28 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

28 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 28 Temmuz tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 28 Temmuz tarihinde neler oldu? 28 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 28 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

28 TEMMUZ NE GÜNÜ?

Her yıl 28 Temmuz'da kutlanan Dünya Hepatit Günü, viral hepatit hastalıklarına karşı küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan önemli bir sağlık günüdür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen bu özel gün, hepatit virüslerinin neden olduğu sağlık sorunlarına dikkat çekmek ve toplumları bilgilendirmek için düzenlenir.

Hepatit A, B, C, D ve E gibi çeşitli türleri olan bu hastalıklar, karaciğer iltihabına yol açar ve zamanında tedavi edilmediğinde siroz, karaciğer kanseri gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Dünya Hepatit Günü, bu hastalıkların yayılmasını önlemek, erken teşhis ve tedaviye yönlendirmek için farkındalık çalışmalarının artırıldığı bir gündür.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1299 - Marco Polo, Venedik'e döndü.

1402 - Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düştü; Osmanlı Devletinde "Fetret Devri" başladı.

1794 - Fransız devrimci lider Maximilien Robespierre, giyotinle başı kesilerek idam edildi.

1808 - Osmanlı Padişahı III. Selim, İstanbul'da IV. Mustafa'nın emriyle boğularak öldürüldü.

1821 - Arjantinli general Jose de San Martin, Lima'ya girerek Peru'nun İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1914 - Sırbistan'ın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun verdiği Ültimatomu kabul etmemesi üzerine I. Dünya Savaşı başladı.

Bugün ne günü

1920 - Meksikalı isyancı Panço Villa teslim oldu.

1921 - Kütahya'da toplanan Yunan Savaş Meclisi, Ankara'ya yürüme kararı aldı.

1929 - Savaş esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu, 48 ülke tarafından imzalandı.

1939 - Demiryolu Aşkale'ye ulaştı.

1943 - II. Dünya Savaşı: İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Hamburg'u bombalaması sonucu çıkan yangınlarda 42.000 Alman sivil öldü.

1945 - New York'ta Empire State Binası'nın 78. katına, bir B-25 Mitchell bombardıman uçağı çarptı ve 24 kişi öldü.

1946 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1957 - Meksika'da, Acapulco merkezli bir deprem gerçekleşti.

1962 - Yönetmen Elia Kazan, America America filminin çekimlerine İstanbul'da başladı.

1965 - Vietnam Savaşı: ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Güney Vietnam'daki Amerikan güçlerinin sayısının 75.000'den 125.000'e çıkarılmasını istedi.

1976 - Çin'in Tangshan şehrinde meydana gelen 8,2 şiddetindeki depremde; 242.769 kişi öldü, 164.851 kişi de yaralandı.

Tarihte bugün ne oldu

1984 - XXIII. Olimpiyat Oyunları, Los Angeles'ta başladı.

1992 - Barselona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda, halterci Naim Süleymanoğlu, 60 kiloda şampiyon oldu.

1997 - Metin Göktepe davası sanığı 6 polis teslim oldu.

2000 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kapatılan RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın, hakkındaki hapis cezasının durdurulması için yaptığı başvuruyu reddetti.

2002 - TÜPRAŞ yakınındaki Akçagaz Dolum Tesisleri'nde yangın çıktı. 2,5 saatte kontrol altına alınabilen yangın, 3 trilyon lira zarara yol açtı.

2008 - Türkiye'de iktidarda olan AK Parti'ye, kapatma istemi ile açılan dava görüşülmeye başlandı.