Üye Girişi
Haberler

Sibel'in katili erkek arkadaşı çıktı: 'İntihar etti' diyerek 112'yi aramış

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşı Sibel Kayman'ı tabancayla göğsünden vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olaydan sonra 112'yi arayıp, 'kız arkadaşım intihar etti' diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Kız arkadaşını vurarak öldürüp, 112'ye intihar ihbarında bulunan katil zanlısı tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşını tabancayla göğsünden vurarak öldüren, ardından 112'yi arayıp "Kız arkadaşım intihar etti" diyerek ihbarda bulunan şüpheli tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Erenler Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel Kayman ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.K., yanındaki tabancayla Sibel Kayman'a bir el ateş etti. Kurşun göğsüne isabet eden genç kız kanlar içinde yere yığıldı.

Kız arkadaşını vurdu, 112'ye "intihar" dedi

Olayın ardından M.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "Kız arkadaşım intihar etti" diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Kız arkadaşıyla arbede sırasında kolundan yaralanan M.K. ise gözaltına alındı. M.K., kız arkadaşının intihar ettiğini iddia etse de gerçek ortaya çıktı. Olaya ilişkin yapılan geniş çaplı incelemede genç kızın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Zanlı M.K. da sorgusunda kız arkadaşına tabanca ile ateş ettiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan M.K., cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adliye Cinayet 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına mı alındı, suçu ne? Şule Özbek mi, Türk mü? Urfa dürüm tarifi! MasterChef Urfa dürüm nasıl yapılır? Adana dürüm tarifi! MasterChef Adana dürüm nasıl yapılır? Çöp şiş dürüm tarifi! MasterChef Çöp şiş dürüm nasıl yapılır? Tavuk şiş dürüm tarifi! MasterChef Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır? 5 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 5 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title