23 MAYIS NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

23 MAYIS NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Mayıs tarihi, geçmişte pek çok önemli olaya tanıklık eden özel bir gündür. Siyasi, kültürel, bilimsel ve toplumsal alanlarda yaşanan çarpıcı dönüşümlere ev sahipliği yapan bu tarih, hem dünya tarihinde hem de Türkiye tarihinde önemli anlara şahitlik etmiştir. Peki, 23 Mayıs ne günü olarak kutlanır? 23 Mayıs'ta ne oldu, hangi önemli olaylar yaşandı? Bugün ne günü? İşte, detaylar…

23 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 23 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 23 Mayıs tarihinde neler oldu? 23 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 23 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1040 - Dandanakan Muharebesi yapıldı ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu kuruldu.

1788 - Güney Karolina eyalet olarak kabul edildi.

1795 - Fransa'da kadınların toplantılara katılması yasaklandı.

1856 - 42 İsis adlı göktaşı, N. R. Pogson tarafından keşfedildi.

1915 - İtalya Krallığı, İtilaf Devletleri ile birlikte I. Dünya Savaşı'na katıldı.

1919 - İzmir'in İtilaf Devletleri tarafından işgalini protesto için Sultanahmet Mitingi yapıldı, mitinge 200 bin kişi katıldı.

1928 - Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi, tekke ve zaviyeler kapatıldı.

23 MAYIS NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?23 MAYIS NE GÜNÜ

1938 - İstanbul Elektrik Şirketi'nin Hükûmetçe satın alınmasına ilişkin sözleşme, Ankara'da imzalandı.

1945 - Nasyonal sosyalist liderlerden Himmler, Müttefikler'in eline geçmemek için siyanür kapsülüyle intihar etti.

1949 - Sovyet lideri Josef Stalin, Berlin ablukasını kaldırdı ve II. Dünya Savaşı sonrası ikiye bölünen Almanya'nın batısında Federal Cumhuriyet ilan edildi.

1951 - Çin, Mao Zedong önderliğinde Tibet'i ilhak etti.

1960 - Mossad ajanları, 6 milyon Yahudinin ölümünden sorumlu tutulan Adolf Eichmann'ı Arjantin'de ele geçirdi. Eichmann, yargılanmak üzere İsrail'e götürüldü.

1965 - Amerika Birleşik Devletleri, iç savaş yaşanan Dominik Cumhuriyeti'ndeki kendi vatandaşları da dahil yabancıları kurtarmak amacıyla Brezilya, Honduras, Paraguay, Nikaragua, Kosta Rika ve El Salvador'un katılımıyla İnter Amerikan Barış Gücü'nü kurdu.

1971 - İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kondu. 25 bin asker ve polis kentte arama yaptı.

1978 - İmralı Cezaevi'nden kaçan Amerikalı Billy Hayes'in yazdığı roman, Geceyarısı Ekspresi adıyla sinemaya aktarıldı. Türkiye, filmi protesto etti.

23 MAYIS NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?Tarihte bugün ne oldu

1982 - Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Ankara'da konuştu: "Gönül arzu eder ki bütün gençler liseyi okusun hatta bütün gençler üniversiteyi okusun. Bu, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Liseyi bitiren herkes üniversiteyi okuyamaz."

1992 - İstanbul'a 117 yıl hizmet eden Galata Köprüsü yerinden sökülerek, Haliç'e çekildi.

2002 - Ankara'nın en eski ve en büyük sinemalarından biri olan Akün Sineması, 1975 yılında Ertem Eğilmez'in unutulmaz filmi Hababam Sınıfı ile açtığı perdelerini, yine aynı filmle bir daha açılmamak üzere kapattı.

2006 - Boeing 717 üretimi sona erdi.

2006 - Türk-Yunan F-16 uçakları çarpıştı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda

Ayrılık sonrası Arda Güler'den duygusal veda
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''

Comolli resmen açıkladı: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.