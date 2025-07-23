23 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

23 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 23 Temmuz tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 23 Temmuz tarihinde neler oldu? 23 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 23 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

23 TEMMUZ NE GÜNÜ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin güney sınırında stratejik bir öneme sahip olan Hatay'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, her yıl 23 Temmuz'da çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. 23 Temmuz 1939 tarihinde Türkiye'ye katılan Hatay, bu tarihi günle birlikte bağımsızlığını ilan ederek Türk milletinin bir parçası haline gelmiştir.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1784 - Türkiye'nin Erzincan ilinde meydana gelen depremde, 5 bin kişi hayatını kaybetti.

1821 - Mora İsyanı sırasında Monemvasia şehrini ele geçiren Yunanlar, 3.000 Türk'ü katlettiler.

1829 - William Austin Burt, daktilonun ilk hali olan tipografi makinesini icat etti.

1881 - Dünyanın en eski spor federasyonu olan Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Belçika'nın Liège kentinde kuruldu.

1888 - Enternasyonal marşı, ilk kez Fransa'nın Lille kentinde işçiler tarafından söylendi.

1894 - Japon güçleri Seul Kraliyet Sarayı'nı işgal etti ve Kore Kralı'nı tahttan indirdi.

1903 - Ford şirketi, ürettiği ilk arabanın satışını yaptı.

Bugün ne günü

1911 - İstanbul'da, Aksaray Yeşil Tulumba'da çıkan büyük yangında yaklaşık 300 ev hasar gördü.

1911 - Mimar Muzaffer Bey'in eseri olan Hürriyet-i Ebediye Tepesi açıldı.

1919 - Erzurum Kongresi başladı.

1926 - Fox Film Şirketi, film şeridi üzerine ses kaydını mümkün kılan "Movietone" ses sisteminin patentini satın aldı.

1929 - İtalya'da faşist Hükûmet, yabancı sözcüklerin kullanımını yasakladı.

1932 - Alman mimar Hermann Jansen'in, Ankara için hazırladığı Jansen planı olarak adlandırılan nazım planı onaylandı.

1939 - Hatay Meclisi'nin, 29 Haziran 1939'da aldığı Türkiye'ye katılma kararının ardından, Fransız Kuvvetleri Hatay Devleti'ni terk etti.

1951 - Paris Antlaşması yürürlüğe girdi.

1952 - Mısır'da Cemal Abdünnasır liderliğindeki Hür Subaylar Hareketi, Kral Faruk'u devirdi ve monarşiye son verdi.

1960 - Türk Edebiyatçılar Birliği olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıda; Peyami Safa, Samet Ağaoğlu ve Faruk Nafız Çamlıbel, 27 Mayıs Darbesi'nden önce baskı rejimi taraftarı oldukları gerekçesiyle Birlik'ten çıkarıldı.

1961 - Nikaragua'da Sandinista Milli Özgürlük Cephesi (FSLN) kuruldu.

Tarihte bugün ne oldu

1963 - Fransa, nükleer denemeleri sınırlandırmak üzere Moskova'da yapılan "Deneme Yasaklama Antlaşması"na katılmayı reddetti.

1967 - Detroit, Michigan'da ABD tarihinin en kanlı ayaklanmalarından biri başladı. Olaylar sona erdiğinde; geride 43 ölü, 342 yaralı ve yaklaşık 1400 yanmış bina kaldı.

1974 - Kıbrıs'ta üç günlük harekatta; 57 şehit, 184 yaralı ve 242 kayıp verildi.

1976 - Sismik-1 araştırma gemisi (Hora), İstinye Tersanesi'nden törenle Ege Denizi'ne açıldı.

1983 - Sri Lanka'daki Budist çoğunluk, yaklaşık 3.000 Tamili katletti. 400.000 civarında Tamil, komşu ülkelere kaçtı. Olay, Sri Lanka tarihine "Kara Temmuz" olarak geçti.

1986 - Prens Andrew ile Sarah Ferguson evlendiler.

1993 - Ağdam, Ermeni ayrılıkçıları tarafından işgal edildi.

1995 - Hale-Bopp kuyruklu yıldızının keşfi.

1996 - Aydın İdare Mahkemesi; Gökova, Yeniköy ve Yatağan termik santrallerinin çevreye zarar verdiği gerekçesiyle faaliyetlerinin durdurulması istemini kabul etti.

2000 - Yasemin Dalkılıç, sualtı sporları; limitsiz dalışta 120, limitli değişken ağırlıkla serbest dalışta ise, 100 metre ile iki dünya rekoru kırdı.

2005 - Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinin üç ayrı noktasında patlayan bombalar, 88 kişinin ölümüne yol açtı.

2010 - One Direction grubu kuruldu.