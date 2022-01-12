Ziraat emekli promosyon 2022 ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Daha önce 1.750 lira olan promosyonda üst limit 2 bin liraya kadar çıktı. İsteyen emekli istediği an maaşını taşıyıp en yüksek promosyonu alabilir.

ZİRAAT EMEKLİ PROMOSYON 2022 NE ZAMAN VERİLECEK?

(Kampanyalar 2021 Kasım ayından itibaren bankaların yaptığı bilgilendirmelerdir. Detaylı ve güncel bilgileri banka şubelerinden veya kurumun müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.)

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile 2 bin 750 liraya varan promosyon sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyası başlattı. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri, 2 bin 750 TL'ye varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek.

Ayrıca TEB'e davet ettikleri ve maaşını TEB'e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan TEB, emeklilerin bu hattan ve Bireysel İnternet Şube ile CEPTETEB Mobil uygulamadan yapacakları EFT/FAST ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, emekli maaş müşterilerine özel avantajlı oranlarla ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti, TEB'in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetleri arasında yer alıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler şubeyi ziyaret etmelerine gerek kalmadan mobil ya da internet şubeden başvurularını yapabiliyor.

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara, 2 bin liraya varan nakit promosyon ve tüm Garanti BBVA müşterilerine davet ettikleri her bir emekli yakını için 250 lira, nakit ödül kazanma fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan müşteriler havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar yapılacak EFT işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar 2 bin liraya varan cazip nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1.300 lira, 1.500 - 2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alan emeklilere ise 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Emeklilere yönelik çalışmalarını sürdüren Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, emeklilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Bu yeni kampanyadan 15 Kasım-31 Aralık 2021 tarihleri arasında SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler faydalanıyor.

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.250 TL ek promosyon, 1.500 TL - 2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 1.475 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 1.750 TL ek promosyon ödeniyor.

ING Türkiye, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre koşulsuz 1.750 liraya varan nakit promosyon sunuyor.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor.

Emekli maaşını ING'den alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1500 TL'ye kadarda 1.200 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında ise 1.500 TL, 2.500 TL ve üzerinde ise 1.750 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

(Kampanyalar 2021 Kasım ayından itibaren bankaların yaptığı bilgilendirmelerdir. Detaylı ve güncel bilgileri banka şubelerinden veya kurumun müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.)

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