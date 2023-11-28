Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, sokakta yaşayan insanların olumsuz hava şartlarından korunması için çağrıda bulundu

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, evsiz vatandaşlar için yardım çağrısında bulunarak, ihtiyaç sahibi olanların '112' veya '03182242561' numaralarından kendilerine bildirmelerini istedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, sokakta yaşayan insanların olumsuz hava şartlarından korunması için, "Kimse dışarıda kalmasın, misafir edelim" çağrısında bulundu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evsiz vatandaşlar için çağrıda bulundu. Kış mevsiminde hiç kimsenin dışarıda kalmasını istemediklerini belirten Vali Makas, "Hava soğuk, kimse dışarıda kalmasın. Kırıkkale'mizin güzel insanları lütfen bizlere yardımcı olun. İhtiyaç sahibi, kimsesiz, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımızı '112' veya '03182242561' telefon numarasından bize bildirin, misafir edelim. Merhameti birlikte çoğaltalım" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE