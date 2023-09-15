112 Haberleri - 112 Haber - Haberler

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112 Haberleri

112 haber, 112 son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Alaçam Devlet Hastanesi Afet ve Acil Durumu Tatbikatı Gerçekleştirildi

Alaçam Devlet Hastanesi Afet ve Acil Durumu Tatbikatı Gerçekleştirildi

112 - 1 Saat Önce
Manisa'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Manisa'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

112 - 1 Saat Önce
Anne ve bebek dostu şehir hastanesi ilgi odağı

Anne ve bebek dostu şehir hastanesi ilgi odağı

112 - 1 Saat Önce
84 saat sonra enkazdan çıkarılan genç kız yaşananları anlattı

84 saat sonra enkazdan çıkarılan genç kız yaşananları anlattı

112 - 2 Saat Önce
Yurtlar ne zaman açılacak? Yurtlar hangi tarihte, ayın kaçında açılıyor?

Yurtlar ne zaman açılacak? Yurtlar hangi tarihte, ayın kaçında açılıyor?

112 - 2 Saat Önce
Depremde enkaz altında kalan genç kızın hayatı değişti

Depremde enkaz altında kalan genç kızın hayatı değişti

112 - 2 Saat Önce
PTT KAÇTA AÇILIYOR, kaçta kapanıyor? | PTT cumartesi, hafta sonu açık mı, kapalı mı? PTT 2023 çalışma saatleri!

PTT KAÇTA AÇILIYOR, kaçta kapanıyor? | PTT cumartesi, hafta sonu açık mı, kapalı mı? PTT 2023 çalışma saatleri!

112 - 3 Saat Önce
15 Eylül 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

15 Eylül 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

112 - 11 Saat Önce
Fas'ta meydana gelen depremde 50 bin ev yıkıldı

Fas'ta meydana gelen depremde 50 bin ev yıkıldı

112 - Dün 23:19
BM Raporuna Göre 48 Ülkede Acil Gıda Yardımına İhtiyaç Arttı

BM Raporuna Göre 48 Ülkede Acil Gıda Yardımına İhtiyaç Arttı

112 - Dün 22:17
Dilek Taşı dizisi gerçek hikaye mi? Dilek Taşı gerçek mi, uyarlama mı? Hangi diziden uyarlama?

Dilek Taşı dizisi gerçek hikaye mi? Dilek Taşı gerçek mi, uyarlama mı? Hangi diziden uyarlama?

112 - Dün 21:01
Libya, Daniel fırtınasının etkileriyle mücadele için acil durum bütçesini onayladı

Libya, Daniel fırtınasının etkileriyle mücadele için acil durum bütçesini onayladı

112 - Dün 19:15
BM, Libya için 71,4 Milyon Dolarlık Acil Yardım Çağrısı Yaptı

BM, Libya için 71,4 Milyon Dolarlık Acil Yardım Çağrısı Yaptı

112 - Dün 19:04
Çin ve Kamboçya, ortak insani yardım tatbikatı düzenleyecek

Çin ve Kamboçya, ortak insani yardım tatbikatı düzenleyecek

112 - Dün 19:02
BM, Libya'ya sel felaketi için 10 milyon dolarlık destek sağlayacak

BM, Libya'ya sel felaketi için 10 milyon dolarlık destek sağlayacak

112 - Dün 18:13
Libya'ya İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan Yardım

Libya'ya İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan Yardım

112 - Dün 17:53
Libya'da Sel Felaketinde Binlerce Kişi Hayatını Kaybetti

Libya'da Sel Felaketinde Binlerce Kişi Hayatını Kaybetti

112 - Dün 17:40
DSÖ, Libya'da yaşanan seller için acil durum fonundan 2 milyon dolar ayırdı

DSÖ, Libya'da yaşanan seller için acil durum fonundan 2 milyon dolar ayırdı

112 - Dün 17:39
Libya'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Hayatını Kaybetti

Libya'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Hayatını Kaybetti

112 - Dün 17:18
Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor? Dilek Taşı ne zamanı, hangi yılları anlatıyor?

Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor? Dilek Taşı ne zamanı, hangi yılları anlatıyor?

112 - Dün 17:03
İDDEF, Fas ve Libya'ya afet yönetimi ekiplerini gönderdi

İDDEF, Fas ve Libya'ya afet yönetimi ekiplerini gönderdi

112 - Dün 16:30
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 48 yeni hekim atandı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 48 yeni hekim atandı

112 - Dün 14:17
Tokat'ta kaldırımda bulunan şüpheli cisim kontrollü olarak patlatıldı

Tokat'ta kaldırımda bulunan şüpheli cisim kontrollü olarak patlatıldı

112 - Dün 14:01
Nusaybin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Nusaybin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

112 - Dün 13:23
Yenişehir Belediyesi 50 kişilik arama kurtarma ekibi kurdu

Yenişehir Belediyesi 50 kişilik arama kurtarma ekibi kurdu

112 - Dün 12:41
TDV, Fas ve Libya'da afetzedeler için yardım kampanyası başlattı

TDV, Fas ve Libya'da afetzedeler için yardım kampanyası başlattı

112 - Dün 12:21
Bursa'da Sağlık Çalışanlarından Tavuk Kurtarma Operasyonu

Bursa'da Sağlık Çalışanlarından Tavuk Kurtarma Operasyonu

112 - Dün 11:11
Libya'da fırtına sonucu çöken barajlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Libya'da fırtına sonucu çöken barajlarla ilgili soruşturma başlatıldı

112 - Dün 02:39
iPhone 15 ile Uydu Destekli Yol Yardımı Özelliği Tanıtıldı

iPhone 15 ile Uydu Destekli Yol Yardımı Özelliği Tanıtıldı

112 - Dün 00:35
Muş'ta armut toplarken ağaçtan düşen şahıs yaralandı

Muş'ta armut toplarken ağaçtan düşen şahıs yaralandı

112 - 13.09.2023
İtalya'nın Lampedusa Adası'na göçmen akını! 'Acil durum' ilan edildi

İtalya'nın Lampedusa Adası'na göçmen akını! "Acil durum" ilan edildi

112 - 13.09.2023
Muş'ta armut toplarken ağaçtan düşen bir kişi yaralandı

Muş'ta armut toplarken ağaçtan düşen bir kişi yaralandı

112 - 13.09.2023
Pakistan Uluslararası Havayolları İflasın Eşiğinde

Pakistan Uluslararası Havayolları İflasın Eşiğinde

112 - 13.09.2023
Vinç kamyoneti ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

Vinç kamyoneti ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

112 - 13.09.2023
Zonguldak'taki maden göçüğü sonrası yaralananlar taburcu edildi

Zonguldak'taki maden göçüğü sonrası yaralananlar taburcu edildi

112 - 13.09.2023
Aksaray'da Vinç ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Aksaray'da Vinç ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

112 - 13.09.2023
Nusaybin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Nusaybin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

112 - 13.09.2023
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Zonguldak'taki maden göçüğüyle ilgili başsağlığı ve şifa dileği

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Zonguldak'taki maden göçüğüyle ilgili başsağlığı ve şifa dileği

112 - 13.09.2023
Nijerya'da Şiddetli Yağış ve Sel Uyarısı

Nijerya'da Şiddetli Yağış ve Sel Uyarısı

112 - 13.09.2023
Siyasi Parti Liderleri Zonguldak'taki Maden Göçüğüne İlişkin Mesaj Yayınladı

Siyasi Parti Liderleri Zonguldak'taki Maden Göçüğüne İlişkin Mesaj Yayınladı

112 - 13.09.2023
Fas'taki depremde ölü sayısı 2.901'e yükseldi

Fas'taki depremde ölü sayısı 2.901'e yükseldi

112 - 13.09.2023
Libya'nın doğusunda sel felaketi: 600'den fazla aile yerinden oldu

Libya'nın doğusunda sel felaketi: 600'den fazla aile yerinden oldu

112 - 13.09.2023
Mardin ve ilçelerine 176 doktor ataması yapıldı

Mardin ve ilçelerine 176 doktor ataması yapıldı

112 - 13.09.2023
Kocaeli'de Yürüyen Merdivenlerin Acil Durum Butonuna Keyfi Basan Gençler Vatandaşları Mağdur Ediyor

Kocaeli'de Yürüyen Merdivenlerin Acil Durum Butonuna Keyfi Basan Gençler Vatandaşları Mağdur Ediyor

112 - 13.09.2023
Elazığ'da Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

Elazığ'da Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

112 - 13.09.2023
Vietnam'da 9 katlı apartmanda yangın: 30 ölü

Vietnam'da 9 katlı apartmanda yangın: 30 ölü

112 - 13.09.2023
Kocaeli'de uyuşturucu kullanımı sonucu ölüm davası

Kocaeli'de uyuşturucu kullanımı sonucu ölüm davası

112 - 13.09.2023
Vietnam'da bir binada çıkan yangında, aralarında çocukların da olduğu 30 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'da bir binada çıkan yangında, aralarında çocukların da olduğu 30 kişi hayatını kaybetti

112 - 13.09.2023
Kapadokya Havalimanı'nda Ateşli Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kapadokya Havalimanı'nda Ateşli Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

112 - 13.09.2023
Kocaeli'de uyuşturucu kullanımı sonucu ölüm davası

Kocaeli'de uyuşturucu kullanımı sonucu ölüm davası

112 - 13.09.2023
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