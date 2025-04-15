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Oğlu ödev yapmayınca 112'yi aradı: Polise aktar da bir kızsın

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Oğlu ödev yapmadığı için sinirlenen bir vatandaş, 112 acil çağrı merkezini aradı. Hattın ucundaki 112 görevlisi, "Bu bir acil durum değil. Hattımızı şu an meşgul ediyorsunuz." diye araya girerken, uyarılara aldırmayan vatandaş, "Polis yok mu? Bir polise aktar da oğluma kızsın" sözleriyle ısrarını sürdürdü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edenlere bir yenisi eklendi. Son olarak bir vatandaşın acil çağrı merkezini arama gerekçesi pes dedirtti.

"OĞLUMA ÖDEV YAPTIRAMIYORUM"

Oğluna ödev yaptıramayan vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Vatandaş, "Ablacığım rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Ben bu oğluma ödev yaptıramıyorum. Bir telefonu versem de buna bir kızsan." dedi.

"POLİSE AKTAR DA BARİ BİR KIZSIN"

Hattın ucundaki 112 görevlisi, "Beyefendi bu konuda lütfen hattımızı meşgul etmeyelim. Bu bir acil durum değil. Hattımızı meşgul ediyorsunuz şu an." diyerek vatandaşı uyardı. Vatandaş ise, "Polis yok mu? Bir polise aktar da bari bir kızsın." sözleriyle ısrarını sürdürdü.

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Oğlu ödev yapmayınca 112'yi aradı: Polise aktar da bir kızsın
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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