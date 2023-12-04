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Görme Engelli Vatandaşın Evine Polis Misafir Oldu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan görme engelli bir vatandaş, 112 acil çağrı merkezini arayarak polis ekiplerini evine davet etti. Polis ekipleri, daveti geri çevirmeyerek kortej halinde vatandaşın evine gitti ve onu ziyaret etti. Ziyaret sırasında vatandaşın geçmiş doğum günü de kutlandı.

- Polis ekipleri, engelli vatandaşın acil çağrı merkezine yaptığı daveti geri çevirmedi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 112 acil çağrı merkezini arayarak polis ekiplerini evine davet eden engelli vatandaşın çağrısı geri çevrilmedi. Kortej halinde giden ekipler, görme engelli vatandaşın evine misafir oldu.

Hatay'da 112 acil çağrı merkezi, alışılmışın dışında ilginç bir ihbar aldı. İskenderun ilçesinde yaşayan görme engelli 32 yaşındaki Özcan Hamoğlu, 112 acil çağrı merkezini arayarak polis ekiplerine evine davet etti. Gelen daveti geri çevirmeyen polis ekipleri, Hamoğlu'nu kortej halinde evinde ziyaret etti. Ziyaretten ötürü mutlu olan Hamoğlu'nun geçmiş doğum günüyse polis ekipleri tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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