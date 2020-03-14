'Zimmet' soruşturmasında müteahhit Bilgi'den çarpıcı ifadeler
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Yalova Belediyesi, Hakan Çelik, Yalova, Emrah, Güncel

'Zimmet' soruşturmasında müteahhit Bilgi'den çarpıcı ifadeler

YALOVA Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında tutuklananlardan, savcılığa mektup yazan, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi'nin savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı.

14.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:36
'Zimmet' soruşturmasında müteahhit Bilgi'den çarpıcı ifadeler

YALOVA Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında tutuklananlardan, savcılığa mektup yazan, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi'nin savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı. Bilgi ifadesinde, Reşat Elgin'in kendisine sürekli olarak ödeme yapılmasının dikkat çekeceğini söylediği için başkalarının kimlik numaralarını aldığını ve bu numaraları Elgin'e verdiğini söyledi. Bilgin ifadesinde ayrıcı "Para yatırılan arkadaşlarımın hepsi suçsuz yere tutuklandı. Yapılan ödemelerde ben payımı aldıktan sonra gerisini Reşat'a verirdim. Halit Güleç'in bu ödemelerden haberinin olmaması mümkün değildir. Reşat da parayı Halit Güleç'e aktarırdı" dedi.

?Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 20 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik ile 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarına karıştığı tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu, Cem Dindar, Ahmet Ragıp Akay, Tuğrul Kaş ve Tuncay Doğan tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E., muhasebe çalışanı S.Ö. ile özel firma çalışanları A.D. ve T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GEÇİCİ OLARAK YENİ BAŞKAN SEÇİLDİBu gelişmelerin ardından Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Tutuk belediye meclisinde yapılan oylamanın ardından Yalova Belediyesi'nin geçici belediye başkanı olarak seçildi.'BEN PAYIMI ALIP, GERİSİNİ REŞAT'A VERİYORDUM'Tutuklu bulunan ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi'nin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na yazdığı ve avukatı aracılığıyla ilettiği 4 sayfalık mektubun ardından, soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Bekir Bilgi'nin ifadesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin tarafından kandırıldığını öne sürerek "Reşat, sürekli benim adıma ödeme yapılmasının dikkat çekeceğini söyleyip, benden başkalarına ait kimlik bilgilerini istedi. Yapılan ödemelerde ben payımı alıp, gerisini Reşat'a verirdim, o da Halit Güleç'e verirdi" dediği öğrenildi.'PARAYI YAZIHANEYE BIRAKIYORDUM, AVUKATLARA VERİLDİĞİNİ SANIYORDUM'Reşat Elgin'in başka kişiler adına ödeme yapalım demesi üzerine Hakan Çelik'ten kimlik numarasını aldığını belirten Bekir Bilgi, parayı hiçbir zaman elden vermediğini, bir otobüs firmasının yazıhanesine bıraktığını anlattı. Kendi payını aldıktan sonra parayı yazıhaneye bıraktığını söyleyen Bekir Bilgi, ifadesini şöyle sürdürdü: "Reşat Elgin, bana 'Sürekli senin adına belediyeden para çıkartıyoruz, bu dikkat çekiyor, başka kişiler adına da sana ödeme yapalım' dedi. Ben de bu nedenle otoparkta çalışan Hakan Çelik'ten kimlik numarasını istedim ve bu numarayı Reşat Elgin'e verdim. Ödeme emirlerini veya çekleri bazen Hakan Çelik alıyordu, bazen de ben alıyordum. Hakan Çelik, bankaya gidip paraları çektikten sonra bana getiriyordu. Ben de bu paraların içinden, kendi yasal olan paramı aldıktan sonra, paranın geri kalan kısmını bir otobüs firması yazıhanesine bırakıyordum. Reşat paraları oradan alıyordu. Reşat'a elden para verdiğimi hatırlamıyorum. Ben bu verdiğim paraları icra dosyalarına ve avukatlara veriliyor diye biliyordum." 'KİMLİK NUMARALARINI REŞAT'A VERDİM'Hakan Çelik'in dışında Emrah Gök ve Taner Tan'ın da kimlik numaralarını aldığını anlatan Bilgi, "Emrah Gök ve Taner Tan'ın da kimlik numaralarını da aynı şekilde Reşat'a verdim. Reşat bunlar adına da ödeme emri düzenliyordu. Şahıslar adına kaç kere para yattığını ve miktarının toplamda ne kadar olduğunu hatırlamıyorum" dedi.'ARKADAŞLARIMIN HESABINA YATAN PARALARI, HEP BEN ALDIM'Belediyeden hesaplarına para yatırıldığı için, 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlarla tutuklanan arkadaşlarının suçsuz olduğunu öne süren Bekir Bilgi, onların hesaplarına yatırılan paraları kendisinin aldığını anlattı. Bilgi ifadesinde, şunları söyledi: "2018 yılında, imar yollarını açılması ve hafriyatla ilgili belediyenin ihalesi vardı. Daha önce belediyede iş bitirme belgem olmadığı için başka bir firmada bu belgeleri hazırlattım. İhale bu firmaya kaldı ama bütün işleri ben yaptım. Bu firmanın adına yaptığım tüm işlerin parasını ben aldım. İhaleden bana verilen yasal paranın bir bölümünü Reşat'a geri veriyordum. Bu durumda para hesaplarında açık oluşunca Reşat, ihaleyi benim yerime alan firma yöneticilerinin hesaplarına, para göndereceğini söyledi ve gönderdi. Ancak paraların hepsini ben aldım. Bu firma sadece ihaleyi aldı, geri kalan tüm işlemleri ben yaptım ve parayı da ben aldım. Birçok kişinin adına yatırılan paraların tamamını ben aldım, çünkü paraları Reşat bana yatırmıştı. Bu şahıslar, bir menfaat karşılığında bu işi yapmadılar. Reşat sürekli benim adıma ödeme yapılınca dikkat çektiğini söylediği için, arkadaşlarımın isimlerine para yatırılmasını istedim." 'HALİT GÜLEÇ'İN VE ŞENAY REYHAN KAŞ'IN HER ŞEYDEN HABERİ VARDI'Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in ve Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş'ın belediyeden yapılan tüm ödemelerden haberi olduğunu ve kendisine yatırılan paranın fazlalık kısmını Reşat Elgin'e geri verdiğini, Elgin'in de paraları Güleç'e aktardığını iddia eden Bilgi, "Halit Güleç'in bu ödemelerden haberinin olmaması mümkün değildir. Reşat Elgin'e, 'Halit Güleç'in bu ödemelerden haberi var mı?' diye sorduğum zaman, bana 'Halit Güleç'in haberinin olmaması mümkün değil, her ödemenin dokümanlarını Halit Güleç'e veriyorum' dedi. Aynı şekilde Mali İşler Müdürü'nün haberi olmadan belediyede ödeme yapılması mümkün değildir. Ben 2019 yılının mayıs ayına kadar Halit Güleç ile hem telefonda hem de yüz yüze görüştüm. Belediyeye gidip Halit Güleç ile görüştüğümde, bana 'Para yok ödeme yapamayacağız' diyordu. Ancak ben belediyeden çıktıktan sonra, Reşat beni arıyordu. Örneğin ben Halit Güleç'ten 30 bin TL istediğimde, Reşat beni arayıp, 'Sana 60 bin TL yatıracağız, sen içinden paranı aldıktan sonra geri kalanını bize vereceksin' diyordu. Sonra para benim kimlik numaralarını verdiğim arkadaşlarımdan birinin hesabına yatıyordu. Ben hakkım olan parayı aldıktan sonra gerisini onlara geri veriyordum" dedi.'HALA BELEDİYEDEN 200 BİN TL YASAL ALACAĞIM VAR'Verdiği ifadede Güleç ve Elgin'in kendisini oyuna getirdiğini öne süren Bekir Bilgi, şunları söyledi:

"Ben bu olaylarda bilerek seçildiğimi düşünüyorum. Halit Güleç ve Reşat Elgin'in beni bilerek seçtiklerini düşünüyorum. Reşat benden aldığı paraları, Halit Güleç'e verdiğini söylüyordu. Ben bu olaylarda kullanıldığımı düşünüyorum. Benim aldığım paralar, yasal alacağım olan paralardır. Fazlasını zaten Reşat benden geri alıyordu. Benim hala belediyeden 200 bin TL alacağım var. Ben tamamen yasal alacağım için belediyeye başvurdum. Ödemelerin hangi kalemden nasıl yapıldığını bilmiyorum."


Kaynak: DHA

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