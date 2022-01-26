26 Ocak Çarşamba 2022 korona tablosu AÇIKLANDI mı? Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 26 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 26 Ocak Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU

26 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

26 OCAK ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

26 Ocak Çarşamba korona tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandığında veriler güncellenecektir.

26 OCAK ÇARŞAMBA KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

26 Ocak Çarşamba günü - kişiye test uygulanmıştır.

26 OCAK ÇARŞAMBA GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

26 Ocak Çarşamba - kişiye uygulanan testten - kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

26 OCAK ÇARŞAMBA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

26 Ocak Çarşamba günü - vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

26 OCAK ÇARŞAMBA KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?



26 Ocak Çarşamba günü - vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU

Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI!

GÜN, GÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI



2022

OCAK

1 Ocak hasta, 145 vefat, 36.731 vaka sayısı

3 Ocak hasta, 160 vefat, 44.869 vaka sayısı

4 Ocak hasta, 137 vefat, 54.724 vaka sayısı

5 Ocak hasta, 143 vefat, 66.467 vaka sayısı

6 Ocak hasta, 156 vefat, 68.413 vaka sayısı

7 Ocak hasta, 157 vefat, 63.214 vaka sayısı

8 Ocak hasta, 141 vefat, 66.237 vaka sayısı

9 Ocak hasta, 173vefat, 61.727 vaka sayısı

10 Ocak hasta, 141 vefat, 65.236 vaka sayısı

11 Ocak hasta, 137 vefat, 74.266 vaka sayısı

12 Ocak hasta, 145 vefat, 77.722 vaka sayısı

13 Ocak hasta, 153 vefat, 75.564 vaka sayısı

14 Ocak hasta, 167 vefat, 67.857 vaka sayısı

15 Ocak hasta, 177 vefat, 63.967 vaka sayısı

16 Ocak hasta, 136 vefat, 54.100 vaka sayısı

17 Ocak hasta, 162 vefat, 64.935 vaka sayısı

18 Ocak hasta, 157 vefat, 69.658 vaka sayısı

19 Ocak hasta, 176 vefat, 72.615 vaka sayısı

20 Ocak hasta, 166 vefat, 71.843 vaka sayısı

21 Ocak hasta, 181 vefat, 72.555 vaka sayısı

22 Ocak hasta, 184 vefat, 72.856 vaka sayısı

23 Ocak hasta, 185 vefat, 65.503 vaka sayısı

24 Ocak hasta, 156 vefat, 67.023 vaka sayısı

25 Ocak hasta, 174 vefat, 76.341 vaka sayısı

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