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Görme Engelli Vatandaşın Evine Polis Misafir Oldu

4 Aralık 2023 09:08 Son Güncelleme: 09:10 Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan görme engelli bir vatandaş, 112 acil çağrı merkezini arayarak polis ekiplerini evine davet etti. Polis ekipleri, daveti geri çevirmeyerek kortej halinde vatandaşın evine gitti ve onu ziyaret etti. Ziyaret sırasında vatandaşın geçmiş doğum günü de kutlandı.