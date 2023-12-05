Hyundai, acil durumlarda sürücülere yardımcı olacak bir araç içi gözetleme sistemi tanıttı

Hyundai Motor Group, acil durumlarda sürücülere yardımcı olması için bir araç içi gözetleme sistemini tanıttı. Henüz fikir aşamasında olan bu özellik, araç içerisini sürekli dinleyen mikrofonlar yer veriyor. Bu mikrofonlar çığlık veya patlama gibi sesleri duyması halinde 112 hattına bağlanıyor.

Hyundai Motor Group, acil durumlarda sürücülere yardımcı olması için bir araç içi gözetleme sistemini tanıttı. Henüz fikir aşamasında olan bu özellik, araç içerisini sürekli dinleyen mikrofonlar yer veriyor. Bu mikrofonlar çığlık veya patlama gibi sesleri duyması halinde 112 hattına bağlanıyor.

Hyundai, H-SOS ile acil durumlara karşı sizi izleyecek

"H-SOS" adı verilen konsept, Hyundai'nin her yıl düzenlenen Fikir Festivali'nde bronz ödül kazandı. Proje çevresini sürekli dinleyen mikrofonlar, kameralar ve sensörlere yer veriyor. Sistem, çığlık veya patlama gibi bir ses duyarsa araca dikkat çekmek için bazı önlemler alıyor.

Kaza oldugunu anlayan H-SOS, aracın farlarını ve kornasını etkinleştiriyor. Aynı zamanda polise otomatik olarak bildirimde bulunarak araçta kaydedilen videoyu iletiyor.

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Proje özellikle ıssız bölgelerde yaşanan kazalar için oldukça dikkat çekmeyi başardı. Ancak H-SOS'un en büyük sorunlarının başında gizliliği tamamen bitirmesi bulunuyor. Yani araç içerisindeki hareketler ve seslerin takip edilmesi, gizlilik endişelerine yol açtı. Hyundai'nin bu verileri nasıl depolayacağı da tartışma konusu.

Hyundai, H-SOS'un güvenliği artırmayı amaçladığını söyledi. Ancak gözetim yeteneklerinin; veri erişimi, kullanımı ve saklanmasına ilişkin katı kurallar yüzünden kısıtlanacağını düşünüyor. Veri güvenliğine ilişkin eleştirileri de kabul etmeyi unutmadı.

Bu projenin henüz fikir aşamasında olduğunu ve Hyundai tarafından resmi olarak geliştirilmediğini hatırlatmak gerekiyor. Bakalım şirket bu projeyi nasıl değerlendirecek, zamanla göreceğiz.

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