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Türk Hava Kuvvetleri, 112 yaşında

Türk Hava Kuvvetleri, 112 yaşında

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın faaliyetleri anlatıldı.

Türk Hava Kuvvetleri, 112 yaşında

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gece gündüz demeden ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan, asil milletimizin gökyüzündeki gücü olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetleri'mizin kahraman ve fedakar personeline hayırlı başarılı görevler diliyoruz" denildi.Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın faaliyetlerini anlatan klip de MSB tarafından paylaşıldı. Klipte; A400M tipi askeri kargo uçağı ile gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı tahliye operasyonları, insani yardımların taşınması, SİHA ve F-16'lar ile terörle mücadele operasyonlarına verilen hava desteği, eğitim uçuşları, operasyonlara katılan Mehmetçik'in helikopterlerle taşınmasına ilişkin detaylar yer aldı.

Görüntü dökümü:

- Hava Kuvvetleri klibi

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Hava Kuvvetleri Güncel Haberler

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