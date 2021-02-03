2 dünya savaşı... İkinci dünya savaşı nedenleri ve sonuçları nedir? İkinci dünya savaşı tarihi ve kısa özeti

2 dünya savaşı 1939 - 1945 yılları arasında gerçekleşen ve insanlık tarihi için en büyük felaketlerden olan bir savaştır. 2 dünya savaşı... İkinci dünya savaşı nedenleri ve sonuçları nedir? İkinci dünya savaşı tarihi ve kısa özeti. 2 dünya savaşı bitiş tarihi, tarafları ve önemi

2 Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaş olmuş ve 1939-1945 yılları arasındaki bu savaşta 40-50 milyon insan ölmüştür. 2 dünya savaşı... İkinci dünya savaşı sebepleri, nedenleri ve sonuçları nedir?İkinci dünya savaşı tarihi ve kısaca özeti

2 DÜNYA SAVAŞI

2 Dünya Savaşı, 1939'dan 1945'e kadar süren küresel bir savaş. 2 Dünya Savaşı büyük güçler dahil olmak üzere, dünya ülkelerinin birçoğu bir araya gelip iki karşıt askeri ittifak oluşturdular: Müttefikler ve Mihver. Savaşa dönemin tüm büyük güçleri olan Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, ABD, Çin Cumhuriyeti ve Fransa, Müttefik Devletler olarak; Almanya, İtalya ve Japonya, Mihver Devletleri olarak katılmıştır. İkinci Dünya Savaşı 100 milyondan fazla askerî personelin dâhil olduğu savaşta savaşa katılan ülkeler tüm ekonomik, endüstriyel ve bilimsel güçlerini, sivil ya da askerî kaynak farklılığı gözetmeksizin savaş için seferber etmiştir. Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olmakla kalmayıp Holokost gibi kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği II. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaş olmuş ve 1939-1945 yılları arasındaki bu savaşta 40-50 milyon insan ölmüştür.

Savaşın başladığı tarih olarak genellikle Almanya'nın Polonya'yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 kabul görür. Polonya'nın işgali ile birlikte Fransa ve Britanya İmparatorluğu ve İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan çoğu ülke Almanya'ya ültimatom gönderdi. Almanya, Avrupa'da büyük bir imparatorluk kurmayı amaçlıyordu ki 1939'un sonundan 1941'in başına kadar bir dizi muharebe ve antlaşma ile Avrupa topraklarının çoğunu ele geçirdi ya da bastırdı. Alman-Sovyet Antlaşması sürerken, Sovyetler Birliği, 6 komşu ülkesinin topraklarını tamamen ya da kısmen işgal ederek topraklarına katmıştır. Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu Kuzey Afrika'da ve genişleyen deniz savaşlarında Mihver Devletleri'ne karşı savaşı sürdüren tek büyük güç olarak kalmıştır. 1941 Haziran ayında Avrupalı Mihver Devletleri, Sovyetler Birliği'ni işgal etmeye başladılar. Tarihteki en büyük kara savaşı cephesini başlatan bu işgal sonrası Mihver kuvvetleri askerî gücünün önemli bir bölümünü bu savaş için ayırmıştır. 7 Aralık 1941 tarihinde, 1937'den beri Çin'le savaşan ve Asya'ya hükmetmeye çalışan Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Pasifik Okyanusu'ndaki Avrupalı devletlerin topraklarına saldırmış ve kısa sürede bölgenin büyük bir bölümüne hakim olmuştur.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

Japonya'nın Pasifik Cephesi'ndeki bir dizi yenilgisi ve Avrupalı Mihver ordularının Kuzey Afrika ve Stalingrad'daki yenilgileriyle birlikte Mihver kuvvetlerinin ilerlemesi 1942 yılında durdurulmuştur. 1943 yılında Doğu Avrupa'daki Alman yenilgileri, İtalya'nın Müttefik kuvvetlerince işgal edilmesi ve Pasifik'teki Amerikan zaferleriyle birlikte Mihver Devletleri savaştaki kontrolü kaybetti ve tüm cephelerde geri çekilmek zorunda kalmıştır. 1944'te Batılı İttifak Kuvvetleri Fransa'yı, Sovyetler Birliği ise kaybettiği bölgeleri geri almakla kalmayıp Almanya'yı ve müttefiklerini işgal etmiştir.

Sovyetler Birliği ve Polonya kuvvetlerinin Berlin'i ele geçirmesini takip eden Almanya'nın 8 Mayıs 1945'te koşulsuz teslimiyetiyle birlikte Avrupa'da savaş sona ermiş, Japon orduları ise Birleşik Devletler tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Bunu takiben Japon Adaları işgal edilmeye başlanmıştır. Asya'da savaş, 15 Ağustos 1945 tarihinde Japonya'nın teslim olmayı kabul etmesiyle sona erdi.

Savaş, 1945 yılında Müttefik Devletler'in Almanya ve Japonya'ya karşı kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı dünyanın politik düzenini ve sosyal yapısını derinden etkiledi. Sonraki yıllarda oluşabilecek çatışmaların önüne geçmek ve uluslararası dayanışmayı sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) kuruldu. Savaş sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği gibi süper güçler ortaya çıktı. Bu durum süper güçler arasında 46 yıl boyunca sürecek olan bir Soğuk Savaş dönemini başlattı. Bu dönemde Avrupalı büyük güçlerin etkilerinin azalması sonucunda Asya ve Afrika'daki sömürgeler bağımsızlıklarını kazanmaya başladı. Savaş süresince endüstrisi hasar gören birçok ülke ekonomisini tekrar yapılandırma dönemine girişti. Politik bütünleşme, savaş sonrası ilişkileri düzenlemek amacıyla özellikle de Avrupa'da, önem kazanmıştır.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

2 DÜNYA SAVAŞI TARİHİ

Dünya Savaşı, 1939'dan 1945'e kadar süren küresel bir savaş. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaş olmuş ve 1939-1945 yılları arasındaki bu savaşta 40-50 milyon insan ölmüştür. Savaşın başladığı tarih olarak genellikle Almanya'nın Polonya'yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 kabul görür.

İkinci Dünya Savaşının Önemi

İkinci Dünya Savaşı gelişimi ve sonuçları itibariyle insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük kıyımlardan olmuştur. Büyük yıkımlar ve ülke sınırlarında değişikliklerin olması ile sonuçlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı 65 milyondan fazla insanın yaşamını kaybetmesine neden olmuştur. Dehşetli etkileri ile insanlık tarihinde gerçekleşmiş olan en kanlı savaşlardan biri olma özelliğine sahiptir.

2. Dünya Savaşı Nedenleri

1. dünya savaşında kaybeden ülkelerin hırsları ikinci dünya savaşının başlamasına neden olmuştur. müttefik ve mihver devletler arasında gerçekleşmiş olan bir savaştır. dünya savaşını kaybeden Almanya büyük bir ekonomik krize mahkum olmuştu. Alman ekonomisi çökmüş ve halk artık fakirlikten isyan eder duruma gelmişti.



Almanya'nın Versay anlaşmasını reddetmesi

Japonya'nın Avrupalı devletlerin Asya'ya hakim olmasını engellemek istemesi

Birinci dünya savaşında kaybedilen ülkelerin ülke sınırlarının yeniden belirlenmesi

İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları

Savaşı demokrasiyi savunan ülkeler kazanmıştır.

Savaş sonrasında sömürgecilik faaliyetleri azalmıştır.

Birleşmiş Milletler kurulmuştur.

Rusya, Balkanlar'da güç kazanmıştır.

Türkiye, ABD gücüne yaklaşmıştır.

Almanya ikiye bölünmüştür.

İngiltere ve ABD desteğiyle 1948 yılında Filistin'de İsrail Devleti kurulmuştur.

Devletler arasında rekabetler devam etti.

Varşova Paktı ve NATO kuruldu.

Dünya barışının korunması için insan hakları sözleşmeleri yayınlandı. Savaşı'nın başlamasının başlıca nedenidir.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI TARAFLARI

Bu savaşa katılan devletler şöyle;

Müttefik Devletler

Fransa

Amerika

Birleşik Krallık

Sovyetler Birliği

Mihver Devletler

Almanya

İtalya

Japonya