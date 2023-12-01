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Çorum'da İneğin Boynuz Darbesiyle Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

1 Aralık 2023 20:41 Son Güncelleme: 20:42 Abone Ol

Çorum'un Güvenli köyünde yaşayan Sadettin Ö., büyükbaş hayvanlarını sularken bir inek tarafından boynuz darbesiyle yaralandı. 112 Acil Servis'e haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişi tedavi altına alındı.