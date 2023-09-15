112 Haberleri - 112 Haber - Haberler

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112 Haberleri
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PTT KAÇTA AÇILIYOR, kaçta kapanıyor? | PTT cumartesi, hafta sonu açık mı, kapalı mı? PTT 2023 çalışma saatleri!
112 - 3 Saat Önce
15 Eylül 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
112 - 11 Saat Önce
Dilek Taşı dizisi gerçek hikaye mi? Dilek Taşı gerçek mi, uyarlama mı? Hangi diziden uyarlama?
112 - Dün 21:01
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Zonguldak'taki maden göçüğüyle ilgili başsağlığı ve şifa dileği
112 - 13.09.2023
Kocaeli'de Yürüyen Merdivenlerin Acil Durum Butonuna Keyfi Basan Gençler Vatandaşları Mağdur Ediyor
112 - 13.09.2023
Vietnam'da bir binada çıkan yangında, aralarında çocukların da olduğu 30 kişi hayatını kaybetti
112 - 13.09.2023