2 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

2 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 2 Temmuz'un tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 2 Temmuz tarihinde neler oldu? 2 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 2 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

2 TEMMUZ NE GÜNÜ?

2 Temmuz Sivas Katliamı, 1993 yılında gerçekleşen ve 37 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan acı bir olaydır. Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılan Alevi inancına sahip vatandaşlar, Madımak Oteli'nde toplandıkları sırada bir grup radikal kişi tarafından saldırıya uğradı. Otel ateşe verildi ve 37 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Bu katliam, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük toplumsal olaylardan biri olarak hafızalarda yer etti. Sivas Katliamı, her yıl 2 Temmuz'da anılarak, mağdurları anılıyor ve olayın sorumlularının yargılanması talep ediliyor.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1698 - İngiliz mucit Thomas Savery, ilk buhar makinesinin patentini aldı.

1777 - Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu.

1829 - 25.000 kişilik bir Rus Ordusu, Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Sliven'i teslim aldı.

1839 - Küba açıklarında, bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı.

1900 - Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı, Almanya'nın Friedrichshafen kenti yakınlarında denendi ve başarılı oldu. Araca "Zeplin" adı verildi.

1917 - Yunanistan, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

Bugün ne günü

1932 - Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı.

1932 - Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.

1934 - Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi.

1937 - Uçakla ilk dünya turu için yola çıkan Amelia Earhart ve Fred Noonan kayboldu.

1945 - 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kişi, İzmir Saat Kulesi altında idam edildi.

1951 - Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredildi.

1962 - Walmart perakende zincirinin ilk mağazası, Arkansas Eyaleti'nin Rogers şehrinde açıldı.

1964 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu alanlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan "Yurttaşlık Hakları Yasası"nı imzaladı.

1966 - Antalyaspor Kulübü kuruldu.

1966 - Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Moruroa adasında gerçekleştirdi. Denemenin kod adı "Aldébaran"dı.

1972 - Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi.

Tarihte bugün ne oldu

1976 - 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu

1978 - O yıllarda bir gezegen olarak kabul edilen Plüton'un, Charon uydusu keşfedildi.

1985 - Andrey Gromiko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı.

1986 - Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda, Arjantin şampiyon oldu.

1990 - Hac izdihamı: Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı; 1426 kişi öldü.

1992 - Olimpiyat Oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zekâ Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye beşinci oldu.

1993 - Sivas Madımak Oteli yakıldı. Otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü.

2001 - Göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan "AbioCor", ilk kez bir hastaya uygulandı.

2002 - Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu.

2003 - Yönetmen Ferzan Özpetek'in Karşı Pencere adlı filmi, İtalya'daki Yabancı Basın Merkezi'nin jüri üyeliğini yaptığı Globo D'Oro (Altın Küre) sinema ödüllerinden, "En İyi Film Ödülü" dahil beşini kazandı.

2004 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü.