Oğlu ödev yapmayınca 112'yi aradı: Polise aktar da bir kızsın

112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edenlere bir yenisi eklendi. Son olarak bir vatandaşın acil çağrı merkezini arama gerekçesi pes dedirtti.

"OĞLUMA ÖDEV YAPTIRAMIYORUM"

Oğluna ödev yaptıramayan vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Vatandaş, "Ablacığım rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Ben bu oğluma ödev yaptıramıyorum. Bir telefonu versem de buna bir kızsan." dedi.

"POLİSE AKTAR DA BARİ BİR KIZSIN"

Hattın ucundaki 112 görevlisi, "Beyefendi bu konuda lütfen hattımızı meşgul etmeyelim. Bu bir acil durum değil. Hattımızı meşgul ediyorsunuz şu an." diyerek vatandaşı uyardı. Vatandaş ise, "Polis yok mu? Bir polise aktar da bari bir kızsın." sözleriyle ısrarını sürdürdü.