Elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı elektrikli bisiklet, Yeni Cami mevkisindeki caddede yaya Eşref B'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Yeni Cami mevkisindeki caddede sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet, yaya Eşref B'ye (66) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle düşerek başını yere çarpan Eşref B, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.