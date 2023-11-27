Erzurum'da 112 Acil Sağlık Ekipleri Kışa Hazır

Erzurum Sağlık Müdürlüğü ekipleri kar üstü araçları ve donanımlı personeliyle kış hazırlıklarını tamamladı.

Tüm personel ve araç-ekipmanla kışa hazır olduklarını belirten Erzurum Sağlık Müdürlüğü Acil 112 Başhekimi Dr. Oğuzhan Aygün, "78 adet ambulansla vatandaşlarımıza kış aylarında da hizmet etmeye hazırız. Bunların içinde 3 adet snowtrac,1 adet obez ambulansımız, 1 adet dört sedyeli ambulansımız, 5 adet kar üstü paletli araç ve 68 standart donanımlı kar ambulansımız var. Erzurum sınırları içerisinde toplam 34 istasyonumuz ve 416 personelimizle kış aylarında en kısa sürede hastalara, vatandaşlara ulaşmak için hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

"Erzurum ve bölgenin şartları zorlu"

Erzurum ve bölgede çetin kış şartları mevcut olduğunu belirten Dr. Oğuzhan Aygün, "İlimizde sarp arazi şartları mevcut. Kırsal kesimlerde bakanlık talimatları ve kurallarıyla 30 dakika içerisinde vakalar ulaşma mecburiyetimiz var. İlimizde bu oran yüzde 85'lerde. Bu oranı daha da ileriye taşımak için çalışmalarımız devam ediyor. Tabii helikopter ambulansımız da var. Kış aylarında mezralarda, köylerde mahsur kalan vatandaşlara, meteorolojinin olumlu olduğu sürece helikopter ambulansla, kar üstüne snowtrac araçlarımızla en kısa sürede ulaşmaya gayret ediyoruz. Geçen sene itibariyle snowtrac araçlarımızla 20 vaka, kar üstü paletli araçlarımızla 245 vakaya ulaştık. Bu sene de daha iyisini yapmaya gayret ediyoruz".

"Helikopter ambulans önemli bir hizmet"

Geçen yıl içerisinde helikopter ambulans 590 vakaya ulaştıklarını belirten Aygün, "Bunların çoğunluğu sarp arazilerdeki vaka olarak adlandırdığımız, yani ambulansın, kar üstü paletli aracın ulaşamadığı vakalar. Helikopter ambulans bu anlamda bizim çok yardımcı oluyor. Onun dışında şehir içerisinde de 10 dakika içerisinde vakalara ulaşma oranımız yüzde doksan sekiz. Tüm vatandaşlara zaman ulaşmaya gayret ediyoruz. 112 acil çağrı merkezine taşındıktan sonra önceki senelere göre sağlık alanında düşen çağrılarda bayağı asılsız ihbarlarda azalma oldu. Bunun nedeni 112 acil çağrı merkezlerinde ön çağrının olması. Ön çağrı asılsız vakaları eleyip sadece vaka olarak bize veriyor. Geçen sene 220 bin civarında çağrı aldık. 73 bin vaka yaptık. Önceden asılsız ihbarlar çok fazlaydı. Bize ulaşan vakalar yüzde 99 oranında doğru vakalar. Bu durum hastalar için de bizim için de dakikalarla yarıştığımız için çok değerli" şeklinde konuştu. - ERZURUM