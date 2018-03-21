258 Ev Hanımına Ihlamur Fidanı Dağıtıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ihlamura Can Ver Projesi kapsamında Ergene'de vatandaşlara binden fazla ıhlamur fidanı dağıttı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından Ergene ilçesinde düzenlenen etkinliğe, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlara ıhlamur fidanlarının dağıtıldığı etkinlikte konuşan Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, "Ergene'nin güçlü yönlerinden biri kadınların etkin bir şekilde projelerde görev almasıdır. Bu projede de kadınları görmemiz bize büyük bir mutluluk veriyor. Çevreye en çok zarar veren insandır. Çevreden en çok etkilenen de yine insandır. Birinci amacımız, çevreye zarar vermemek. Bunun yollarını aramamız lazım. Öncelikli amacımız, çevreyi kirletmemek, bu konuda da biz ne kadar başarılı olursak, çevreyi o kadar iyi korumuş oluruz. İkinci amacımız da çevreyi güzelleştirmektir. Bugün bu ıhlamurlarla da çevremizi güzelleştireceğiz ve inanıyorum ki, mis kokular yayılacak. Gerçekten Türkiye'nin en kaliteli toprakları bu bölgede. Bu toprakları korumamız lazım" dedi.

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "21 - 26 Mart Orman Haftası'nda Ergenelilerin de katılımı ile yapacağımız fidan dağıtım töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ihlamurları en yakından bilen birisiyim. Ihlamur merkezi Uçmakdere'dir. Beyoğlu'nda, daha çok gençken uzun yıllar hizmet yapmış birisi olarak, mevsimin başlamasıyla o dağların mis gibi ıhlamur koktuğunu biliyorum. 8 köyden mahalleye dönen kırsal yerleşim yerlerinde bin 32 fidanı 258 kadınımıza teslim ediyoruz. Ne zaman kadın emeğinin olduğu bir yere gitsem orada bir başarı görüyorum. Bu projede de mutlaka başarılı olacaktır. Özellikle Ergene'de kadınların etkinliklere çok etkin katılması, Ergene'nin başarısında en önemli etkendir arkadaşlar. Benim kadınlardan ricam; bu dağıtılan fidanların takipçisi olun ki, bunu en güzel siz bu işi bilirsiniz. Bundan sonra diğer fidan dağıtımlarında da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi her zaman emrinizde, bunu gayet net söylüyorum. Yarın Allah kısmet ederse, 11 Belediye Başkanımızla beraber Gaziantep'e ve ertesi gün de Hatay'a gideceğiz. Orada Afrin tarafına gitmeye çalışacağız. Orada askerlerimize Tekirdağlıların selamını götüreceğiz. Kahraman askerlerimize Ergeneli hemşerilerimizin de selamını götüreceğiz" diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman Ergene'nin yanında olduğunu söyleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Büyükşehir Belediye Başkanımız bugüne kadar her zaman yanımızda oldu. Bugün de yanımızda olmaya devam ediyor. Eğitime çok büyük destekler verdi. 11 ilçeye 11 okul yaptı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Sağlık, Yeşiltepe ve Vakıflar Mahallerimizde 116 kilometre altyapı hattı ve yağmursuyu kanalı yapıldı. Bunlar büyük maliyetlerle yapılan işler. Çok değil, dört sene geriye gittiğimiz zaman sularımız içilmiyordu. Kanalizasyonlar taşıyordu. Bugün çok şükür ki böyle bir sorun kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanıma böyle büyük hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sene yatırım yılımız olacak. Büyük planlarımız, projelerimiz var. Bu hafta Orman Haftası. Bizler de bugüne kadar ilçemiz genelinde 2014 - 2018 arası 16 bin 500 adet ağaç dikimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 57 bin 750 adet mevsimlik çiçek, 11 bin 628 adet gül fidanı diktik. Mustafa Kemal Atatürk, 'Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur' sözleriyle yeşilin önemini ifade etmiştir. Yine peygamberimizin bir sözü vardır; 'Kıyamet günü koptuğunu bilseniz de elinizdeki fidanı dikiniz' demiştir. O yüzden fidan bizim için çok önemlidir. Bu nedenle ben tüm katılımcılara ve bu projeyi başlatan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, da projenin oluşmasına katkı sağlayan Ergeneli hanımlara saygılarını sunduğunu belirterek, "Bugün Dünya Ormancılık Günü, Orman Günü ve haftanın başlangıcı. Yarın Dünya Su Günü, ertesi gün de Dünya Meteoroloji Günü. Şimdi bu üç günün arka arkaya gelmesinin bir güzelliği var. Yaşamın kaynağı su ile orman ekolojisinin ilişkisinin kurulmasına yardımcı olacak etkinlikler, dünya genelinde ve bizim ülke özelinde de çeşitli kentlerimizde farklı etkinliklerle kutlanıyor ve değerlendirilmeye çalışılıyor. Bu ülkede ormancıların yaptığı işler ülkede pek hissedilmez, görülmez ve önemsenmez. Farkında bile değildir insanlar. Oysa ormancıların mesela Gelibolu'da yakın tarihte yanan 4 milyon ağacın, 200 bin nüfuslu bir kentin bir yıldaki oksijen ihtiyacının karşıladığı dikkate alınırsa, ormancıların ne kadar önemli bir iş yaptığı gözler önüne serilir. Avrupa Tarım Federasyonu'nun önerisiyle Dünya Gıda Örgütü tarafından bugün Orman Haftası Orman Günü olarak kabul edilmiştir. Ülkemiz de 1975 yılından beri bu harekatın içinde yer alıyor. 21 Mart, Kuzey yarımkürede yani dünyanın yarısında ilkbaharın başlangıcı, güney yarımkürede sonbaharın başlangıcı anlamına geliyor. Doğanın canlandığı ya da belli bir evreden bir başka evreye geçtiği anlamına geliyor. İnanıyorum ki, dikilen yaklaşık bin adet fidanın büyük bölümü tutacak ve çoğalarak yaygınlaşacaktır. Bu projenin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum" dedi.

Fidan dağıtımı programında konuşan Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay da, "21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Ihlamur fidanı dağıtım etkinliğine hoş geldiniz. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanımızla birlikte daire başkanımızın kapısını bayağı aşındırdık ve bizler de bu sayede kendisinden ıhlamur fidanında bize yardımcı olmasını diledik. Kendisi de bizi kırmayarak bu isteğimizi yerine getirdi. Bu anlamda kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizin daha da nefes alabilir bir ilçe, daha mis kokulu bir Ergene olmasını sağlamak adına biz de küçük bir katkı sağlamak istedik" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplam bin 32 adet fidan dağıtımı yapıldı. Projeden Kırkgöz, Ulaş, Vakıflar, Velimeşe, Pınarbaşı, Karaahmet, Ahimehmet ve Esenler olmak üzere 8 kırsal mahalledeki toplam 258 ev hanımına ıhlamur fidanı dağıtımı gerçekleştirilerek projeden yararlandırıldı. - TEKİRDAĞ