Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor

28 Şubat'ta yeni şarkısını çıkaracak olan Ziynet Sali, değişimiyle adından söz ettirmeye başladı. 46 yaşındaki Sali'nin son halini görenler yüzündeki değişimden dolayı tanımakta güçlük çekti.

DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan Ziynet Sali, kuliste hazırlandığı bir fotoğrafı paylaştı. Yanak ve dudaklarındaki şişlikle dikkat çeken Sali'yi görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcının estetik mi yaptırdığı yoksa filtre mi kullandığı henüz bilinmiyor.

İşte Ziynet Sali'nin kafa karıştıran paylaşımı: