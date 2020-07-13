13 Temmuz Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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13 Temmuz Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

13 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

13 Temmuz Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
13.07.2020 00:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 01:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Temmuz Pazartesigünü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

ARNAVUTKÖY ilçesi, 13 Temmuz Pazartesi günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KOCA YUSUF sk/ MAVİGÖL mah BESTE, ERDAĞI, HİCAZKAR, KOCA YUSUF, MEDENİ, MİHRAP, SOYTÜRK, ŞEBBOY sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552953)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, ERBERK, FERHAT, HÜDA, KÖKNAR, TAŞLIÇAY, YELİZ, İNAYET sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553077)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ATATÜRK, TOPAÇ sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah AKYİĞİT, ATATÜRK, BAĞLARBAŞI, CANDANER, DALKILIÇ, ENSAR, ILICA, KARABURUN, MERDİVEN, MERMER, MERYEM, MESCİT, MOR LEYLAK, PLEVNE, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELAM, SELSEBİL, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, İYİ NİYET sk 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557030)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, ACISU, AHALİ, AKAKÇE, AKYAYLA, AKYAZI, ALTINDAĞ, ALİ KUŞÇU, ARINÇ, AYKIZ, AZAM, BABÜR, BAHAR, BAHARGÜL, BARBAROS, BAĞDAGÜL, BENGİ, BETÜLAY, CEBRAİL, COŞKUNER, DEKOR, DEMRE, DÜDEN, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, GÖKÇEKENT, HALİL İBRAHİM, KABATAŞ, KILIÇTAR, KINALIBAĞ, KÖŞKLER, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, MUTEDİL, MİHRİŞAH, NAZİRE, NURCİHAN, NURSEN, PATİKA, PAYİDAR, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TECER, TEFEKKÜR, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, YEKTA, YENİÇARŞI, YEŞİLDAL, ZEKAİ, ZELİHA, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İKTİSAT, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557188)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ARDIÇÖZÜ, ENGİNAR, TÜZMEN sk/ KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557330)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, ALAY, ALİHAN, BAYRAK, BİLEN, COŞAR, DOLMABAHÇE, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜNDOĞDU, HALKSEVER, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KILAVUZ, KINA, MUALLİM, MİHRİBAN, SARIKIZ, SARVAN, TEFSİR, VARDAR, ÖĞÜN sk 02:30-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557037)

AVCILAR ilçesi, 13 Temmuz Pazartesi günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah HİKMET, ORKİDE sk ,lojman sokak 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556857)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KARADUT, MEKTEP, MİMARSİNAN sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556989)

BAHÇELİEVLER ilçesi, 13 Temmuz Pazartesi günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ANADOLU 1, ATATÜRK, BAL, BALABAN, BİNDALLI, ESKİ EDİRNE YOLU, GAZİ, KARABURUN, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, SANCAK, SİTE 1, SİTE ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAMLI, İLKER, ŞEHİT ZAİM FIRAT sk 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555271)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖL, IRMAK 1, TAŞOVA sk/ YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ, ATATÜRK, BAHÇIVAN, BALKAN, BARIŞKENT ÇIKMAZI, ERDEM, FERİT SIDAL, GÖL, KIRÇİÇEĞİ, KURULUŞ, NARÇİÇEĞİ, TAŞOVA, VOLKAN 1, YILDIZTEPE, ŞAİR, ŞEFKAT, ŞEHİT AYHAN YILDIZ sk 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555272)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, VADİ 1, ŞİMŞEK sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555270)

BAKIRKÖY ilçesi, 13 Temmuz Pazartesi günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah AKIN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555960)

BAYRAMPAŞA ilçesi, 13 Temmuz Pazartesi günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, FİDE, MEHMET AKİF ERSOY sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554683)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AKYOL, ATA, CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555561)

BEYOĞLU ilçesi, 13 Temmuz Pazartesi günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk 02:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546461)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah CUMHURİYET sk/ KOCATEPE mah AYDEDE, CUMHURİYET, LAMARTİN sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546462)

ÇATALCA ilçesi, 13 Temmuz Pazartesi günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, AYVAÇEŞME, HANİCE, KIRLANGIÇ, LEYLEK ÇIKMAZI, LİDER ÇIKMAZI, NEHİR ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM, ÖZDİL sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556047)

EYÜPSULTAN ilçesi, 13 Temmuz Pazartesi günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATILGAN, BEKTAŞ, DİCLE, KAR, NAR, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556222)

GÜNGÖREN ilçesi, 13 Temmuz Pazartesi günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BALKIR, BARLAS, BAYKARA, BAĞDAT, BAŞKENT, BEREKET, BUKET, DOĞAN, DİCLE, GÜNDOĞAR, KAMER, KONAK, KUTLU, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, REZAKİ, TOPAÇ, URAL, UYGUR, UĞUR, UĞURLU, YALÇIN, YAPRAK, YARIŞÇI, YAVUZ SELİM, YEŞİLTEPE, ÇAKIR, ÇAYIRLI, ÇEKEL, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556820)

KAĞITHANE ilçesi, 13 Temmuz Pazartesi günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ERDAL, HÜMEYRA, LALEGÜL, SONBAHAR, ŞAHİNLER sk/ YEŞİLCE mah BARBAROS, BAĞIŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, YUNUS EMRE sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554988)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, GÖLBAŞI, GİZEM, HİRA, MANOLYA, SAVAŞ, SAYGI, SEVİM, TAŞOCAĞI, YÜZAKI sk/ ÇAĞLAYAN mah KIYMET, MARTI, NİLAY, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, YAY, ÇEŞMİNAZ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556228)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah OCAK, PARK sk/ ÇAĞLAYAN mah OCAK, PARK, TAŞOCAĞI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557099)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, ALÇİN, DENİZ, DİKİLİTAŞ, EMRAH, EĞRİÇINAR, KANLICA, KARADUT, RÜZGAR, SEDEF, SOKULLU, SÜSLER, TÜZÜN, YAMAN, YOL, YOLCU sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557160)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AYDOĞAN, ERBEYLİ, NURSİMA sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557100)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKIŞLI, ALAKOÇ, ANKA, ASLANGAZİ, AYDOĞAN, BAŞÇİÇEK, BERHUDAR, BEYÖZÜ, DEDELER, ERBEYLİ, GÜLBULDU, GÜNTEPE, MİLLET, MİRAY, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, TUNALI, ULAŞ, ULUTAŞ, ULVİ, ÖZVEREN sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556265)

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 13 Temmuz Pazartesi günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah İSKETE sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551540)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BARIŞ, 1.BEGONYA, 1.KASIMPATI, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ZÜMRÜT, 1.ÇİĞDEM, 2.MENEKŞE, 2.PAPATYA, ALTINER, FATİH, KARDELEN, MELİKE, ORHANGAZİ, PEMBEGÜL, ZEYNEBİYE, ÇİFTLİK ÇIKMAZI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554804)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557124)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 231. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557121)

ŞİŞLİ ilçesi, 13 Temmuz Pazartesi günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546460)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYDINLAR sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, BURÇ, BÜYÜKDERE, DERE 1, EKİN, GÜLBAHAR, KERVAN GEÇMEZ, KIRÇIL, KIYI, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, MEVLÜT ÇAVUŞ, NACİ KASIM, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, SELAHATTİN PINAR ARALIĞI, TAÇ, YAŞARBEY, İMAM FEYZULLAH, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557057)

SULTANGAZİ ilçesi, 13 Temmuz Pazartesi günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 19., 193., 194., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., 9., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556448)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2571., 2572., 2577., 2591. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556224)

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