Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor - Haberler
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Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Güçlü sesiyle adından söz ettiren Ziynet Sali, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Şarkıcının yüzündeki değişimi gören hayranları ise tanımakta güçlük çekti. Sali'ni filtre mağduru olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

28 Şubat'ta yeni şarkısını çıkaracak olan Ziynet Sali, değişimiyle adından söz ettirmeye başladı. 46 yaşındaki Sali'nin son halini görenler yüzündeki değişimden dolayı tanımakta güçlük çekti.

DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan Ziynet Sali, kuliste hazırlandığı bir fotoğrafı paylaştı. Yanak ve dudaklarındaki şişlikle dikkat çeken Sali'yi görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcının estetik mi yaptırdığı yoksa filtre mi kullandığı henüz bilinmiyor.

İşte Ziynet Sali'nin kafa karıştıran paylaşımı:

Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor

Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor

Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor

Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor

Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor

Ziynet Sali estetik kurbanı mı oldu? Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ziynet Sali, Photoshop, Instagram, Magazin, Haberler

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