Çorum'da İneğin Boynuz Darbesiyle Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Çorum'un Güvenli köyünde yaşayan Sadettin Ö., büyükbaş hayvanlarını sularken bir inek tarafından boynuz darbesiyle yaralandı. 112 Acil Servis'e haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişi tedavi altına alındı.
Çorum'da ineğin boynuz darbesi sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Güvenli köyünde yaşayan Sadettin Ö. (35), büyükbaş hayvanlarını suladığı esnada ineklerden birinin boynuz darbeleriyle yaralandı.
112 Acil Servis'ten yardım isteyen Sadettin Ö, köye sevk edilen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.