Bilecik Valiliği, ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve kalacak yeri olmayan vatandaşlara destek olmak amacıyla 'Kimse Sokakta Kalmasın' projesini başlattı. Vatandaşlar, Alo 112 veya 0228 212 27 53 numaralı ihbar hattını kullanarak ihtiyaçlarını bildirebilecekler.

Bilecik Valiliği 'Kimse Sokakta Kalmasın' Projesi ile Vatandaşa Destek Oluyor

Bilecik Valiliği"Kimse Sokakta Kalmasın" projesi ile vatandaşa destek oluyor.

Bilecik Valiliği yapmış olduğu açıklama ile ihtiyaç sahibi, kimsesiz, kalacak yeri olmayan vatandaşlardan haberdar olmak için Alo 112 veya 0228 212 27 53 numaralı ihbar hattı bıraktı. İhtiyaç sahibi vatandaşların gerekli yardıma ulaşması için bu numaralar kullanılıyor. - BİLECİK