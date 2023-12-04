Aydın'ın Kasım Ayı İhracatı Yüzde 18 Arttı

Aydın, incir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olmasıyla bilinen bir tarım kentidir. Kasım ayı ihracat rakamlarına göre Aydın'ın ihracatı yüzde 18 artış göstererek 107 milyon dolar oldu. Ayrıca Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı da yüzde 20 artışla 112 milyon dolara çıktı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Kasım ayı ihracatı yüzde 18'lik artış ile 107 milyon dolar oldu.

İncir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın'da 2023 yılı Kasım ayı ihracat rakamları belli oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından açıklanan rakamlara göre Aydın'ın Kasım ayı ihracatı 107 milyon dolar oldu. Aydın'ın ihracat rakamlarında yüzde 18 oranında artış yaşanırken, Aydın'ın 2023 yılının ilk 10 aylık ihracatı ise 938 milyon dolara ulaştı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Kasım ayında ihracatını yüzde 20'lik artışla 93,4 milyon dolardan 112 milyon dolara çıkardı. - AYDIN