Haberler ›› Yaşam ›› Samsun'da doğal gaz patlaması: 1 kişi yaralandı

Samsun'da doğal gaz patlaması: 1 kişi yaralandı

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde bir evde sızan doğal gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Patlamada evin mutfağında bulunan Ömer Zehiroğlu (82) yaralandı, mutfak ve balkonda hasar oluştu. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.