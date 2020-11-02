2020 instagram dondurma: İnstagram hesap dondurma nasıl yapılır? İnstagram hesabı dondurma linki! Kısayoldan hızlı şekilde hesap dondurma!

İnstagram hesap dondurma en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İnstagram kullanıcıları instagram hesabını dondurmak isteyebiliyorlar. Peki hızlı şekilde instagram hesabı nasıl dondurulur, instagram hesap dondurma nasıl yapılır, instagram dondurma linki nedir, tüm cevaplar sizlerle...

En çok kullanılan sosyal medya sitelerinden birisi Instagram'dır. Facebook'u geçtiği düşünülen instagramın kullanıcı sayısı bir hayli yüksektir. Kullanıcılar instagram hesabını kapatmak isteyebilirler. Kapatmanın yanı sıra dondurmak da isteyebilir. Peki instagram hesap dondurma nasıl yapılır? İnstagram dondurma yapmak?

2020 İNSTAGRAM HESAP DONDURMA NE İŞE YARAR?

Sosyal medyadan biraz uzaklaşmak isteyenler hesabını dondurabilirler. İnstagram dondurma işlemi hesabı tamamen kalıcı silmemektedir. Eğer bir müddet instagramı kullanmak istemezseniz hesabınızı dondurabilirsiniz. Sonradan eğer hesabınıza girmek isterseniz dondurmayı kaldırabilir ve hesabınızı kullanıma açabilirsiniz. Yani geçici hesap dondurmak için instagram dondurma yapmanız gerekiyor. Şimdi resimler eşliğinde instagram hesabı dondurma nasıl yapılır onu öğrenelim.

İNSTAGRAM HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR? (RESİMLİ ANLATIM)

1-) İnstagram hesabını dondurmak için öncelikle instagram'ın resmi sitesine giriyoruz ve hesabımıza giriş yapıyoruz. İster masaüstünden giriş yapın, isterseniz de mobilden giriş yapın. Her iki türlü de hesap dondurma yapabilirsiniz.

2-) Hesaba giriş yaptıktan sonra kendi profil sayfanızı açın. Yani en sağ üst taraftaki butona tıklayarak kendi profil sayfanızı açabilirsiniz. Profil sayfanızı açtıktan sonra hesap isminizin yanında "Profili Düzenle" butonu var. Oraya tıklıyoruz.

3-) Akabinde sol tarafta birçok menü açılacak. Bu menülerden en üstteki "Profili Düzenle" kısmına geliyoruz ve buradan en altta yer alan "Hesabımı geçici olarak kapat" linkine tıklıyoruz.

4-) Sonrasında "Hesabını Geçici Olarak Kapat" sayfası karşımıza gelecek. Burada instagram bize "Hesabını neden kapatıyorsun?" şeklinde soru soracaktır. Burada aşağıdaki cevaplardan birini seçmeniz gerekir:

Takip edecek kişileri bulamıyorum.

Çok zamanımı alıyor.

Gizlilikle ilgili endişeler.

Ara vermek istiyorum.

Bir şeyi kaldırmak istiyorum.

Çok fazla reklam var.

İkinci bir hesap açtım.

Kullanmaya başlamakta zorlandım.

Başka bir şey.

Bu cevaplardan birisini seçip diğer aşamaya geçiyoruz.

5-) Sonrasında "Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir" kısmı karşımıza çıkacak. Burada şifremizi tekrar yazıyoruz. Ardından "Evet" butonuna basarsanız instagram hesabınızı geçici olarak dondurmuş olursunuz.

6-) Böylelikle geçici dondurmayı yapmış oluyoruz. İstediğiniz zaman tekrardan instagrama girerek dondurduğunuz hesabı geri açabilirsiniz.

Böylelikle instagram hesabınızı dondurmuş olursunuz.

INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ NEDİR?

Dilerseniz hiç bu adımlarla uğraşmadan direkt olarak instagram dondurma linkine tıklayarak dondurma sayfasını açabilirsiniz.

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

Yukarıdaki linke tıklayarak hızlı bir şekilde instagram dondurma işlemi yapabilirsiniz.

DONDURULAN İNSTAGRAM HESABI NASIL TEKRAR GERİ AÇILIR?

Dondurmuş olduğunuz instagram hesabını geriye açmak için hesabınıza normal instagrama giriş yaparmış gibi girmeniz gerekiyor. Ardından tekrar instagram hesabınız aktif hale gelecektir. Tekrardan dondurma yapmak için yukarıda anlattığımız adımları uygulamanız gerekmektedir.

En güncel 2020 instagram dondurma bu şekilde yapılmaktadır. Eğer daha hızlı bir yöntem olursa yazımızı güncelleyeceğiz.

İNSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkânı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. 6 Eylül 2012'de Instagram ile Facebook arasındaki anlaşma, 300 milyon dolarlık nakit satın alma fiyatı ve 23 milyon hisse senedi ile resmen kapandı.

Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

İNTAGRAM TARİHİ NEDİR?

Instagram, ilk kez Burbn olarak San Francisco'da geliştirilmeye başladı. Bu, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından oluşturulan bir mobil check-in uygulaması idi. Burbn'nin Foursquare'e çok benzediğini fark eden Systrom ve Krieger, uygulamalarını fotoğraf paylaşımına odakladı. İsim olarak "instant camera" (polaroid fotoğraf makinası) ve "telegram" (telgraf) kavramlarının bir parçası olarak uygulamanı yeniden adlandırdılar.

İlk Instagram gönderisi, 16 Temmuz 2010'da Mike Krieger tarafından yayınlanan South Beach Limanı'nın bir fotoğrafıydı. 6 Ekim 2010 yılında, Instagram iOS uygulaması resmi olarak App Store üzerinden yayınlandı. Şubat 2011'de Instagram'ın Benchmark Capital, Jack Dorsey, Chris Sacca (Capital fonu aracılığıyla) ve Adam D'Angelo dahil olmak üzere çeşitli yatırımcılardan Seri A fonunda 7 milyon dolar topladığı bildirildi. Nisan 2012'de Instagram, 500 milyon dolarlık değerleme ile risk sermayedarlarından 50 milyon dolar topladı.

3 Nisan 2012'de Instagram, Android telefonlara yönelik uygulamasının bir sürümünü yayınladı ve bir günden kısa bir süre içinde bir milyondan fazla indirildi. 2013 Mayıs ayında Instagram, bir kullanıcının profilinde etiketlendiği her resmi listeleyen yeni bir sekme olan fotoğraf etiketleme ve "Sizin Fotoğraflarınız" özelliğini, Haziran ayında 15 saniyelik video paylaşımını başlattı. Aralık 2013 yılında Instagram, kullanıcıların özel olarak belirli kişilere mesaj ve dosya göndermesine olanak tanıyan bir özellik olan Direct'i sundu. Mart 2014'te Instagram, Facebook Places'ı kullanmak için teknolojiyi test etmeye başladı. Ekim 2015 yılında Instagram, Boomerang'ı başlattı. Mayıs 2016 yılında Instagram, tam yeni güncellenmiş bir simge ve uygulama tasarımının yanı sıra yeni bir görünüm, ayrıca işletme, tanıtım ve pazarlama araçlarını tanıttı. 2016 yılın Ağustos ayında Instagram Hikayeler özelliğini, Kasım ayında canlı yayın, ayrıca Instagram Direct özelliği için kaybolan fotoğraf ve videoları da başlattı, 6 Aralık 2016'da yorum beğenisini tanıttı. Haziran 2018 yılında Instagram, YouTube ile rekabet etmeyi amaçlayan bir video platformu olan IGTV'nin lansmanını, Temmuz 2020 yılında ise, TikTok ile rekabet etmek için tasarlanmış kısa biçimli bir video özelliği olan Reels'ı duyurdu.