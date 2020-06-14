14 Haziran Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020 İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 14 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Haziran Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2512893) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2512893)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPGİRAY, DEVLET, DOĞUHAN, EMRE, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2514911) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514911)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 14.06.2020 04:00 - 14.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN, NİYAZ, ÖZGÜLER sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2514216) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514216)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN, NİYAZ, ÖZGÜLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514217) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514217)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 14.06.2020 04:00 - 14.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HATIRA, PALANDÖKEN sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2514232) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514232)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ILGAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514236) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk/ ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, MEKTEP sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2513659) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 14.06.2020 10:00 - 14.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2150., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2162., 2163., 2165., 2167., BARBAROS, KIŞLA sk// ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 564., 566., 567., 578., 579., 580., BARBAROS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508360) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508360)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1643., 1648., 1657., 1658., 1659., 1660., 1661., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU, VELİOĞLU, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk.KEMALPAŞA MAHALLESİ, 1917 SK. 1918 SK. 1919.SK 1920.SK, 1967.SK,1954.SK,1933SSKK, 1934.SK,1935.SK,1936.SK,1937.SK,1938 SK, HACIBEKTAŞI VELİ CAD.MAHMUTBEY MAH. HALKALI CAD.2609.SK,2607,SK,2608 SK, 2609.SK bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514944) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514944)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah ÜSKÜP sk 1371.SK,1368.SK,1369.SK,1370.SK bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514946) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 14.06.2020 01:00 - 14.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKIN 1, ATİLLA, EMEK, IHLAMUR, KESTANE, MUSTAFA KEMALPAŞA, SARMAŞIK, YUNUS, ÇAVUŞPAŞA KÖPRÜYOLU, ÇİMEN 1, İBRAHİM ÇALLI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2509852) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2509852)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 14.06.2020 10:00 - 14.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2515995) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BARBAROS, ESİNTİ sk/ GÜVERCİNTEPE mah FATİH sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2514315) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 14.06.2020 12:00 - 14.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR sk/ VATAN mah 29 EKİM, AKINCILAR, AR, ELMAS, SERDAR sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508169) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508169)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah NUMUNEBAĞI, SARDUNYA, TOPKAPI MALTEPE, TURGUT REİS, TÜMEN, ULUHAKAN, ÖZFİLİZ sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU, MALTEPE KIŞLA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508160) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508160)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 1. BLOK, 2. BLOK, 4. BLOK, SİTELER, ULUYOL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2512996) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2512996)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 14.06.2020 13:00 - 14.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERCİYES, KARAKAŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514775) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514775)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERKA BALATA, RAMİ KIŞLA sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TALİMHANE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514774) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 14.06.2020 16:00 - 14.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, FABRİKALAR, GÜMÜŞSUYU CD KAZIM KARABEKİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2515377) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL CD bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2506598) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2506598)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 14.06.2020 16:00 - 14.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah FİRUZE, GÜRPINAR YOLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2512250) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2512250)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 14.06.2020 16:00 - 14.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah FİRUZE, GÜRPINAR YOLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2512232) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 14.06.2020 10:00 - 14.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKGÜL ÇIKMAZI, AŞIK ÇIKMAZI, BARAKA, GÜVERCİN ÇIKMAZI, HALDUN ÇIKMAZI, HAVRUZ, HÜDAYİ, HÜNER ÇIKMAZI, STAD, YANIK ALAY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2513970) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1.YOL, 2.YOL, 3.YOL, ISISO sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2505368) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2505368)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658., 6.YOL, 7.YOL, 8.YOL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2505369) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2505369)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 17.YOL, 18.YOL, 19.YOL, 20.YOL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2505379) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2505379)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030., 3034., 3090., AKÇABURGAZ sk/ OSMANGAZİ mah 3127. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2511187) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 14.06.2020 10:00 - 14.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah ERKAM, GÜLERYÜZ, KUMSU, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2516307) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 14.06.2020 04:00 - 14.06.2020 06:00 saatleri arasında, KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk/ ALİ KUŞÇU mah sk/ ATİKALİ mah sk/ AYVANSARAY mah sk/ BALAT mah sk/ CİBALİ mah sk/ DERVİŞ ALİ mah sk/ HASEKİ SULTAN mah sk/ HIRKA-İ ŞERİF mah sk/ KALENDERHANE mah sk/ KATİP KASIM mah sk/ KOCA MUSTAFAPAŞA mah sk/ MOLLA HÜSREV mah sk/ MUHSİNE HATUN mah sk/ SARAÇ İSHAK mah sk/ SEYYİD ÖMER mah sk/ YAVUZ SULTAN SELİM mah sk/ ZEYREK mah sk/ İSKENDERPAŞA mah sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2503956) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2503956)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 14.06.2020 01:00 - 14.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, HACI FİDAN, HOCA EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KARAMUK, KORKUTATA, NEYZEN İHSAN, SARIGÜZEL, ŞEMSETTİN SAMİ sk/ ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, FEVZİPAŞA, HALİÇ, KESERCİLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YEŞİL SARIKLI sk/ ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, KIRBACI, MIHÇILAR, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, TETİMMELER, YESARİZADE, İHTİYATLI sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah KODAMAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2503954) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 14.06.2020 12:00 - 14.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- KARAYOLLARI mah 567., CEBECİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2514951) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 14.06.2020 01:00 - 14.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MENEKŞE sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, DÜNÜR, FASIL, HARPUT, NİŞANE, PINAR, SELEN, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR sk/ TALATPAŞA mah ABANT, ABDÜLGAZİ, ACARSOY, ADAGÜLÜ, AKIŞLI, AKTÜRK, AKÇALI, AKÇAM, ALAGÖZ, ALAKOÇ, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, ASYA, AYDOS, AYDOĞAN, AYGÜL, AÇIKGÖZ, BAYINDIR, BAŞIBÖLÜK, BAŞÇİÇEK, BERCESTE, BERHUDAR, BEYÖZÜ, BÜYÜKBEY, CANBERK, CANCAN, CEBECİ, DAMLAPINAR, DARIVERDİ, DEDELER, DÜNÜR, DİLARA, DİŞÇİ, EKİN, EMEK, EMİRGAZİ, ENDER, ERBEYLİ, ERDEM, ERSOY, ERTAN, FERHAT, GAZHANE, GÖK, GÖZÜAYDIN, GÜLBAŞAK, GÜLBULDU, GÜLDİBİ, GÜLDİKEN, GÜLYAZI, GÜLÇAVUŞ, GÜNAÇTI, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, GÜNEŞTAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, GÜNYOLU, GÜNYÜZÜ, HALUK, HANIMELİ, HASGÜL, HAYAL, HİCRET, KAPLICA, KARACA, KARAKOL, KARAKOÇ, KARDELEN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, METİN, MORKARANFİL, MİLLET, MİRAY, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, OKTAY, REİS, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SARITAŞ, SEMAVER, SEMAVİ, SEÇİL, SONGÜL, SULTAN, SULTANŞAH, SUNA, SİNCAP, TANYELİ, TEMİZ, TOKDEMİR, TUNALI, ULAŞ, ULUTAŞ, ULVİ, UÇANKUŞ, YALINTAY, YAVUZTÜRK, YAYLIM, YAĞIZLAR, YAŞARLI, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YEŞİLAY, YEŞİLBURÇ, YOLÜSTÜ, YURTBEY, YUVAM, ZÜMRE, ZİYARET, ÇATALÇEŞME, ÇELEBİ, ÖZMEN, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK, ÖZVEREN, ÜLKER, ÜÇBUDAK, İLKER, İNCEBAYIR, İNCESU, İPEKKUŞAĞI, İĞDE, İŞBİLİR, ŞAHİN, ŞÖLEN, ŞİRİNCE sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2512948) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2512948)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 14.06.2020 16:00 - 14.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah GÜNYÜZÜ, KESKİNGİL, ŞAHİN sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2516624) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 14.06.2020 09:00 - 14.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah EKİNEVLER, TUNA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2514748) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 14.06.2020 05:30 - 14.06.2020 11:30 saatleri arasında, KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah sk/ BEYCİLER mah sk/ BÜYÜK ÇAVUŞLU mah sk/ FEVZİPAŞA mah sk/ GÜMÜŞYAKA mah sk/ SANCAKTEPE mah sk/ SEMİZKUMLAR mah sk/ YOLÇATI mah sk/ ÇAYIRDERE mah sk/ ÇELTİK mah sk/ İSMETPAŞA mah sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2513068) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2513068)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 14.06.2020 05:30 - 14.06.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2513051) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2513051)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 14.06.2020 05:30 - 14.06.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, ADIVAR, AHBAP, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ALİ BALCIOĞLU, ATAMAN, ATÖLYE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÖKTÜRK, GÜLDANE, GÜLHATMİ, HACEGAN, HALK, HASAN GÜNEŞ, KAKTÜS, KANDİL, KARABAĞLAR, KARBEYAZ, KASIMPATI, KIRSAL, KÜBRA, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, RUŞEN, SAZLI, SOĞANLI, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, YETENEKLİ, YOL, YÜZÜK, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU, ÇULLUK, İSMET İNÖNÜ, İZZETTİN sk/ GÜMÜŞYAKA mah HAYDAR ALİYEV sk/ SANCAKTEPE mah ABANT, ABDULLAH AKBULUT, ALTINÇEŞME, AMAÇ ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BÜYÜKKARALAR, BİLGİN, DERECE, DERGAH, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, ESMER, ETİ, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, GÜNEYSU, GÜVENİR, HÜSEYİN GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KALYON, KANLICA, KIBRIS, KUZGUNCUK, KUŞKONMAZ, LÜLE, MART, MEVLANA CELALEDDİN RUMİ, MUHTEREM, MİLLET, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, PİYALE, RÜSTEMBEY, YABANGÜLÜ, ÇALIŞ, ÇAMLIKTEPE, ÖĞÜN, ŞAH sk/ SEMİZKUMLAR mah SEFALI sk/ İSMETPAŞA mah GÖLET, ÇAMLIKTEPE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2513061) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2513061)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 14.06.2020 05:30 - 14.06.2020 11:30 saatleri arasında, KISALTILMIS ADRES: İSTANBULSİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah sk/ BEYCİLER mah sk/ BÜYÜK KILIÇLI mah sk/ BÜYÜK ÇAVUŞLU mah sk/ FEVZİPAŞA mah sk/ GÜMÜŞYAKA mah sk/ YOLÇATI mah sk/ ÇAYIRDERE mah sk/ ÇELTİK mah sk/ bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2513066) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.