12.11.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 12. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Avuttepe Mahallesi, Karbeyaz Yolu Üzeri, Avuttepe, Avuttepe/18, Tokdemir, Avuttepe/5, Avuttepe/9, Avuttepe/7, Avuttepe/8, Avuttepe/3, Tokdemir 9, Avuttepe/1, Avuttepe/2, Avuttepe/4 ve, Avuttepe/6 Sokak, Tokdemir Mahallesi, Tokdemir, Tokdemir10, Tokdemir 9, Tokdemir/13, Tokdemir/18, Tokdemir/2 ve, Tokdemir/16 Sokak, Babatorun Mahallesi, Babatorun B. M, Babatorun13, Babatorun3, Babatorun22, Babatorun7, Yolağzı/28, Babatorun14, Babatorun30, Babatorun12, Babatorun32, Babatorun26, Babatorun25, Babatorun/1, Babatorun11 ve, Babatorun18 Sokak, Oymaklı Mahallesi, Oymaklı, Oymaklı/6, Oymaklı/11, Oymaklı/1, Oymaklı/10, Oymaklı/12, Oymaklı/2, Oymaklı/7, Oymaklı/14, Oymaklı/13, Oymaklı/4 ve, Oymaklı/15 Sokak, Türkmenmezrası Mahallesi, Türkmenmezrası, Türkmenmezrası17, Türkmenmezrası/7, Türkmenmezrası/9, Türkmenmezrası/14, Türkmenmezrası/6 ve, Türkmenmezrası/11 Sokak, Yolağzı Mahallesi, Yolağzı Yolağzı/11, Yolağzı/16, Yolağzı/27, Yolağzı/3, Yolağzı/8, Yolağzı/5, Yolağzı/21, Yolağzı/10, Yolağzı/9, Yolağzı/17, Yolağzı/7, Yolağzı/1, Yolağzı/22, Yolağzı/28, Yolağzı/26, Yolağzı/19, Yolağzı/13, Yolağzı/2, Yolağzı/18, Yolağzı/14, Yolağzı/6, Yolağzı/23, Yolağzı/29, Yolağzı/12, Yolağzı/24 ve, Yolağzı/15 Sokak, Gözecik Mahallesi, Gözecik, Gözecik/3, Gözecik/4, Gözecik/2 ve, Gözecik/5 Sokak, Günvuran Mahallesi, Günvuran ve, Günvuran/4 Sokak, Sarıbük Mahallesi, Hırbe Çiftliği, Şahvaro Çiftliği, Sarıbük, Beydün Çiftliği, 4001, 4006, 4012, 4009, 4015, 4029, 4007, 4017 ve, 4004 Sokak, Seferli Mahallesi, Seferli, 4113, 4119, 4115, 4105, 4121, 4120, 4124, 4117, 4114, 4112, 4111, 4122 ve, 4123 Sokak, Sivrikavak Mahallesi, Sivrikavak/10, Sivrikavak/8, Sivrikavak/9, Sivrikavak/7, Sivrikavak/5, Sivrikavak/4, Sivrikavak/6, Sivrikavak/11 ve, Sivrikavak/1 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Avcılarsuyu Mahallesi Sıradaşlar Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Sümerler Mahallesi, 1666, 1652, 1691, Mehmet Horoz, 1694, 1696, 1687, Muhtar Süleyman Karanlık, 16, 1678, 1682, 1663, 1653, 1689, 1654, 4, 1676, 5. Yayla, 1668, Dağınık, Dere 3, Dursuniye, Güzel 1, Harbiye, Merdivenli, Nasır Çankaya, Nilüfer, Papatya 1, Sümbül, Yayla, Çinçin, Şehit Hasan Helvacı, Şehit Mehmet Çalışkan, Şehit Zeyno Güzelkokar, Şükrü Güçlü, 1692, 1686, 1688, Virani, 3, 4. Yayla, Levent, Palmiye 1, Yamaç 2, Şehit Ali Karadal, 1568, 1677, Mozaik, Alp, Numan, 8., 1685, 1672, 1670, 1698, 1695, 1693, 1684, 1683, 1681, 1680. 1679, 1675, 1665, 1669, 1664, 1655, 1567, Bulunamayan, 1570. ve, Dere 3/1 Sokak, Dursunlu Mahallesi, 1953, 145, 1809, 1813, Cumhuriyet 2, Dursuniye, Harbiye, Mustafa Kemal, Vatan 1, Yunus Emre 1, Çıkmaz 1, İnönü 2, Cennet, Dursunlu (Dursunlu), Erenler, Saha, Çeşmeler, Şehit Hasan Helvacı 1, Şehit Zeyno Güzelkokar 1, 1934, 1981, 2014, 2018, 1949, 1951, 1996, 1986, 1913, 1985, 1987, 17, 1. Yamaç, 1815, 1817, 1818, 1823, 1821, 2. Yamaç, 20, 44400, 1855, 1806, 1847, 35, 1851, 1808, 1812, 1802, 1853, 1820, 2044, 34, 1993, 1947, 1979, 1941, 2020, 1803, 1816, 1824, 1839, 28, 1811, 1862, 1807, 1819, 1962, 1917, 1907, 2. (Dursunlu), 2041, 2032, 1916, 2023, 2042, 1975, 1872, 1873, 32, 1863, 38, 1904, 2000, Sporcular, 1936, Dere 1, 2003, 1900, Dursunlu, 1999, 1805, 1840, 1931, 1932, 1935, 1940, 1946, 1984, 1948, 1966, 1967, 1968, 1969, 1997, 2007, 2063. ve, 1675. Sokak, Harbiye Mahallesi, 4632, Erler, 4822, 4824, Atatürk (Halisli), Pazar, Turhan Emeksiz (Halisli), Şehit Nizamettin Daşkapan, 4108. 4125, 4127, 4138, 4139, Atatürk (Hürriyet), Kızılay, Lale 2, Spor, Saha, Taç, Yaşar Doğu (Hürriyet), 4201, 4609, 4628, Bahçeler, Egemen, Erler (Yukarı Harbiye), Harbiye (Yukarı Harbiye), Menekşe, Mozaik 1, Nebi Yunus, Çiçek 1, Şükrü Kanatlı, 4503, 4506, Atatürk (Defne), Yazar Ayla Kutlu, 4904, 4906, 4913, 4926, 940, 4941, Asım Gündüz, Bahçeci, Cumhuriyet, Destan, Mustafa Dağıstanlı, Yatır, Yaşar Doğu, Çiftlik, İnönü 4, Vali Sami Oytun, Önder, Şahinler, 4001, 4002, 4003, 4079, 4091, 4097, Altındağ, Bağlar, Can 1, Cengiz Topel, Cihan, Egemenlik, Elektrik 1, Fulya, Güniz, Karanfil 1, Merdivenli 1, Ordu, Sinanlı (Esenbulak), 4805, 4807, 4814, 4820, Gül, Sinanlı 1, 4945, 4005, Turhan Emeksiz, Cumhur, 4013, 4057, Karşıyaka (Esenbulak), 4025, Umut, 4903, 912, 4929, Anafartalar, Demir, Yalı, Çetin Emeç, Taksim, 7. Çıkmaz, 4007, 4032, 4076, 4085, Ahmet Ayık, Atatürk, Cumbalı, Dervişli, Esenler (Esenbulak), Gözde, Güngör, Kent, 4801, 4809, Mustafa Dağıstanlı (Halisli), Şeyh Yusuf Hekim, 4114, 4123, 4227, 4140, Cumhuriyet (Hürriyet), Emirgan, Kaya, Reyhan, Özgür, 4905, Konak, Pazar (Yukarı Harbiye), Harbiye 1, Mersin, Mercan, 4505, 4504, 4802, 140, 4115, Mehtap, Şeyh Mansur, Ahmet Taner Kışlalı 1, 4070. 4173, Sezgin, Işık, Güven 1, 4223, Emek, Dursunlu, 4829, Medya, 4092, 4093, 4031, Günay, Akasya 1, Süleyman Demirel, 4132, Karşıyaka, 4039, Çevre, 4082, Harbiye, Mimar Sinan, Esenler, 1043, 4217, Aydın, 4928, 44309, 4071, Kır, 4020, Kandil, Kıyı, 4109, 4819, 4034, 4073, Fuar, 4930, Narlı, Akçaağaç, 703, Mengene, Nehir 1, 4018, 4803, 4914, 918, 4956, 4909, Haliç, Dinç 1, 4141, 4225, Dumlupınar, 4923, 4808, 4641, 4826, 4910, 4944, 4917, 4907, Kemalpaşa, 4080, 4087, 4087, 4161, 4047, 4184, 4081, 4086, 4136, 4629, 4810, 4811, 4952, 4960, Dalgıç, Deniz 1, Devran, Ece, 4610, Asker, 4937, 4094, 4948, Adak, 4912, 4922, Galata, 4119, Soğanlı, Hastane, 4150, 4178, 4131, 4033, 4507, 4625, 4827, 4942, 4703, 4804, Ümit 1, 4901, 4902, 4806, 4812, 4830, 4911, 4924, 4950, 4951, 4953, Kocatepe, Ferah, 4831, Arif, İstasyon, 4188, 4900, 4916, 4036, 4056. ve, 4625/1. Sokak, Aşağıokçular Mahallesi, 2102. Zümrüt, Derviş Duran, Güzelyurt, Uzun, Atatürk 2, Kurtuluş 1, 5. Çıkmaz, Evren, Kirkizoğlu, 2115, Harbiye, Ahmet Açıkgöz, Suphi Açıkgöz, Açıkgözler, 2109, Uğur Mumcu 1, 2106, Künefeci, 2107, Alkan, Kamil Yiğit, Necim Mansuroğlu, Yeşil, Günaylar, Dipkan, Bulunamayan, Uğur Mumcu 6, Çınar 1, 2117, 2116, 2110, Bakır, 2111, Nehir 3, Nedim Karanlık, Mahmut Çıtanak ve, 2132. Sokak, Bostancık Mahallesi, Bostancık (Yukarı ), Gümüşgöze, Bostancık, Sinanlı 1 ve, İpek 3 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi, Dursuniye, İnönü 2, 1. Yamaç, 1827, 1824, 1828, 1957, Barış ve, 1825. Sokak, Harbiye Mahallesi, Erler, Harbiye (Hürriyet), Site, Tevfik Fikret, Vali Sami Oytun, Şahinler, 4043, 4059, 4079, 4097, Can 1, Egemenlik, Erdem, Gazipaşa, Güneş 1, Güniz, Ordu, Orhan veli, Dereli, Cumhur, Vatan, 4085, Ahmet Ayık, Cumbalı, Esenler (Esenbulak), Güngör, Kent, Paşa, 1. Sanayi, Ahmet Taner Kışlalı 1, Numune, 4173, 4069, 4090, Güven 1, Dursunlu, Şellale Yolu, Günay, 4096, 4041, 4039, Ulus 1, Harbiye, Mimar Sinan, Esenler, Bayır, Kır, Elmalı, 4053, 4042, Zeytinlik Kırlangıç, Dereboyu, Fuar, Türbeli, 2. Sanayi, Motif, 4016, 4058, Kemalpaşa, 4045, 4100, 4224, 4226, 4110, Girne, 4098. ve, 4181. Sokak, Aşağıokçular Mahallesi, Parlak Yıldız, Fehim Göçer, İstiklal Cad. 1. Çıkmaz, Baklacı, İstiklal 1, Atatürk 2, Yüce, Sağlık, Karanfil, Bilgiç, Çiçek, Mansuroğlu, Nergiz 3, Lale, Vali Sami Oytun, Çam, Lavinya, 2127, Dinç, Şaban Yılmaz, Bulunamayan, 2129, 2121, 2120, 2125. ve, 2123. Sokak, Bostancık Mahallesi, Nehir, Bostancık (Yukarı ), Defne, İpek, Aziz Nesin, Tepe, Bostancık, Bostancık, Çiftlik 1, 3852, 3856, Defne 5, Nehir 5, İpek 3 ve, Çevre Yolu Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Gümüşgöze Mahallesi, Bahar, Cumhuriyet 4, Güzel, Menderes, Zambak 1, Ziyaret, Çınar 5, Esen 1, Uğur Mumcu 2, 12. Çıkmaz, 11. Çıkmaz, 5020, 5008, 5013, Fırat, 5010. ve, Bulunamayan Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Gümüşgöze Mahallesi, Bahar, Erler, Zambak 1, 9. Çıkmaz, 5018, 5016. ve, Fırat Sokak, Harbiye Mahallesi, 4632, Erler, 4824, 4620, 4633, 4634, 4638, Erler (Yukarı Harbiye), Fidan (Yukarı Harbiye), Harbiye (Yukarı Harbiye), Mozaik 1, Nebi Yunus, Yamanlar, Çiçek 1, Egemenlik, Sinanlı (Esenbulak), 4728, 4711, 4713, 4714, 721, 4723, Bilge, Gül, Hatip, Havuz, Hurmalı, Sinanlı 1, Şair, 4709, Turhan Emeksiz, 4720, 4725, 4705, 4631, 4823, 4630, 4637, Cinnah, Fırat, Meşe, 4706, 4716, 4724, Harbiye 1, Meriç, Seyhan, Hatay, Sinanlı, Fidan, 4708, 4710, 4732. 4825, Harbiye, 4617, 4715, 4622, 4436, 4729, 4727, 4636, 4730, 4640, 4639, 4707, Sümbül 2, 4718, 4719, 4626, 4644, 4623, 4642, 4712, 4717, 4731, Mezbaha ve, 4622/1. Sokak, Bostancık Mahallesi, Gümüşgöze, Sedef, 3871. ve, Meriç Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi, Işık 1, Köroğlu, Muammer Aksoy 1, Renk, İnönü 7, Aydın 1, Cumhuriyet 1, İnönü (Turunçlu), Güneş, Işık ve, 2229. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi, Şeyh Dahir, Zirve, Deniz, Meşe 2, Çağla ve, Akasya 4 Sokağa 10: 00-12: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi, Rüzgar 1, Tepe 1, M. Ferit Gül, Yeşil 3, Yolcu, Çınar, İnci, İnönü 7, Şeyh Dahir, Kızılay 1, Seyran 1, Umut 2, Yonca, Çam 1, Özgür 3, İpek 1, 75. Yıl Cumhuriyet, Göktepe, M. Ferit Gül (Turunçlu), Defne 4, Başak 1, Şeyh Dahir (Turunçlu), Akar, Yokuş, Akçay, Site 1, Ziyaret, Doğuş, Akasya 4, Arı, 2211, 2213, 2231, 2232. ve, 2234. Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Ocaklı Mahallesi Papatya, Yıldızeli, Şamdan, Şark, 100. YIL, Enes, Çambeyoğlu, Altınay, Ayancı, Kayalar, Çam, Çınarlı Sokakları ile Yeşil Mahallesi 503 Nolu, Yeni, Yeşil, Çetin, Örnek, Özgür, 1. Hurmalık, 100. Yıl, 3. Hurmalık, Avcı, Cengiz, Doğu, Eren, Kemal Tosun, Manolya, Cuma Mert, Kanal Altı, Bahattin Necati Erdan, 2. Hurmalık, Eser, Canlı, 502, 501, 505 Sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşil Mahallesi, Atatürk Sokağa 9: 00-12: 00 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Numune Evler Mahallesi, Soyer 1 Sokağa 14: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çatköy Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Payas İlçesi İstiklal Mahallesi, Cemal Gürsel, Girne, Karanfil, Müge, Sümbül, Yazgan, Şirin, Ahmet Yesevi, Ardıç, Ayvalı, Can, Atatürk, Güven, Kayalık, Narlı, Serdar Şimşek, Demir sokak ile Kürtül mahallesi, Serin, Ulubatlı Hasan, Çamlıca, Umut, Bahçeli, Erdoğuk, Fahrettin Altay, Meram, Nergiz, Çiçek, Martı, Beşirikli Mehmet, Park, 1 Nolu, 8 Nolu, 10 Nolu sokak ile Yıldırım Beyazıt mahallesi, Akyol, Bayar, Kenar, Leylak, Mevlana, Şahin, Şehit Yüzbaşı ALİ Oğuz Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Tomruksuyu Mahallesi Uğur Mumcu, Ziyaret ve, 1204. Sokak, Uzunbağ Mahallesi, Belediye, Delil, Erik, Ulus, Guli, Okul, Sümbül, Tepe, Antakya Samandağ, Çevlik, Çınar, 308, Büyükçat, Filiz, Nehir, Palamut, Ziyaret, Hızır, Elvan, Nilüfer, Uzun, Antakya-Samandağ, Kibrit, Ulus (Cumhuriyet), Uğur Mumcu, Neşe, Gül, Al, Meryem, Mezarlık, Çam, Yıldız, İstiklal, Cevher, Papatya, Şahin, Çiçek, Kadife, Meşe, Huzur, Stadyum, Mercan, Bahçe, Vatan, Zafer, Çoban, Ferah, Esen, Çimen, Saray, Ordu, Çay, Akasya, Değirmenbaşı, Menekşe, Ümit, Yasemin Pınar, Özgür, Karanfil, Konar, Mızraklı, Ulus (Yeni), 158-, Gazi-, Gelincik, 308-, 322-, 331-, 186-, Irmak, 2555, 2559. ve Bağlar/1 Sokak, Fidanlı Mahallesi Atatürk, 95, 2703, 2705. ve 2713. Sokağa 11: 15-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şakşak Mahallesi Şakşak, Şakşak/5, Şakşak/14, Şakşak/6 Sokağa 11: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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