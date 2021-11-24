1,7 milyon dolar ödüllü CS:GO sanat yarışması sona erdi

Yarışmayı kazanan 17 kişinin her birine 100 bin dolar ödül verilecek ve silah kaplaması oyuna eklenecektir.

22 Temmuz 2021 tarihinde başlayan 1,7 milyon dolar ödüllü Rüyalar ve Kabuslar adlı silah kaplamaları çalışmasının kazananları uzun süre sonra belli oldu.

Counter Strike Global Offensive'de yer alan silahlardan 17 tanesine özel kaplamanın yapıldığı yarışmada AK-47, MP-9, MP-7, Dual Berettas, FAMAS, XM-1014, PP-Bizon, G3SG1, M4A1-S, USP-S, Five-Seven, SCAR-20, MAG-7, P2000, Sawned-Off, MAC-10, MP5-SD silahlarında yarışmacıların oluşturduğu kapmalar yer alacak.

CS:GO ekibi, dünyanın her yerinden sanatçıların 15 binden fazla kaplamalarını inceledi ve kazanan on başvurunun yeterli olmayacağına karar verdiç Böylede toplam 1,7 milyon dolarlık büyük ödül havuzu için 17 adet kaplama seçti.

CS:GO Rüyalar ve Kabuslar sanat yarışmasının diğer kazananlarını görmek için buraya tıklayınız.



AK-47 | Nightwish

MP9 | Starlight

MP7 | Fear

USP-S | Ticket to Hell

M4A1-S | Insomnia

Five-seven |AlphaAndOmega

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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