya Kralı II. Frederick, Saksonya'ya saldırdı; Yedi Yıl Savaşları başladı.

1825 - Portekiz, Brezilya'nın bağımsızlığını tanıdı.

1831 - Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu keşfetti.

1842 - İngiltere ile Çin arasında "I. Afyon Savaşı"nı sona erdiren Nanking Antlaşması imzalandı.

1855 - Osmanlı'da ilk telgraf görüşmesi yapıldı. İstanbul-Edirne, İstanbul-Şumnu hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumnu'dan İstanbul'a gönderildi. Kırım Savaşı'ndan bilgi veren telgrafta, "Müttefik askerleri Sivastopol'a girmişlerdir." yazılıydı. Türk birlikleri de müttefikler arasındaydı.

1885 - Gottlieb Daimler, ilk motosiklet patentini aldı.

1898 - Goodyear şirketinin kuruluşu.

1907 - Québec köprüsü, inşası sırasında çöktü: 75 işçi öldü.

1915 - İkinci Anafartalar Muharebesi kazanıldı.

1918 - Polonya bağımsızlığını ilan etti.

1924 - Almanya, müttefiklerce hazırlanan Dawes Planı'nı onayladı. Bu plana göre Almanya savaş tazminatı ödeyecek.

1929 - Graf Zeppelin'in hava gemisi, 21 gün süren dünya turunu tamamlayarak Lakehurst'a döndü.

1933 - Almanya'da Yahudiler, toplama kamplarına gönderilmeye başlandı.

1938 - Askeri Mahkeme, Nâzım Hikmet'i orduyu kışkırttığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm etti.

1947 - Amerikalı bilim insanları, nükleer güç için plütonyumu parçalamayı başardılar.

1949 - SSCB, ilk atom bombasını Kazakistan'da test etti.

1955 - Kıbrıs Konferansı Londra'da toplandı.

1964 - İzmir Fuarı'nda; ABD, SSCB ve Mısır pavyonları tahrip edildi; 80 kişi gözaltına alındı.

1966 - Mısırlı yazar ve Müslüman Kardeşler hareketinin lideri Seyyid Kutub idam edildi.

1988 - Irak Ordusu'nun saldırısından kaçan binlerce Kürt, Türkiye sınırına yığıldı.

1994 - Yavuz Özkan'ın yönettiği "Bir Sonbahar Hikayesi" filmi, İskenderiye 10. Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini aldı.

1996 - Türkiye, İsrail ile ikinci bir askeri anlaşma yaptı.

1996 - Vnukovo Havayolları'na ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı, Arktik Spitsbergen adasına düştü: 141 kişi öldü.

2003 - Iraklı Şii liderlerden Ayetullah Muhammed Bakır el-Hekim, Necef'te, bombalı bir suikast sonucu cami çıkışında öldürüldü.

2005 - Katrina Kasırgası, Louisiana'dan Florida'ya kadar olan bölgede 1836 kişinin ölümüne ve 115 milyar dolar zarara neden oldu.

DOĞUMLAR

1632 - John Locke, İngiliz filozof (ö. 1704)

1756 - Heinrich von Bellegarde, Saksonya Krallığı doğumlu Avusturyalı mareşal (ö. 1845)

1777 - Nikita Biçurin, keşiş adı ile Sümbül, Çuvaş asıllı tarihçi ve önde gelen sinologlardan (ö. 1853)

1780 - Jean Auguste Dominique Ingres, Fransız ressam (ö. 1867)

1809 - Oliver Wendell Holmes, Amerikalı yazar (ö. 1894)

1831 - Juan Santamaría, Kosta Rika Cumhuriyeti ulusal kahramanı (ö. 1856)

1844 - Edward Carpenter, Sosyalist bir şair, filozof, antolojist ve homoseksüel haklarını savunan bir militandı (ö. 1929)

1862 - Maurice Maeterlinck, Belçikalı yazar (ö. 1949)

1871 - Albert Lebrun, Fransa'da Üçüncü Cumhuriyet'in 14. ve son cumhurbaşkanı (1932-1940) (ö. 1950)

1898 - Preston Sturges, Amerikalı film yönetmeni, senarist ve oyun yazarı (ö. 1959)

1904 - Werner Forssmann, Alman cerrahı (ö. 1979)

1910 - Vivien Thomas, 1940'larda Mavi Bebek Sendromu tedavisindeki prosedürleri geliştiren Afro-Amerikan bir ameliyat teknisyeni idi (ö. 1985)

1915 - Ingrid Bergman, İsveçli sinema oyuncusu (ö. 1982)

1916 - George Montgomery, Amerikan oyuncu, mobilyacı, yapımcı, yazar, yönetmen (ö. 2000)

1917 - Isabel Sanford, Amerikalı bir sahne, sinema ve televizyon oyuncusu ve komedyen (ö. 2004)

1919 - Sono Osato, Amerikalı dansçı ve aktris (ö. 2018)

1920 - Charlie Parker, Amerikalı caz sanatçısı (ö. 1955)

1922 - Arthur Anderson, Amerikalı radyo, sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır (ö. 2016)

1923 - Richard Attenborough, İngiliz oyuncu ve yönetmen (ö. 2014)

1924 - Dinah Washington, Amerikalı blues ve caz şarkıcısı (ö. 1963)

1924 - Paul Henze, Amerikalı strateji uzmanı, tarih ve jeopolitik doktoru (ö. 2011)

1926 - Helene Ahrweiler, Yunan profesörü ve Bizantolojist

1931 - Stelio Kazancidis, Bir Yunan şarkıcı (ö. 2001)

1935 - William Friedkin, Amerikalı film ve televizyon yönetmeni, yapımcısı ve senaristi

1936 - John McCain, Amerikalı asker ve siyasetçi (ö. 2018)

1938 - Elliott Gould, Amerikalı oyuncudur

1941 - Robin Leach, İngiliz televizyon sunucusu ve köşe yazarrıdır (ö. 2018)

1942 - Gottfried John, Alman oyuncu ve komedyen (ö. 2014)

1943 - Arthur B. McDonald, Kanadalı astrofizikçi

1946 - Bob Beamon, Amerikalı eski atlet

1946 - Dimitris Hristofias, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin altıncı cumhurbaşkanı (ö. 2019)

1947 - Temple Grandin, Amerikalı hayvan bilimi uzmanı, yazar, otizm aktivisti

1947 - James Hunt, İngiliz F1 pilotu (ö. 1993)

1948 - Robert S. Langer, Amerikalı kimya mühendisi, bilim insanı, girişimci, mucit

1955 - Diamanda Galás, Amerikalı Avangart müziği bestecisi, şarkıcı, piyanocu, performansçı ve ressam

1956 - Viv Anderson, İngiliz futbolcu

1958 - Michael Jackson, Amerikalı müzisyen (ö. 2009)

1959 - Ramón Díaz, Arjantinli eski millî futbolcu ve teknik direktör

1959 - Chris Hadfield, Uzayda yürüyen ilk Kanadalı astronottur

1959 - Rebecca De Mornay, Amerikalı oyuncu

1959 - Stephen Wolfram, İngiliz bilgisayar bilimcisi, girişimci ve fizikçidir

1962 - Ian James Corlett, Kanadalı seslendirmen, yapımcı ve yazardır

1963 - Mehveş Emeç, Türk piyanist ve pedagog

1967 - Neil Gorsuch, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi yargıcı

1967 - Jirí Ruzek, Çek fotoğrafçı

1968 - Me'shell Ndegeocello, Amerikalı şarkı sözü yazarı, rapper, basçı ve vokalist

1969 - Lucero, Meksikalı şarkıcı ve aktris

1971 - Carla Gugino, Amerikalı oyuncu

1973 - Vincent Cavanagh, Bir İngiliz şarkıcı ve gitaristtir

1973 - Thomas Tuchel, Alman futbolcu ve teknik direktör

1974 - Muhammet Ali Kurtuluş, Belçikalı futbolcu

1976 - Stephen Carr, İrlandalı millî futbolcudur

1976 - Pablo Mastroeni, Amerikalı millî futbolcu ve teknik direktördür

1976 - Jon Dahl Tomasson, Danimarkalı teknik direktör, eski futbolcudur

1977 - John O'Brien, Amerikalı millî futbolcudur

1977 - John Hensley, Amerikalı oyuncu

1978 - Volkan Arslan, Türk futbolcu

1978 - Celestine Babayaro, Nijeryalı millî futbolcudur

1980 - William Levy, Kübalı-Amerikalı oyuncu ve model

1980 - David West, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1981 - Emily Hampshire, Kanadalı aktris

1981 - Jay Ryan, Yeni Zelandalı oyuncu

1982 - Carlos Delfino, Arjantin millî basketbolcudur

1982 - Vincent Enyeama, Nijeryalı kaleci

1983 - Saadet Aksoy, Türk oyuncu

1986 - Hajime İsayama, Japon manga sanatçısıdır

1986 - Lea Michele, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1990 - Patrick van Aanholt, Hollandalı millî futbolcudur

1990 - Nicole Gale Anderson, Amerikalı aktris

1990 - Jakub Kosecki, Polonyalı millî futbolcudur

1991 - Néstor Araujo, Meksikalı millî futbolcudur

1991 - Deshaun Thomas, Amerikalı profesyonel basketbolcudur

1992 - Mallu Magalhães, Brezilyalı şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve plak yapımcısı

1993 - Liam Payne, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1994 - Yutaka Soneda, Japon futbolcu

1994 - Ryota Katayose, Japon şarkıcı, dansçı ve oyuncu

1995 - Kartal Özmızrak, Türk basketbolcu

1995 - Oğuz Berkay Fidan, Türk şarkıcı

2001 - Efsa İkra Tosun, 2021 Türkiye Güzeli

2003 - Ömer Faruk Beyaz, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

886 - I. Basileios, Bizans İmparatoru (d. 811)

1046 - Gellért, Katolik din adamı, 1030 yılından sonra ölümüne kadar Macaristan Krallığı'ndaki Szeged piskoposuydu (d. 977~1000)

1123 - I. Øystein, Norveç Kralı (d. 1088)

1135 - Mustarşid, 1118–1135 döneminde Bağdat'ta Abbasi halifesi olarak hüküm sürmüştür (d. 1092)

1159 - Sulzbachlı Bertha, Sulzbach Kontı II. Berengar (yaklaşık 1080 - 3 Aralık 1125) ile ikinci karısı Wolfratshausenli Adelheid'ın kızıdır. Bizans İmparatoru I. Manuil'un ilk karısıdır (d. 1110)

1395 - III. Albert, Habsburg Hanedanı'nın bir üyesi, 1365'ten ölümüne kadar Avusturya dükü (d. 1349)

1523 - Ulrich von Hutten, Martin Luther Reformları yanlısı, Alman hümanist düşünür ve şair (d. 1488)

1526 - II. Lajos, Macaristan ve Bohemya Kralı (savaşta öldü) (d. 1506)

1526 - Pál Tomori, Katolik keşiş ve Macaristan'ın Kalocsa başpiskoposuydu (d. 1475)

1533 - Atahualpa, Peru'nun son İnka Kralı (d. yaklaşık 1500)

1542 - Cristóvão da Gama, Etiyopya ve Somali'ye haçlı seferleri düzenleyen Portekiz ordusuna komuta eden Portekizli denizci ve asker (d. 1516)

1657 - John Lilburne, İngiliz siyasetçi (d. 1614)

1799 - VI. Pius, Papa (d. 1717)

1866 - Tokugawa Iemochi, 1858 ile 1866 yılları arasında hizmet etmiş, Tokugawa Şogunluğu'nun 14. şogunudur (d. 1846)

1873 - Hermann Hankel, Alman matematikçi (d. 1839)

1877 - Brigham Young, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 2.inci başkanı, Utah eyaletinin ilk valisi ve eyaletin başkenti Salt Lake City'nin kurucusudur (d. 1801)

1904 - V. Murat, Osmanlı'nın 33. Padişahı (d. 1840)

1939 - Béla Kun, Macar komünist politikacı (d. 1886)

1960 - David Diop, Senegalli şair (d. 1927)

1966 - Seyyid Kutup, Mısırlı yazar ve fikir adamı (d. 1906)

1972 - Lale Andersen, Alman şarkıcı ve oyuncuydu (d. 1905)

1975 - Éamon de Valera, İrlandalı siyasetçi ve İrlanda bağımsızlık lideri (d. 1882)

1977 - Jean Hagen, Amerikalı bir aktris (d. 1923)

1982 - Ingrid Bergman, İsveçli sinema oyuncusu (d. 1915)

1986 - Fatoş Balkır, Türk şarkıcı, tiyatro-sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1940)

1987 - Lee Marvin, Amerikalı oyuncu (d. 1924)

1987 - Naci el-Ali, Filistinli karikatürist (d. 1937)

1992 - Félix Guattari, Fransız politik aktivist, psikanalist ve filozof (d. 1930)

1995 - Frank Perry, Amerikalı film yönetmeni (d. 1930)

1996 - Aliye Rona, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1921)

2001 - Francisco Rabal (Paco Rabal), İspanyol oyuncu (d. 1926)

2002 - Hasan Yalçın, Türk 68 Gençlik Hareketi önderlerinden, gazeteci ve İP Genel Başkan Yardımcısı (d. 1944)

2003 - Muhammed Bakır El-Hekim, Iraklı Taklit Mercii'dir (d. 1939)

2007 - Pierre Messmer, Fransız siyasetçi, eski başbakan (1972-1974) (d. 1916)

2012 - Yurtsan Atakan, Türk gazeteci ve bilişim yazarı (d. 1963)

2014 - Tuncay Gürel, Türk oyuncu (d. 1939)

2014 - Björn Waldegård, İsveçli ralli sürücüsü (d. 1943)

2015 - Kyle Jean-Baptiste, Amerikalı genç tiyatro oyuncusudur (d. 1993)

2016 - Ann Smyrner, Danimarkalı bir oyuncu idi (d. 1934)

2016 - Vedat Türkali, Türk; şair, yazar ve senarist (d. 1919)

2016 - Gene Wilder, Amerikalı oyuncu, film yönetmeni, senarist ve yazardır (d. 1933)

2017 - Dmitri Kogan, Rus keman sanatçısı (d. 1978)

2018 - Gary Friedrich, Amerikalı çizer ve yazardır (d. 1943)

2018 - James Mirrlees, İskoç ekonomist (d. 1936)

2019 - Jim Langer, Eski Amerikan futbolu oyuncusu (d. 1948)

2019 - Maria Dolors Renau, İspanyol siyasetçi (d. 1936)

2020 - Vladimir Andreyev, Sovyet-Rus aktör, tiyatro yönetmeni, senarist ve eğitimci (d. 1930)

2020 - Sivaramakrishna Iyer Padmavati, Hint kardiyolog (d. 1917)

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29 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Ağustos'ta yaşananlar! - Haberler
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