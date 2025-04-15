15 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? Bugün ne günü?

15 Nisan tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 15 Nisan'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 15 Nisan tarihinde neler oldu? 15 Nisan dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 15 Nisan tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

15 NİSAN NE GÜNÜ?

15 Nisan Dünya Sanat Günü, sanatın evrensel değerini vurgulamak, sanatçılara destek olmak ve toplumda sanat bilincini artırmak amacıyla her yıl kutlanan özel bir gündür. Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'da kutlanan bu gün, UNESCO'ya bağlı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (IAA) tarafından ilan edilmiştir. Dünya genelinde sergiler, atölyeler ve etkinliklerle sanatın birleştirici gücü ön plana çıkarılır.

15 Nisan Dünya Sanat Günü

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1865 - Andrew Johnson, ABD'nin 17. Başkanı oldu.

1912 - 2340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, Newfoundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak battı; olayda, 1513 kişi öldü.

1920 - Sacco ve Vanzetti adlarındaki iki İtalyan göçmeni, Massachusetts'te cinayet ve gasp suçlarıyla tutuklandılar. Yedi yıl sonra suçlulukları konusunda derin şüpheler mevcutken idam edilmeleri, Amerikan adalet sisteminin bir ayıbı olarak kalmıştır.

1922 - Kanadalı bilim adamları Frederick G. Banting ve Charles H. Best, şeker hastalığına karşı kullanılan insülini buldu.

1923 - Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni seçimlerin yapılması kararını alarak, son oturumunu gerçekleştirdi.

1925 - Doğu'da isyan başlatan Şeyh Said yakalandı.

1929 - İstanbul'da terzilik mektebi açıldı.

15 NİSAN NE GÜNÜ

1929 - Ankara Etnografya Müzesi'nde Birinci Genç Ressamlar Sergisi açıldı. Nurullah Berk, Cevat Dereli ve Refik Fazıl Epikman gibi sanatçıların eserleri sergilendi.

1933 - Ankara-İstanbul arasında tarifeli uçak seferleri başladı.

1945 - Zeytinyağı karne ile satılmaya başlandı.

1946 - Şair Necip Fazıl Kısakürek, Sümerbank'ın devlet kurumu gibi değil, bir partinin organı gibi çalıştığını söylediği gerekçesiyle üç buçuk ay hapis, 115 lira para cezasına çarptırıldı.

1946 - Millî Kütüphane Hazırlık Bürosu kuruldu. Kütüphane, 16 Ağustos 1948'de okuyuculara açıldı.

1952 - ABD'nin stratejik bombardıman uçağı B-52 Stratofortress ilk uçuşunu yaptı.

1955 - İlk McDonald's ABD'nin Illinois eyaletindeki Des Plaines'de açıldı. İlk günün kazancı 366,12 dolardı.

1967 - New York ve San Francisco'da yaklaşık 200 bin kişi, Vietnam Savaşı'nı protesto etti.

1970 - Japonlar, (Canon) hesaplama sonuçlarını ısıya duyarlı kâğıt üzerine yazan ilk elektronik hesap makinesini üretti.

1978 - Türk atlet Veli Ballı, Hollanda'da yapılan 9. Uluslararası Westland Maratonu'nda birinci oldu.

Tarihte bugün ne oldu

1982 - Kuzey Kore lideri Kim İl-sung'un 70. yaş gününe atfen, ülkede birçok yapının açılışı yapıldı. Bu yapıların en ünlüleri Juche Kulesi ve Büyük Halk Eğitim Evi'dir.

1983 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, vatandaşlıktan çıkarılan Yılmaz Güney ve Cem Karaca'ya ait her türlü eserin basım, yayım, dağıtım ve bulundurulmasını yasakladı.

1994 - Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret antlaşması olan GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi.

2019 - Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında katedralin çatısının tamamı çöktü ve kulesi yıkıldı.