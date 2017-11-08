2017 EKPSS 3. yerleştirme tarihi ÖSYM son dakika 2018 EKPSS sınavı ne zaman?

Engelli memur alımı 2018 Başbakan Binali Yıldırım son dakika müjdeyi verdi. Engelli memur alımı 2018 başvuruları başladı mı? Engelli memur alımı EKPSS nasıl yapılacak? Engelli memur alımı ile ilgili tüm detaylar aksam.com.tr'de. Engelli memur alımı 2018 EKPSS başvuru henüz başlamadı. ÖSYM takviminde de belli olmayan 2018 EKPSS engelli alım başvurularının Şubat ayında başlaması bekleniyor. EKPSS sonuçları adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. 2017 Yılı EKPSS 2. Yerleştirme Sonuçlarına göre lisanstan 3379 kişi tercih yaparken 1273 kişi yerleşti 75 kontenjan boş kaldı. Önlisanstan 5408 kişi tercih yaparken 458 kişi yerleşti 49 kontenjan boş kaldı. Ortaöğretimden 30033 kişi tercih yaparken 386 kişi yerleşti 58 kontenjan boş kaldı.

EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

ENGELLİ MEMUR ALIMI 2018 EKPSS

Engelli memur alımı 2018 EKPSS başvuru henüz başlamadı. ÖSYM takviminde de belli olmayan 2018 EKPSS engelli alım başvurularının şubat ayında başlaması bekleniyor. Engelli memur alımıyla ilgili bütün detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKPSS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS): ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS'ye başvurmak zorundadır.

EKPSS'DE NELER DEĞİŞTİ?

Öte yandan Binali Yıldırım tarafından bugün yapılan açıklamada da EKPSS ile ilgili yeni değişiklik yapıldı. Normalde 2 yıl geçerliliği devam eden sınav 4 yıla uzatıldı.

EKPSS NASIL YAPILIR?

EKPSS, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kotası açığı bulunduğu sürece diğer merkezi kamu personel alım sınavlarından ayrı olarak yapılır.

Sınav soruları, engel grupları itibarıyla öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle engellilerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde hazırlanır.

EKPSS adayların, engel grupları ve ulaşabilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılır. EKPSS'de istekleri halinde adaylara, engel grubuna uygun okuyucu ve/veya işaretleyici olmak üzere sınav görevlisi temin edilir.

EKPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

EKPSS YERLEŞTİRMELERDE ARANAN ŞARTLAR

Adaylarda, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan genel ve özel şartlarla birlikte atanacakları kadro için Tercih Kılavuzunda ilan edilen diğer şartlar aranır.

Genel şartları şöyle özetleyebiliriz:

-Türk vatandaşı olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Atanacağı kadro için istenilen öğrenim düzeyine sahip olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Devlet memuriyetine engel suçlardan hükümlü olmamak,

-Askerlikle ilişiği bulunmamak.

Özel şartlar ise adayların tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan yeterlik, sertifika, bonservis, yabancı dil şartı gibi genel şartlar kapsamı dışında sahip olmaları gereken diğer şartlardır.

EKPSS'DEN HANGİ KURUMLARA ATAMALAR YAPILIR?

Döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına, İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara, Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına atama yapılmaktadır.

2017 EKPSS HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR...

EKPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:

1.Ortaöğretim,

2.Önlisans,

3.Lisans,

düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.

KURA YÖNTEMİ İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

Kuraya girecek engelli memur adaylarının:

1.İlkokul,

2.Ortaokul,

3.İlköğretim,

4.Özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu, mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olması gerekir.

Özürlü Memur Seçme Sınavı Sonuçları kaç yıl geçerli olacak?

ÖMSS sınav sonuçları 2 yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre boyunca, kamuya özürlü alınırken bu özürlü sınav sonuçları kullanılacaktır.

Yüzde 40 ve Üzeri Özürlü Olanlar Sınava Girebilir.

ÖMS ye veya kuraya sadece yönetmeliğe uygun olarak yüzde 40 ve üzeri özürlü sağlık kurulu raporu olan adaylar girebilmektedir. Örneğin, Yüzde 39 özrü olanlar bu sınava giremeyecektir.

Mezun veya mezun olabilecek durumda olanlar ÖMSS ye girebilecektir.

ÖMSS ye lise, önlisans ve lisans mezunlarıyla, 2012 yılı içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar girebilecektir.

Kuraya ise ilköğretim/ilkokul/ortaokul mezunu veya ÖMSS nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan özürlü adaylar başvurabileceklerdir.

EKPSS NEDİR?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınav demektir.