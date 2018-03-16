23 Nisan Mahallesi'ne 3 Büyük Yatırım

Nilüfer Belediyesi tarafından 23 Nisan Mahallesi'nde yaptırılan aile sağlığı merkezi, taksi durağı ve halı saha törenle hizmete açıldı.

Her geçen gün hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Nilüfer Belediyesi, 23 Nisan Mahallesi'nde üç önemli hizmeti daha hayata geçirdi. Nilüfer Belediyesi'nin tek tip taksi durağı projesi kapsamında yaptığı 23 Nisan Ata Bulvarı Taksi Durağı, 23 Nisan Halı Sahası ile hayırsever iş adamı Adil Gökçadır'ın desteğiyle yapılan Gökçadır Aile Sağlık Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

23 Nisan Mahallesi'nin kentin en yeni ve en hızlı büyüyen mahallesi olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu sebeple ihtiyaçların da her geçen gün arttığını belirterek, muhtar ve mahalle komitesiyle birlikte öncelikli ihtiyaçları belirleyerek buna uygun projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Bozbey, "Hızla büyüyen mahallemizin önceliklerinden biri aile sağlığı merkeziydi. Hayırsever Adil Gökçadır'ın da desteğiyle tamamladığımız Gökçadır Aile Sağlığı Merkezi'ni bugün hizmete açıyoruz. Bu merkezi, 14 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Şimdi 23 Nisan Mahallesi sakinleri olarak birinci basamak sağlık hizmetini artık yanı başınızda bulacaksınız" dedi.

Nitelikli bir merkez

Başkan Bozbey, Gökçadır Aile Sağlığı Merkezi'nin, 500 metrekaresinin aile sağlık merkezi, 80 metrekaresinin de 112 acil bakım olmak üzere toplam 580 metrekare alanda yapıldığını belirtti. Başkan Bozbey, merkezin, 5 adet doktor odası, 1'er adet dinlenme odası, laboratuar, gebe izleme ve aile planlama odası, eğitim ve toplantı odası ile hizmet vereceğini ifade etti .

Nitelikli bir aile sağlık merkezini vatandaşın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Bozbey, hayırsever iş insanı Adil Gökçadır başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

64 mahallede 54 halı saha 8 çim saha

23 metreye 50 metre ölçülerindeki 23 Nisan Halı Sahası ile birlikte "Her mahalleye bir halı saha" hedefine bir adım daha yaklaştıklarının kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "64 mahallemizde toplam 54 halı sahamız, 8 de çim sahamız var. Halı sahanın yanındaki sosyal tesisi de bu yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. 23 Nisan Spor Kulübü

ile birlikte, mahallemizde çeşitli spor etkinlikleri planladığımızı da belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Taksi durakları Nilüfer'in simgesi haline geldi"

Tek tip taksi duraklarının, çağdaş kent Nilüfer'in adeta simgesi haline geldiğini belirten Başkan Bozbey, 23 Nisan Ata Bulvarı Taksi Durağı ile birlikte bu sayının 18'e ulaştığını söyledi. Nilüfer'deki taksi esnafının güvenilirliğine de dikkat çeken Başkan Bozbey, "Nilüfer'de ben yakından biliyorum evinin anahtarını, hatta bir yere göndermesi gereken parayı taksiyle yollayanlar var. O sebeple Nilüfer'de çalışan taksici esnafımız hem teşekkürü hem de böyle modern ve güzel taksi duraklarını fazlasıyla hak diyor" dedi.

23 Nisan Mahallesi'ndeki park alanları ile alakalı da Başkan Mustafa Bozbey, bir yandan park alanlarını ağaçlandırırken diğer bir yandan da yapımı devam eden parkların kısa süre içinde hizmete açılacağını müjdeledi. Ulaşım hizmetlerinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, "Tüm Nilüferimizde olduğu gibi 23 Nisan Mahallesi sakinleri de buraya ait olmanın ayrıcalığını sonunu kadar yaşayacak" şeklinde konuştu.

Nilüfer'e ikinci sağlıklı yaşam merkezi geliyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise Bursa'da sağlık alanında yapılan hizmet ve projeler hakkında bilgi verdi. Müdür Akan, Bursa'da 222 aile sağlık merkezinde 900'e yakın aile hekiminin, Nilüfer'de de 34 aile sağlık merkezinde toplam 127 aile hekimiyle hizmet verdiğini belirtti. Ortalama 3 bin 100 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde plan yaptıklarını ifade eden Akan, hedeflerinin bu sayıyı 2 bin 500'e düşürmek olduğunu söyledi. Her ilçeye bir Sağlıklı Yaşam Merkezi kurduklarını vurgulayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yakın zamanda Nilüfer'e ikinci Sağlıklı Yaşam Merkezi yapacaklarını dile getirdi.

Bu çalışmalarda yerel yönetimlerin ve hayırsever iş insanlarının desteğinin çok önemli olduğunun altını çizen Akan, şunları söyledi:

"Gökçadır Aile Sağlık Merkezi çok önemli bir yatırım. Bundan sonraki projeleri de bu merkez gibi planlayacağız. Bu desteği bize veren Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e, Nilüfer Belediyesi'ne ve Gökçadır ailesine teşekkür ediyorum".

"Daha nicelerini yapmak istiyorum"

Uzun süre arzu ettiği bir projenin açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren hayırsever iş adamı Adil Gökçadır, toplum için hayırlı bir şeyler yapmanın huzur verici bir şey olduğunu kaydederek, "Allah, imkanı olan herkese ve bana, çocuklarıma daha nicelerini nasip etsin. Tabela da ismimizin yazılı olması, burada şifa bulan insanların az da olsa duasını almak bambaşka bir şey. Tüm dostlarıma hayır işlerine el atmalarını tavsiye ediyorum. Bu konuda işlerim müsaade ettiği sürece gönüllü bir çalışma yapmayı da istiyorum" dedi.

Açılışı yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını dileyen 23 Nisan Mahalle Muhtarı Şenol Özen de, Nilüfer Belediyesi'ne, Gökçadır ailesine ve emeği geçen herkese mahalle halkı adına teşekkür etti. Başkan Bozbey, konuşmaların ardından hayırsever iş insanı Adil Gökçadır'a günün anısına hediye verdi. Hizmetlerin açılışını Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Adil Gökçadır, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ve diğer katılımcılar birlikte yaptı. Ardından da protokol üyeleri yatırımları gezdi.

23 Nisan Ata Bulvarı Taksi Durağı'na giden Başkan Bozbey ve beraberindekileri Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Topçu ile taksici esnafı karşıladı. Bozbey burada bir süre sohbet ettikten sonra 23 Nisan Halı Sahası'na geçerek incelemelerde bulundu.

Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Baş, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve 23 Nisan Mahalle Muhtarı Şenol Özen ile mahalle sakinleri katıldı. - BURSA