15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - ERZİNCAN/

Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Ağrı Erzincan ve Iğdır'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen demokrasi nöbetinde, binlerce kişi meydanları doldurdu.

Erzurum'da binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'ndeki Polis Evi önünde bir araya geldi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, ilçe belediye başkanları, kolluk kuvvetleri komutanları, emniyet ve adli erkan temsilcileri ile kurum amirleri ve vatandaşlar "Demokrasi Nöbeti" için beklemeye başladı.

Çalınan marşlar eşliğinde coşkuyla bayraklarını sallayarak, demokrasi nöbetini sürdüren çocuk, genç ve yaşlı vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Bir ölür bin diriliz" şeklinde slogan attı.

Program kentte okunan selaların ardından gece kılınacak teheccüt namazıyla sona erecek.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, 3 yıl önce ülkenin benzeri görülmemiş ihanetle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Böyle bir ihanet daha önce hiç görülmedi. Fakat bu mecit millet eline bayrağını alarak tankların, F-16'ların karşısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hain darbecilere geçit vermeyip hainlerin karşılarında dim dik durdu." dedi.

Vatandaşların sokağa dökülmesiyle darbenin püskürtüldüğünü hatırlatan Memiş, Erzurum milletinin 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında olduğu gibi 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu ve hainlere geçit vermediğini dile getirdi.

Memiş, FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak "FETÖ ile mücadeleyi yaparken kılı kırk yaracağız. Bu ülkenin kurumları FETÖ'den temizlendikçe güçlenmektedir. FETÖ'den temizlendikçe büyüyoruz." diye konuştu.

Sekmen de demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi ve ihanetin bir gecede zafere dönüştüğü 15 Temmuz'un 3. yılında bir arada bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da ihanete kalkışanlar, aziz milletin her türlü baskı ve engele gözünü kırpmadan, tankın altına yatmayı, göğsünü uçak ve silahlara siper edeceği hiç akıllarına getirmedi. Bu milletin dini,vatanı, namusu, ezanı ve bayrağı uğuruna şehit olma hedefi vardır. Akıllarını kiraya verenler bunları düşünemedi."

AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok da yıllardır milletin değerlerini, inançlarını sömürüp emperyalist devletlerin istihbarat teşkilatlarının uşaklığını yapanların önce gezi olaylarıyla milleti birbirine düşürmeye çalıştıklarını anlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ferasetiyle bu konuda başarılı olamadıklarını dile getirdi.

Hainlerin daha sonra çeşitli olaylarla milleti bölüp devleti ele geçirmeye çalıştığını aktaran Altınok, "Hainler başarılı olamayınca 15 Temmuz gecesi bu milletin alın teri döküp ödediği vergilerle alınan tanklar, silah ve F-16'lar ile millete bomba yağdırmaya kalktılar. Bu millet Cumhurbaşkanımızın meydanlara çağırma talebine hiç tereddüt etmedi ve tanklara, uçaklara, silahlara göğsünü siper ederek şehadete yürüdü." şeklinde konuştu.

Kars

Kars'ta Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahiler okundu.

Kars Valisi Türker Öksüz, programda yaptığı konuşmada, tarihi sayısız destanlarla bezeli Anadolu coğrafyasının dünyada en pahalı topraklar olduğunu söyleyerek, "Sizleri asla unutmamamız ve nesilden nesile, evlatlarımıza anlatmamız gereken bir 15 Temmuz gecesine götürmek istiyorum. 15 Temmuz günü bu millete pusu kurup, diz çökertmek isteyen kalleş, namert, alçak, işbirlikçi, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve emniyet teşkilatımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza çöreklenmiş hain bir çete, tarihin asla affetmeyeceği bir ihanette bulunmuştur." dedi.

Öksüz, 15 Temmuz gecesi yapılan hain kalkışmanın, kahraman milletin cesareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edildiğini hatırlattı.

Kars AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da kentte 16 tankın ve yüzlerce askerin kışlalardan çıktığını, ancak vatandaşların direnişiyle geri çekildiğini anımsattı.

Törene, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, bazı il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ardahan

Ardahan Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen program, Tarihi Kongre binası önündeki yürüyüşle başladı.

Programda, İl Müftüsü Remzi Pehlivan dua etti, ilahiler okundu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, 15 temmuzu unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyledi.

Programa yoğun katılım sağlayan Ardahan halkına teşekkür eden Masatlı, "3 yıl önce hain darbe girişimi halkın direnişi ile engellendi. Bu hain darbe girişimi dış güçlerin emellerine hizmet etmeyi amaçlıyordu. O gece aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyenler başaramadılar." dedi.

Program sela okunmasıyla sona erdi.

Tunceli

Tunceli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program, Vali Tuncay Sonel'in çocuklarla 251 şehit anısına dikilen gül bahçesinin ve rölyefin açılışıyla başladı.

Sonel, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimini 3. yılında unutmamak ve unutturmamak için program düzenlediklerini söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütüne gereken dersi verdiğini vurgulayan Sonel, "Bu millet öyle büyük bir millet ki, hakikaten o tankların önüne yatmakla, hiç canını düşünmeden kendini, eşini, çocuğunu, ailesini düşünmeden koşa koşa 15 Temmuz Köprüsünden Külliyeye kadar, Genelkurmayın önünden meclise kadar çıkarak, o bütünlük, birlik ve beraberlikle, o alçaklara gereken dersi vermiştir." diye konuştu.

Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşı sokağa davet etmesi üzerine vatandaşların alanlara çıktığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"O gece 251 vatan evladımız hiç düşünmeden canını bu memlekete, bu topraklara feda etmiş 2 bin 193 kahramanımızda gazi olmuştur. Bu memleket uğruna, bu topraklar uğruna nice şehitler verdik. Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, 15 Temmuz'dan daha bugüne kadar nice evlatlarımızı nice kahramanlarımızı bu ülke uğruna şehit verdik."

Tunceli'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur şehri haline geldiğini belirten Vali Sonel, alçak FETÖ, PKK, DHKP-C, DEAŞ hain terör örgütlerinin bundan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Sonel, Ovacık ilçesi Çakıryayla mezarasında 8 ve 4 yaşındaki iki çocuğun teröristler tarafından daha önceden araziye döşediği el yapımı patlayıcıya basarak yaşamını yitirmesine değinerek, şunları kaydetti:

"O anne ve babanın gözyaşını nasıl sileceksiniz. Hain bunlar hain, Allah kahretsin. Az kaldılar, tek tek etkisiz hale getirilecekler. Bu çocukları, emniyetimizi, polisimizi, askerimizi, jandarmamızı, vatandaşımızı, öğretmenimizi şehit edenler, bu huzurdan, burada Dünya Rafting Şampiyonası yapılmasından, yolların açık olmasından, bu çocuklarla beraber olmamızdan, fabrikalar açılıp oradan ihracat yapılmasından rahatsız oluyor. Tunceli halkımıza sesleniyorum bunlara fırsat vermeyin. Zaten 600'lerde olan sayı, 40'lara düştü. Onlar da ya teslim olacak ya da biz devlet olarak gereğini yapacağız."

Teröristlere çağrıda bulunan Sonel, "Gelsinler devletin şefkatine sığınsınlar. Yeni bir hayat kursunlar. Hamam böceği gibi fare gibi dağlarda, mağaralarda saklanmasınlar. ya teslim olurlar ya da biz tek tek etkisiz hale getirmesini biliriz." dedi.

Programa, Vali Sonel'in yanı sıra, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Baro Başkanı Kenan Çetin, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

-Ağrı

Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda "15 Temmuz İhaneti ve Ekonomik Kuşatılmışlık" konferansıyla başladı.

Konferans sonrası Kongre Merkezi'nin önünde toplanarak ellerine Türk bayrakları alan vatandaşlar rektörlük binasının önüne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Akşam namazının ardından Merkez Cami önünde toplanan kalabalık, protokol üyeleriyle Ağrı Valiliği önünde düzenlenen etkinlik alanına kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinlenmesiyle devam etti.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun okuduğu duanın ardından söz alan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Türk milletinin bilinen tarihi boyunca çok değişik acı ve sıkıntılar çektiğini, bunu da dilden dile, büyükten küçüğe aktardığını söyledi.

Bundan 3 yıl önce yaşanan darbe kalkışmasının benzeri hadisenin çok yaşamadığını aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Bu miller tarihte eşi benzeri olmayan ilk kez çok farklı bir boyutta ihanetle karşılaşmıştır. Bu ihanet sadece bir kurumda, bir kesimde, bir bölgede veya bir şehirde karşısına çıkan bir ihanet değildir. Bu ihanet ülkenin her ilinde, her kurumunda ve her kesiminde ortaya çıkmış, yıllar içerisinde sinsi sinsi büyümüş, o gece insanlara ateş kusmuş, bomba kusmuş, nefret kusmuş bir hareket haline gelmiştir. Hepiniz biliyorsunuz, daha 3 sene önce oldu bu olay. İnsanlar darbenin ilk saatlerinde eşi benzeri görülmemiş bir ihaneti gördüklerinde çokta anlam verememişlerdi. Ama çok kısa bir süre içerisinde bunun ipi dışarıda olan FETÖ hain terör örgütü tarafından yapıldığını fark etmiştir."

"O gece bu millet millet olduğunu göstermiştir"

Hain darbe gecesinden toplumun tüm kesimlerinin meydanlara toplandığını, kendilerini tankların, silahların önüne attığını hatırlatan Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Canlarını hiçe saydılar. Maalesef bu mücadele de 251 şehidimiz oldu. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Bu mücadele de binlerce gazimiz oldu. Demek ki bu millet belki başını kestiriyor, ama asla eğilmiyor. Tarih en olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, zaman ne getirirse getirsin bu milletin mayasında, hamurunda bu hep var olmuştur ve var olmaya devam edecektir.O gece bu millet millet olduğunu göstermiştir. 81 ilde bu millet hain FETÖ darbe girişimine karşı durmuştur."

"Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha onurludur"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da FETÖ'nün dış devletlerin desteğiyle Türkiye'de 3 yıl önce darbe kalkışmasına giriştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı bugünleri şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bayrağımız, ezanımız, 780 bin kilometre kare vatan toprağımız emin ellerde. Vatandaşlar kendi ülkelerini, bayrağını korumak için FETÖ terör örgütünün darbe girişimine çıplak elleriyle tanklara dur dediler. Demek ki söz konusu vatan olunca dini, dili, ırkı, rengi, zikri, mezhebi ne olursa olsun hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Biz bu vatanı kolay bulmadık, kolay da kaybetmeye niyetli değiliz. Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha onurludur. Bu millet her zaman zulme karşı çıkmıştır."

Eleşkirt ilçesinde de söz konusu gün dolayısıyla şehit mezarlıkları ve aile ziyaretleri gerçekleştirildi.

Şehitler için mevlit okutulmasının ardından, 15 temmuz gecesi Ankara'da 5 metrelik bir köprüden düşerek bir süre hastanede tedavi olan 15 Temmuz Gazisi Yusuf Balıkçı'nın baba evi ziyaret edildi.

Gazi Balıkçı ile birlikte protokol üyeleri ve ilçe halkı Cumhuriyet Caddesi üzerinden yaklaşık bir kilometre yürüyüş yaparak program alanına geçti.

Alanda kılınan akşam namazı ve Kur'an-i Kerim tilavetinin ardından İlçe Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Ardından söz alan Gazi Yusuf Balıkçı, kalabalığa 15 Temmuz gecesi yaşadığı olayları anlattı.

Programa, İlçe Belediye Başkanı Ramazan Yakut, İlçe Emniyet Amiri Recep Kartal, AK Parti İlçe Başkanı Ergün Tenekeci, İlçe Tabur Komutan Yardımcısı Binbaşı Aydın Çuvalcı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzincan

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin üçüncü yılı nedeniyle Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan eski otogar önünde bir araya geldi.

Erzincan Belediyesi Mehteran Takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen ve Türk bayrakları taşıyan grup, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Vali Arslantaş, yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, vatan söz konusu olduğunda canını hiç düşünmeden verecek binlerce Ömer Halisdemir'lerin var olduğu, 'toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır' dizelerinin canlı kanlı yaşandığı günlerden olmuştur. 15 Temmuz, bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen ama düşmanın bile yapmayacağı kadar vahşi, kanlı ve hain darbe girişimini gerçekleştiren alçaklara karşı halkımızın demokrasiye ve ülkesine sahip çıkma iradesini gösterdiği gün olmuştur." dedi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğunu anımsatarak, Erzincan Valisi ve 3. Ordu Komutanı Savaş'a göstermiş oldukları dik duruşlarından ötürü teşekkür ederek, millet olarak olarak topyekun yaşanan darbe girişimine karşı durduklarını dile getirdi.

Şiir ve müzik dinletisi ile devam eden program selanın okunması ile sona erdi.

Iğdır

Iğdır'da Atatürk caddesi üzerinde bir araya gelen kalabalık, Iğdır Valiliği önüne kadar yürüyerek buradaki törene katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz belgeseli ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Azerbaycanlı ses sanatçısı Şemistan Alizamanlı'nın "Kahramanlık Türküleri" isimli konseriyle devam eden törende, spor turnuvalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, daire amirleri, siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA