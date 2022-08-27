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Köyde yangın çıktı, vatandaşlar evlerinin yanışını çaresiz gözlerle izledi

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Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir köyde yangın çıktı. 4 saat süren yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, köydeki vatandaşların çaresizlik içerisinde evlerinin yanışını izlemesi duygu dolu anlara neden oldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gövrecik köyü Unduk Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında Avni Ateş'e ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan evlere de sıçradı. Yangın rüzgarın etkisi ile mahallede bulunan 10 evi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Çankırı, Tosya Kargı, Kastamonu merkez ilçelerinden itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Köyde yangın çıktı, vatandaşlar evlerinin yanışını çaresiz gözlerle izledi

10 EV KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının diğer evlere ve ormanlık alana sıçramasını önlemek için çalışma başlattı. Rüzgarın etkisi ile kontrol altına alınamayan yangın için Orman Genel Müdürlüğüne ait söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınabildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 10 ev kullanılmaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmadı.

Köyde yangın çıktı, vatandaşlar evlerinin yanışını çaresiz gözlerle izledi

VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Köyde yaşayan vatandaşlar ise yangın sırasında gözyaşlarına boğuldu. Kimi vatandaşlar evlerinin yanışını çaresizlikle izlerken kimi vatandaşlar ise ekiplere yardım ederek yangını söndürmeye çalıştı. Küçük çocuklar ise ellerine aldıkları kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Jandarma ekipleri de yangının kesin sebebinin belirlenmesi için olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Köyde yangın çıktı, vatandaşlar evlerinin yanışını çaresiz gözlerle izledi

VALİ: KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Tosya Kaymakamı A. Ferhat Özer, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kastamonu Valisi Avni Çakır, vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışmaların başlatıldığını belirterek, "Şu an Tosya ilçemiz Görecik köyü Umduk Mahallesi'ndeyiz. Bugün saat 14.00 sularında, ilk tespitlerimize göre bir evdeki sobadan çıkan bir yangın hadisesi meydana geldi. Yapılaşmanın çok sıkı olması, rüzgarın etkisi ile yangın büyüdü. Arazözlerimizi, itfaiye ekiplerimizi sevk etmemize rağmen yangın 10 eve sıçradı. Yangın başladıktan sonra hava şartları sebebiyle kontrol altına almak zorlaştı. Yoğun mücadele sonrasında yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın geniş bir alana yayılınca Taşköprü ilçesindeki Orman Genel Müdürlüğümüze ait helikopter de geldi. Onların havadan itfaiye ekiplerimizin de karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ama 10 evimiz yandı. Şu an tek tesellimiz; can kaybımızın olmayışı. 2 vatandaşımız burada sürekli yaşıyordu, diğer vatandaşlarımız kısa süreli kalıyordu. Hayvanlarımızda da kaybımız söz konusu değil. Tüm ilgili birimlerimizle sahadayız. Arkadaşlarımızla vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında gerekli planlamaları yaptık. Vatandaşlarımız yakınlarının yanına yerleştirildi. Yemek teçhizatları kuruldu. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. AFAD'ımız da hak sahipliği konusunda çalışmaları başlattı. Burada gerekli yardımları kendilerine yapacağız. Konteyner evlerimiz de birazdan burada olacak. Allah'ın izni ile hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Köyde yangın çıktı, vatandaşlar evlerinin yanışını çaresiz gözlerle izledi

"EVLER YENİDEN İNŞA EDİLECEK"

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Yangının duyulması ile birlikte ekipler harekete geçirildi. Müdahale yapıldı. Evlerin birbirine çok yakın olması sebebiyle yangın çok kısa sürede ilerleyerek 10 eve sıçradı. Bundan sonra evlerin yapımı sürecinde gereken adım atılıp evler yeniden inşa edilecek. Acil yardım anlamında da gerek AFAD gerek diğer kurumlarımız gereken önlemleri alıyorlar. İnşallah yaraları en kısa sürede saracağız. Köyümüze, hemşehrilerimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Köyde yangın çıktı, vatandaşlar evlerinin yanışını çaresiz gözlerle izledi

"HİÇBİR EŞYAMIZI ALAMADIK"

Yangında çok sayıda tarım makinesi ve tohumlarının yandığını söyleyen Avni Ataş isimli vatandaş, "Yanan ev ağabeyimin çocuklarının. Sobadan çıktığı söyleniyor ama değil, yaz günü neden soba yaksınlar. Elektrikten çıktı. Şu an 10 ev yandı. Ekipler müdahale ediyor. İçerisinde biçer makinem, iki tane el motorum, buğday ambarım, ahır her şey yandı. Hiçbir eşyamızı alamadık" dedi.

Köyde yangın çıktı, vatandaşlar evlerinin yanışını çaresiz gözlerle izledi

"HER ŞEYİM YANDI"

Medine Ataş isimli vatandaş ise, "Yangın var, yangın var' dediler. Hamur yoğururken yangını duydum. Hiçbir şeyimi kurtaramadım. Cumhurbaşkanımız bize yardım etsin. Ne olursunuz, yardım edin, her şeyim yandı" diye konuştu.

Köyde yangın çıktı, vatandaşlar evlerinin yanışını çaresiz gözlerle izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu İtfaiye AFAD 3. Sayfa Güncel Haberler

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