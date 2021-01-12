12 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 12 Ocak Salı Türkiye'de bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti, gerçek vaka sayısı kaç?

12 Ocak Çarşamba günü Koronavirüs Tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 12 Ocak gerçek vaka sayıları ve ölüm sayıları merakla bekleniyor! 12 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılıyor. 12 Ocak Salı Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 12 Ocak Türkiye Koronavirüs Tablosu!