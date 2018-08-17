17 Ağustos Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Kocaeli'de, İstanbul'da, Sakarya'da, Düzce'de ve Yalova'da saat 03.02'de çeşitli etkinliklerle anıldı.

Gölcük'te bulunan Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

ALTINTAŞ: ASRIN FELAKETİ

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Marmara Depremi'nin "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğini söyledi. Bu felaketten çıkarılması gereken önemli dersler olduğunu dile getiren Altıntaş, "Vatandaşların yapacakları yapıların sağlam olması hususunda her türlü görevi yerine getirmeleri gerekir. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalar insanlarımızın farkındalıklarının artırılmasına yönelik olacak." dedi.

Altıntaş, tüm deprem şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böylesine büyük bir acının yaşanmaması dileğinde bulundu.

DEĞİRMENCİ: BU ATEŞ ZAMAN ZAMAN KÜLLENİYOR

Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci de 19 senedir kalplerinde yanan bir ateş olduğunu ifade ederek, "Bu ateş zaman zaman külleniyor gibi olsa da her sene depremin yıl dönümünde tekrar alevleniyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu. Konuşmaların ardından katılımcılar denize karanfil bıraktı.

İSTANBULLULAR SULTANAHMET MEYDANI'NDA TOPLANDI

Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'nda anma etkinlikleri yapıldı. Depremde hayatını kaybedenler, İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türk Kızılayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) iş birliğiyle düzenlenen törenle anıldı.

Meydanda akşam saatlerinde başlayan etkinliğin son bölümünde, 17 Ağustos 1999'da felaketin gerçekleştiği saat olan 03.02'de siren çalındı. Etkinlik, depremde yaşamını yitirenler için İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından okunan hatim duasıyla tamamlandı.

Bu arada, Sultanahmet Meydanı'nda zaman tüneli çadırı, afet simülasyon tırı, köpekli arama gösterileri, çocuklar için tırmanma parkuru, Türk Kızılayı kan bağışı ve ikram tırları ile AFAD arama kurtarma araçlarının tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte, "depreme hazırlık" teması ve sosyal medyada #HazırOl etiketiyle afet risk ve zararlarını azaltmaya dikkat çekildi. "Marmara Depremi'nden Türkiye Afet Yönetim Sistemi'ne" adlı açık oturum yayını boyunca Marmara Depremi'ne ilişkin belgeseller, kısa filmler ve animasyon filmleri gösterildi.

SAKARYA'DA DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN DUALAR EDİLDİ

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için 19 yıl önce felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anma etkinliği yapıldı.

Sakarya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneğince (SİMDER) Adapazarı Belediyesi önündeki meydanda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Din görevlileri tarafından deprem kasidesi, Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim hatim dualarının okunduğu programda, deprem fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterisini izleyen vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Saatler 03.02'yi gösterdiğinde 3 bin 891 "deprem şehidi" için dua edilen etkinlikte, vatandaşlara Adapazarı Belediyesince ikramda bulunuldu. Öte yandan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince alanda konuşlandırılan stantta vatandaşlara depremle ilgili çalışmalarda kullanılan ekipmanlar tanıtıldı. AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, deprem bilinci hakkında katılımcılara bilgi verdi.

YALOVA'DA BETON BLOKLARA ÇİÇEK BIRAKILDI

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 19 sene önce depremin yaşandığı saat olan 03.02'de düzenlenen törenle anıldı.

Kentte depremde yıkılan bazı binaların enkazı üzerine kurulan Deprem Anıtı'na akşam saatlerinde gelen vatandaşlar, felakette yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bıraktı.

Anıtın içindeki fotoğraf sergisini de gezen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Gece geç saatlerde kalabalığın arttığı anıt çevresinde İl Müftülüğü görevlileri tarafından ilahiler okunarak dualar edildi.

Marmara Depremi'nin yaşandığı saat olan 03.02'de CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve CHP İl Başkanı Bahar Doğan'ın da katıldığı törenin ardından belediye ve bir grup esnaf tarafından ikramlarda bulunuldu.

DÜZCE VALİSİ ZÜLKÜF DAĞLI'DAN ANMA MESAJI

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Dağlı, mesajında, Düzce'nin 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da iki büyük deprem yaşadığını anımsatarak bu iki deprem sonucu 980 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Vali Dağlı, kentin birinci derecede deprem kuşağında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "İlimizde bir daha deprem yaşamamak ya da olası deprem durumunda can ve mal kaybına uğramamak en büyük temennimizdir. Bunun için hepimize düşen görevler vardır. Hedefimiz özellikle 'Deprem öldürmez bina öldürür.' sözünü aklımızdan çıkarmayarak hem kamu hem de özel sektör olarak yapacağımız tüm binaların kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. Düzce bu anlamda çok önemli gelişmeler kaydetmiş, kamu ve özel sektör eliyle ciddi miktarda bina stokuna ulaşmıştır. Halen de kentsel dönüşüm kapsamında önemli çalışmalar sürdürülmektedir."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bina yapımında zemin +2 kat dışına çıkılmaması yönündeki talimatı çerçevesinde çalışma yaptıklarını vurgulayan Dağlı, "Bunu tüm belediyelerimize bir kez daha hatırlatıyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.