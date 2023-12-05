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Kütahya'da Dar Bölge Uygulaması: 370 Şahıs ve 112 Araç Kontrol Edildi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Dar Bölge Uygulamasında, 370 şahıs ve 112 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda birçok suç unsuruna rastlandı ve gerekli işlemler yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dar Bölge Uygulamasında, 370 şahıs ve 112 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte 1 Amir, 6 Resmi Ekip (13 Personel), 3 yaya devriye 12 ÇMB personeli ile Börekçiler Mahallesi Dönenler kavşağı, Fuat Paşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi üzerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Dar Bölge Uygulamasında, toplam 370 şahıs ve 112 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 13 ticari taksi kontrol edildi, 11 motosikletin sorgusu yapıldı, 1 aranan şahıs yakalandı,1 şahıstan 0.40 gram metamfetamin, 2 şahıstan 1.22 gram esrar,1 adet kesici alet ele geçirildi, 1 şahsa idari işlem yapıldı. cam filmli araç sürücüsüne, "dur" ikazına uymayan ve ters yönde araç kullanan sürücüye cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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