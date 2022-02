1. Hafta Özeti: EMEA Bölgesel Ligleri'nde Neler Oldu?

VCT EMEA 2022'de Avrupa'nın dört bir yanındaki takımların kendi ülkelerinden rakiplerle karşılaştığı VALORANT EMEA Bölgesel Ligleri ile tanıştık. Bu liglerde ekipler sadece evlerine zaferle dönmeyi değil, aynı zamanda VCT EMEA Challengers 2. Aşamada yer bulmayı amaçlıyor.

1. Hafta boyunca kıtalara yayılmış takımların geleceğin dünyasına adım atmalarına ve üstünlüklerini kanıtlamaya çalışırken, her bölgenin en iyi VALORANT oyununu oynamalarına şahit olduk.

İşte kaçıranlar için VALORANT EMEA Bölgesel Ligleri'nin 1. hafta özeti:

Türkiye : Birlik

Türkiye'nin VALORANT rekabetinin en üst düzeyde yaşandığı bölgelerden biri olduğunu söylemeye gerek yok. Türkiye'de zirveye giden yoldaki her karşılaşma apayrı bir heyecan fırtınası ve şimdiye dek bütün seriler büyük çekişmeye sahne oldu. Bu hafta çok sayıda BO3 karşılaşmasında liderlik sürekli el değiştirdi. Puan tablosunun en üstünde üç takım yer alıyor ancak bu zeka, yetenek ve irade savaşında her an herşey olabilir.

Futbolist 2-0

Galatasaray Esports 2-0

Surreal Esports 2-0

Fire Flux Eports 1-1

Team Lixa 1-1

Fenerbahçe Esports 0-2

Galakticos 0-2

Thunderbolts Gaming 0-2

DACH: Evolution

DACH, inovasyonla özdeşleşmiş bir bölge ve Evolution'ın ilk haftasında bunun nedenini hepimize gösterdi. Angry Titans, korku salan bir keskin nişancı olan Fransız Gözcü Chamber'ı çok iyi kullanarak SPARKX'la karşılaştığı ilk seride temiz galibiyetler aldı. Bu ekibin oyun içinde silah ustasını ne sıklıkla tercih edeceğini görmek çok ilginç olacak.

CGN Esports 1-1-0 (Galibiyet-Beraberlik-Mağlubiyet)

Wave Esports 1-1-0

Angry Titans 1-0-0

MOUZ 1-0-0

Dsyre 0-1-0

FOKUS 0-1-1

SPARX ESPORTS 0-0-2

Ovation eSports 0-0-2

BDT: Milestone

BDT'nin yıldızı ve VCT devi Gambit'in yolundan gitmek isteyen en iyi ekipler bir araya gelerek VALORANT Challengers EMEA 2. Aşama'daki slot için kozlarını paylaştı. 5MOKES ön elemelerdeki üstün oyununu tekrar edemezken dikkatleri üzerine çeken KPI Gaming oldu ve birçok farklı haritada galip gelerek kalitesini gösterdi.

KPI Gaming 2-0

Dobeg 1-0

5MOKES 1-0

SMARACIS Esports 1-1

Veselie Vintovski 1-1

EZ KATKA 0-1

One Breath Gaming 0-1

Next Viigraem 0-2

Doğu: Surge

Polonya'dan Finest, Surge puan tablosunun zirvesinde yer alıyor, Çekya'dan Entopiq de onu yakın takipte. Nispeten yeni bir ekip olan l3wandowski ön saflardaki Chamber'la harikalar yaratıyor.

L3wandowski 2-0

AWARIA 1-0

Entropiq 1-0

Anonymo Mentos 1-1

Anorthosis Famagusta 1-1

Gamerland 1-1

Team Finest 0-2

KTRL 0-2

Fransa: Revolution

Espor tarihine geçmiş çok sayıda dev ismin yer aldığı Fransa Bölgesel Ligi, şimdiden rekabetin en yoğun yaşanacağı liglerden biri olduğunu kanıtladı. Çekişmeli geçen haftanın sonunda, OG Esports ve Team Vitality tablonun en üst sıralarında yer alıyorlar.

OG Esports 1-1-0

Sector One 1-1-0

Team Vitality 1-1-0

Team BDS 1-0-0

Valar Morghulis 0-1-1

BeGenius ESC 0-0-1

Mandatory 0-0-1

WYLD 0-0-1

MENA: Resilience

MENA Bölgesel Ligi iki farklı alt bölgeye ayrılmış durumda: GGC & Irak ve Levant & Kuzey Afrika.

GGC & Irak:

Puan tablosunun zirvesinde Suudi Arabistan'dan Team Falcons bulunuyor. Lider takım şu ana kadar rakiplerine tek bir haritada bile kaybetmedi. Renkli Düellocu Raze'i kullanırken bütün yeteneklerini sergilediler ve rakiplerini ilk karşılaşmadan itibaren domine etmeyi başardılar.

Team Falcons 4-0

01 Esports 3-1

redCore 3-1

vSlash 3-1

Team Duelist 2-2

YaLLa Esports 1-3

Piercer Esports 0-4

SCYTES 0-4

Levant & Kuzey Afrika :

VALORANT'ın en yeni bölgelerinden biri olmasına rağmen, Levant & Kuzey Afrika'nın arenaya adım atışı çok hızlı oldu. Her ne kadar bir teslim oylaması aAa'in ligin favorilerinden Team Majesty'i yenme umutlarını suya düşürdüyse de 1. Hafta Brezilyalı Düellocu Raze'in şahlanışına ve fazlasıyla çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Team Majesty 3-0

Team RA'AD 3-0

Geekay Esports 2-1

Monsters have hearts 2-2

XPLDZ Gaming 1-2

aAa 1-3

GT3 RS 1-3

NASR Esports 1-3

Kuzey Avrupa: Polaris

Avrupa'dan birçok büyük ismin bir arada olduğu bu bölgede Alliance ve Excel gibi takımların puan tablosunun zirvesinde oturuyor olması şaşırtıcı değil. Özellikle de yakın geçmişte VCT Challengers EMEA ön elemelerinde gösterdikleri performans düşünüldüğünde…

Neredeyse raunt bile vermeden ligi domine eden bu iki ekip, gözlerini 2. Aşama Challengers EMEA slotuna dikmiş durumda. Neyse ki bu iki takımın karşılaşmasını çok beklememiz gerekmeyecek, EXCEL vs Alliance karşılaşması 22 Şubat Salı günü 20.00'da.

Alliance 2-0

EXCEL Esports 2-0

Human Tripwires 1-1

KOVA 1-1

TENSTAR 1-1

TUNDRA Esports 1-1

who cars? 0-2

H2O 0-2

İspanya : Rising

Güneş'in ısıttığı cennet İspanya, bu sıcaklığıyla VCT'yi de hararetlendiriyor. Bu lig, eski First Strike Avrupa galibi Team Heretics ve nispeten yeni katılımcılardan KOI gibi ekiplere sahip. Ancak bu hafta, köklü geçmişlerine rağmen her ikisi de Giants ve Team Queso tarafından mağlup edildi. Rekabet kızıştıkça Heretics'in uzun zaman önce kaybettiği tacını geri alıp alamayacağını ve bir kez daha İspanya'nın en iyi ekibi haline gelip gelemeyeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.

Giants 3-0

Team Queso 3-0

Case Esports 2-1

KOI 2-1

UCAM Tokiers Esports Club 2-1

Rebels Gaming 1-2

Team Heretics 1-2

BISONS ECLUB 1-2

Arctic 0-3

Movistar Riders 0-3

