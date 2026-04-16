Saldırgan 'okul avcısı' kelimesini kullanıyormuş

Güncelleme:
Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Öğretmen İbrahim Huylu, saldırgan öğrencinin okulda 'okul avcısı' terimini kullandığını ve sosyal ilişkilerinin olmadığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı düzenleyen öğrenci ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. Okulda görev yapan bir öğretmen, öğrencinin arkadaşı olmadığını ve 'okul avcısı' anlamına gelen bir kelime kullandığını söyledi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Okulda görev yapan Sosyal Bilimler Öğretmeni İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırganın 'okul avcısı' şeklinde bir kelime kullandığını duyduğunu ifade ederek, "İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş. Kimseyle muhatap olmazdı. Bu yıl yanında 3 arkadaşı daha olduğu söyleniyor. Hiç arkadaşı olmazdı bu çocuğun. Babayı görmüştük, babanın emniyetçi olduğu söyleniyor. Uzaktan bir görüşmemiz oldu. Çocuk üzerinde etkili değildi. Çocuk babanın üzerinde etkiliydi. Bu izlenimi edindik. Ben sosyal bilimler 5. sınıf öğretmeniyim. Vefat eden çocukların öğretmeniyim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı

9 kişiyi öldüren saldırganı, öğretmeni anlattı
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
Ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis

Görüntüler bugünden! Her okulun önüne 2 polis
Okuldaki saldırı dehşetinde hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı

9 kişiyi öldüren saldırganı, öğretmeni anlattı
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu

Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu silahla vurulmuş halde bulundu
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi