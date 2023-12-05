112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri Muğla'da devam ediyor

Aralık ayının ilk haftası kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri Muğla'da devam ederken, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim ve beraberindeki heyet Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Mülayim, Vali Akbıyık'a Muğla'da sürdürülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi verirken, Vali Akbıyık da 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının özverili çalışmalarından bahsetti.

Aralık ayının ilk haftası kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri devam ederken, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim ve beraberindeki heyet Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim Vali Akbıyık'a Muğla'da sürdürülen sağlık hizmetleri konusunda bilgi verirken, Vali Akbıyık 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının gücünün 7/24 esaslı ve özveri ile çalışan sağlık personelinden kaynaklandığını belirtti. Vali Akbıyık, "Özveri ile çalışan arkadaşlarımızın her biriyle gurur duyuyor, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası sebebiyle tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA