Üye Girişi
Haberler

Aydın'ın Kasım Ayı İhracatı Yüzde 18 Arttı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aydın, incir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olmasıyla bilinen bir tarım kentidir. Kasım ayı ihracat rakamlarına göre Aydın'ın ihracatı yüzde 18 artış göstererek 107 milyon dolar oldu. Ayrıca Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı da yüzde 20 artışla 112 milyon dolara çıktı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Kasım ayı ihracatı yüzde 18'lik artış ile 107 milyon dolar oldu.

İncir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın'da 2023 yılı Kasım ayı ihracat rakamları belli oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından açıklanan rakamlara göre Aydın'ın Kasım ayı ihracatı 107 milyon dolar oldu. Aydın'ın ihracat rakamlarında yüzde 18 oranında artış yaşanırken, Aydın'ın 2023 yılının ilk 10 aylık ihracatı ise 938 milyon dolara ulaştı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Kasım ayında ihracatını yüzde 20'lik artışla 93,4 milyon dolardan 112 milyon dolara çıkardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İhracat Aydın Ege İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu? İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? ARALIK AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI: Kira artış oranı ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title