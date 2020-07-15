15 Temmuz Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? ARNAVUTKÖY ilçesi, 15 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, YILDIZLAR, YUNUS EMRE, ÇAVUŞLU, İNAYET sk/ ATATÜRK mah AKMİNARE, BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, BEŞİKÇİ, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, OKUMUŞ, RAHLE, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, İLBEY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞİRİNDERE sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah DEMİRÖZ sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553073) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah YAYLA sk/ NENEHATUN mah ALA, ALİCENAP, AZİME, BELEK, BEYİT, GAZEL, GÖL, GÜLSULTAN, KARADUT, KIBRIS, LİLA, REŞİT, SANTRAL, ÖDÜL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk/ TAŞOLUK mah KENT sk/ YAVUZ SELİM mah AHBAP, ALATAŞ, ANZER, ARAFAT, ASMAALTI, AZAMET, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, BAŞKALE, BERİVAN, BEYDAĞI, CANDAR, CANTÜRK, CEYHAN, CİHANSER, DEVA, DOKTOR, DOĞANYOL, DİLRUBA, ERTEKİN, FLORYA, HANDEGÜL, HASANKEYF, HASKÖY, IŞIKLAR, KALAMIŞ, KAYIHAN, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MARMARA, MAZHAR, MEHMET EFENDİ, MEHMETBEY, MEHVEŞ, MESUDİYE, MEVSİM, MÜRVET, MİKAİL, MİLAS, MİRCAN, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NESLİŞAH, NEVBAHAR, ODUNCU, OKUYAN, PINARCIK, SAFİR, SAKİNE, SANATKAR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TAŞOVA, TESTİ, UĞURCAN, YAYLAGÜL, YEDİ GÖLLER, YEŞİLBURÇ, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇANKIRI, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM, İLAYDA, İNKILAP sk/ İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk/ İSLAMBEY mah ABİDE, ACAHAN, AKABE, AKALIN, AKTEPE, AKÇA MESCİT, AKÇAN, ALPNUR, ALTINTEPE, AVŞA, AYSEL, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOSNA, BOTANİK, BİLAL, CAFER, DEFTERDAR, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FEDA, FETİH, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜRÇINAR, GÜVENLİ, GÜZİN, HAKYOL, HASBAHÇE, HAVADAR, HAVUZBAŞI, HUDUT, KALYON, KIBRIS, KINALIZADE, KONAKLI, LOKMAN, MARAL, MAVİ CAMİ, MEŞELİ, MUTLU, NURHAN, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SELAMET, SENA, SERA, SERASKER, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552995) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah YAYLA sk/ NENEHATUN mah ALA, ALİCENAP, AZİME, BELEK, BEYİT, GAZEL, GÖL, GÜLSULTAN, KARADUT, KIBRIS, LİLA, REŞİT, SANTRAL, ÖDÜL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk/ TAŞOLUK mah KENT sk/ YAVUZ SELİM mah AHBAP, ALATAŞ, ANZER, ARAFAT, ASMAALTI, AZAMET, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, BAŞKALE, BERİVAN, BEYDAĞI, CANDAR, CANTÜRK, CEYHAN, CİHANSER, DEVA, DOKTOR, DOĞANYOL, DİLRUBA, ERTEKİN, FLORYA, HANDEGÜL, HASANKEYF, HASKÖY, IŞIKLAR, KALAMIŞ, KAYIHAN, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MARMARA, MAZHAR, MEHMET EFENDİ, MEHMETBEY, MEHVEŞ, MESUDİYE, MEVSİM, MÜRVET, MİKAİL, MİLAS, MİRCAN, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NESLİŞAH, NEVBAHAR, ODUNCU, OKUYAN, PINARCIK, SAFİR, SAKİNE, SANATKAR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TAŞOVA, TESTİ, UĞURCAN, YAYLAGÜL, YEDİ GÖLLER, YEŞİLBURÇ, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇANKIRI, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM, İLAYDA, İNKILAP sk/ İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk/ İSLAMBEY mah ABİDE, ACAHAN, AKABE, AKALIN, AKTEPE, AKÇA MESCİT, AKÇAN, ALPNUR, ALTINTEPE, AVŞA, AYSEL, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOSNA, BOTANİK, BİLAL, CAFER, DEFTERDAR, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FEDA, FETİH, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜRÇINAR, GÜVENLİ, GÜZİN, HAKYOL, HASBAHÇE, HAVADAR, HAVUZBAŞI, HUDUT, KALYON, KIBRIS, KINALIZADE, KONAKLI, LOKMAN, MARAL, MAVİ CAMİ, MEŞELİ, MUTLU, NURHAN, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SELAMET, SENA, SERA, SERASKER, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, 02:30-04:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553015) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, AKMEŞE, ALEYNA, ALGÜL, AYABA, AYSEMA, AYTEN, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BATURHAN, BAŞARI, BEYDER, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERBERK, ERDİNÇ, ERENGÜL, EVLİYA, FERHAT, FREZYA, FİRUZ, GELENEK, GELİBOLU, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMİT, HELVACI, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NECİP FAZIL, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OCAK, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SADUN, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, SULUDERE, SUSURLUK, TAKVA, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, TERTİP, TUĞBA, TÜCCAR, YAĞIZALP, YELİZ, YILDIZLAR, YUNUS EMRE, YURDANUR, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇAVUŞLU, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, İNAYET, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ sk/ ATATÜRK mah AKMİNARE, BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, BEŞİKÇİ, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, OKUMUŞ, RAHLE, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, İLBEY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞİRİNDERE sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah DEMİRÖZ sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk 04:30-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553075) BAĞCILAR ilçesi, 15 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 915., 916., 917., 918. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543382) ÇATALCA ilçesi, 15 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- NAKKAŞ MAH. BOTAŞ MAEVKİİ 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557076) ESENYURT ilçesi, 15 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3004. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558650) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., HALİL FAHRİ ORMAN sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558651) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3016., 3018., 3019., 3020., 3021., 3025. sk 1579,1574 SOK 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558648) EYÜPSULTAN ilçesi, 15 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ- ESENTEPE mah DERYA, KARAKOLÜSTÜ , SİLAHTARAĞA sk/ SAKARYA mah 3.BAŞAK, ATİK, KARAKOLÜSTÜ, SİLAHTARAĞA sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557723) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.CEVAHİR ÇIKMAZI, 1.DOĞAN, 1.ENGİN ÇIKMAZI, ARALIK, ATAMAN, ATEŞ, AVCITEPE, AZİM, CEVAHİR, DENİZ, ENGİN, ESEN, HIRSLI, KEHRİBAR, MORLALE , TABYA, TUFAN, UZUN, UÇAK, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÖZER, İYİDOĞAN, ŞAİR ŞİRZAT, ŞİRZAT ÇIKMAZI sk/ SAKARYA mah 1.KADİFE, 1.ŞAFAK, 2.CİHAN, 9.GÜL, GÜZELBAHÇE, HOYRAT, HİCRET, KANUNİ, KARTOPU, MİMARSİNAN, ORHANGAZİ, TOMURCUK, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇALIKUŞU, İKİKÖŞELİ, ŞADAN, ŞENPINAR sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557717) GAZİOSMANPAŞA ilçesi, 15 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813., 814., 815., 816., 817., 818., 818/1., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 825/1., 827., 830., HEKİMSUYU, İMAM HATİP LİSESİ sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557535) KAĞITHANE ilçesi, 15 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, ACAR, ADATEPE, ARKA, AZELYA, AĞAÇALTI, GAZALİ, GÜRHAN, HARMAN, ITIR, MERİH, MEYDAN, SAMET, SARIGÖL, TALATPAŞA, YÜCELEN, ZİGANA, ÇAKMAK, ÇEŞMEBAŞI, ÇEŞMEBAŞI ÇIKMAZI, ŞAİR ÇELEBİ sk/ ÇELİKTEPE mah ZİGANA, ÇAĞ sk/ ŞİRİNTEPE mah ABİDE sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557079) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALDEMİR, DERYA, FATİH SULTAN MEHMET, KARAHİSAR, KORKUT, KUBİLAY, İMALAT, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557096) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, FESTİVAL, GÜLAY, IŞIKLI, IŞIKLI ÇIKMAZI, NAME, NURTAÇ, SELMA, SEĞMEN, YELKEN, YEŞİLTEPE, ÇEVREM, İCABET, ŞENLİK sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558674) KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 15 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 330. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557968) SARIYER ilçesi, 15 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah KİLYOS.., SULTANOTU, VADİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556217) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 1., AOS 10., AOS 11., AOS 12., AOS 13., AOS 14., AOS 16., AOS 18., AOS 19., AOS 2., AOS 21., AOS 22., AOS 23., AOS 24., AOS 25., AOS 26., AOS 27., AOS 28., AOS 29., AOS 3., AOS 30., AOS 31., AOS 32., AOS 34., AOS 36., AOS 37., AOS 39., AOS 4., AOS 5., AOS 51., AOS 52., AOS 54., AOS 55., AOS 6., BÜYÜKDERE, DEREBOYU 2, ESKİ BÜYÜKDERE, SÜMER sk/ REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk 01:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556201) ZEYTİNBURNU ilçesi, 15 Temmuz Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah AHMET HAŞİM sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557561) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah CİNOĞLU ÇIKMAZ, SEYİTNİZAM sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557558) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk/ TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557560) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk/ GÖKALP mah 32/2., 33., 34., 34/1., 34/3., 35., 36., 37., 38., 38/1., 38/2., 40., 73., 73/1., 73/2., 73/4., 73/5., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk/ TELSİZ mah 69/2., BELEDİYE, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557564) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ZAKİRBAŞI sk/ TELSİZ mah 313., 80., 81., 82/1., 82/2., 84/1., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ŞEHİT ER NECMİ ERTUĞ sk 05:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558656).