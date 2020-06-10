Zonguldak nerede? Zonguldak'ın nesi meşhur? Zonguldak'ta gezilecek yerler nereler? Zonguldak plajları nereler? Zonguldak'ta ne yenir? Zonguldaklı ünlüler kimler? Batı Karadeniz'in tarihiyle dikkatleri çeken şehri Zonguldak hakkında her şey

Karadeniz sahilleriyle, gölleriyle, doğasıyla ve tarihi mekanları ile Batı Karadeniz'in görülmesi gereken yerlerinden: Zonguldak. Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük ile komşu olan şehir deniz ticareti ile çok önemli bir konumdadır. Bu yüzden bir liman şehri de diyebiliriz.

Liman şehri olması sebebiyle asırlardır önemli konumda olan Zonguldak'ta bulunan tarihi zenginlikler görülmeye değer. Plajları ile de Ege kıyılarını aratmayacak.

ZONGULDAK'TA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Tieion Antik Kenti

Diğer adıyla Filyos Antik Kenti olarak da bilinen tarihi bölge, Çaycuma ilçesinde Filyos Çayı'nın ağzında yer alır. Bizans döneminde ticaret ve balıkçı şehri olarak kullanılmıştır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ise balıkçı köyü olarak kabul edilmiştir.

Günümüzde antik kentten geriye antik liman, tiyatro, akropol, nekropol ve Filyos Kalesi kalmıştır. Bugün hala arkeolojik kazılar devam etmektedir. Ayrıca, yıkılmış bir tapınak ve su kemeri de bölge yer alıyor.

Filyos Kalesi

Çaycuma'da bulunan Filyos Kalesi'nin orta çağdan beri var olduğu düşünülüyor. Romalılar tarafından yapılan kalenin kitabesi günümüzde var olmadığı için kalenin yapım tarihi kesin olarak belli değildir. Tepe noktada bulunan kale turistlere nefes kesici bir manzara sunuyor. Kalenin yapımı aşamasında iri taşlar kullanılmıştır bunun sebebi ise iri taşlar heybetli bir görünüm kazandırır.

Zonguldak'ta ayrıca Ereğli Kalesi'de bulunuyor.

Zonguldak Maden Müzesi

Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesi olan Zonguldak Maden Müzesi, taş kömürünün nasıl çıkarıldığına ışık tutuyor. 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hizmete giren müze, 1840'tan bu yana kömür üretiminde kullanılan araç ve gereçleri ziyaretçilere tanıtıyor.

Halil Paşa Konağı (Ereğli Müzesi)

II. Abdülhamid zamanında sancak beyi olan Halil Paşa Karamahmutoğlu tarafından inşa ettirilen yapı, bir okul olarak kullanılmıştır. Bugünse müze olarak hizmet vermeye devam ediyor. Müze içerisinde Roma, Grek, Bizans, Emevi, Abbasi, Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok arkeolojik kalıntı ve tarihi eser bulunuyor.

Zonguldak'ta ziyaret edebileceğiniz diğer yerler arasında; Kozlu Aziziye Cami, Varagel Tüneli, Çitdere Tabiat Koruma Alanı veya Kızılcapınar Baraj Gölü'de yer alabilir. Rotanıza göre tercih edebileceğiniz bu seçeneklerle Zonguldak'ı keşfedebilirsiniz!

ZONGULDAK'TA GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Gökgöl Mağarası

Türkiye'nin en uzun 10. mağarası olan Gökgöl Mağarası, 3.350 metre uzunluğundadır. 875 metrelik de yürüyüş yolu bulunur. İlk olarak 2001 yılında turizme açılmıştır. Mağara içerisinde bulunan mikroklima özelliği sebebiyle astım hastaları da sıklıkla ziyaret etmekte.

Mağara içerisinde farklı adlarla oluşan bölümler vardır; fosil giriş, büyük çöküntü salonu, astım salonu, harikalar salonu ve mucizeler salonu.

Cehennemağzı Mağaraları

Ereğli ilçesinde bulunan Cehennemağzı Mağaraları, Ayazma adıyla bilinir. Antik dönemde Acheron Vadisi olarak adlandırılan bölge, şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktadır. Yan yana sıralanmış üç mağaradan oluşur.

Birinci mağara eski bir kilisedir ve halk arasında Koca Yusuf Mağarası olarak bilinir. İkinci mağaranın yamaç üzerinde bir girişi vardır ve gizli bir ibadet yeri olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Üçüncü mağara ise en geniş alana sahip olandır. Zemini suyla kaplı olan mağara su sarnıcı görevi görmüştür.

En bilinen mağaralar bunlar olmasına rağmen vaktiniz varsa diğer mağaraları da görmenizi tavsiye ederiz; Cumayanı Mağarası ve Sofular Mağarası.

Kozlu Ilıksu Kaplıcası

Kaplıca turizmi açısından Türkiye'de pek çok seçenek bulunmakta. Her suyun farklı bir rahatsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Yüksek mineralli, şifalı suları ile ünlü Kozlu Ilıksu Kaplıcası mide, bağırsak ve karaciğer safra hastalarının uğrak noktalarından.

ZONGULDAK PLAJLARI NERELER?

Zonguldak'ta 18 plaj bulunmaktadır. 2019 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerde bu plajlardan 12'si mükemmel durumda, 6'sı iyi durumda olarak değerlendirildi.

Zonguldak'ta bulunan bazı plajlar:

Değirmenağzı Plajı/ Kozlu

Zonguldak Belediye Kapuz Plajı

Ilıksu Plajı

Filyos Plajı

Türkali Plajı

Kilimli Plajı

ZONGULDAK'TA NE YENİR?

Zonguldak mutfağında her evde bulunacak malzemelerle yapılan farklı lezzetler bulunuyor. Nüfusun büyük çoğunluğu maden ocaklarında veya demir-çelik fabrikasında çalıştığı için pratik yapılan ve tok tutan yiyecekler tercih edilmiştir.

Uğmaç Çorbası

Birçok yörede farklı adlarla da anılan çorba, Zonguldak mutfağının en meşhur çorbasıdır. Süt, su ve un gibi basit malzemelerle hazırlanır. Sıcak olarak tüketilen çorbaya nane de eklenir.

Pumpum Çorbası

Yörede sıkça yapılan çorbalardan olan pumpum, mısır unuyla hazırlanır. İçine pastırma, kıyma veya sucuk eklenir. Ağır bir çorba olan pumpum yemek niyetine de yenir.

Malay

Şehrin en ünlü yöresel yemeği olan malay, mısır unuyla hazırlanır. Karadeniz'de çok sık kullanılan mısır unu, bulamaç haline getirilir ve toz şeker, ceviz eklenir. Tereyağı veya kaymak ile tatlı bir lezzet elde edebilirsiniz. Ya da soğan, kaz ciğeri eklenerek tuzlu tat elde edilir. Yoğurtla servis edilir.

Bayram Tiridi/ Tirit

Özellikle özel günlerde ve davetlerde hazırlanır. Yufka ve etlerin bir araya gelmesiyle nefis bir tat elde edilir.

Kabuklu Fasulye

Taze fasulyeler yaz aylarında, diğer mevsimlerde kullanılacak üzere kurutuluyor. Mısır taneleri ile de karıştırılarak nefis bir yemek hazırlanıyor.

Beyaz Baklava

Baklava tüm Türkiye'de çok sevilen bir tatlıdır. Beyaz baklavanın farkı ise içerisine bolca eklenen cevizinden ve üzeri kızarmadan fırından alınan renginden geliyor.

Zonguldak'ta ayrıca meşhur olan yiyecekler:

Höttürme

Gartlaç

Kızılcık/ Kiren Çorbası

Yumurtalı Zılbıt

Çöpele

Mancar Sarması

ZONGULDAKLI ÜNLÜLER KİMLER?

Burak Sevinç

Tümer Metin

Enver Cenk Şahin

Işık Yenersu

Ercüment Balakoğlu

Gürgen Öz

Mesut Özil