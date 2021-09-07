Yüzlerce Afgan kadın, Kabil sokaklarını "Özgürlük" sloganlarıyla inletti! Taliban göstericileri ateş açarak dağıttı
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Yüzlerce Afgan kadın, Kabil sokaklarını "Özgürlük" sloganlarıyla inletti! Taliban göstericileri ateş açarak dağıttı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Afganistan'da direnişin kalesi Pençşir'de kontrolü ele geçiren Taliban, ülkede savaşın sona erdiği duyurmuş, Ulusal Direniş Cephesi komutanı Ahmed Mesud ise Taliban'a karşı "ulusal ayaklanma" çağrısında bulunmuştu. Bugün başkent Kabil'de yüzlerce kadın protesto gösterileri için sokağa inerken, Taliban eylemcileri dağıtmak için havaya ateş açtı. Kabil'den gelen görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

ABD'nin geri çekilmesi sonrasında Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban, direnişin kalesi Pençşir'i de ele geçirdiğini duyurmuş ve ülkede savaşın sona erdiğini ilan etmişti. Ancak Taliban'ın bile beklemediği bir hamlede bulunan Ulusal Direniş Cephesi komutanı Ahmed Mesud, "ulusal ayaklanma" çağrısında bulunmuştu.

"ÜLKENİN ONURU İÇİN ULUSAL BİR AYAKLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Mesud, medyaya gönderilen sesli mesajında, "İçeride veya dışarıda nerede olursanız olun, sizleri ülkemizin onuru, özgürlüğü ve refahı için ulusal bir ayaklanmaya davet ediyorum" ifadelerine yer vermişti.

Yüzlerce Afgan kadın, Kabil sokaklarını 'Özgürlük' sloganlarıyla inletti! Taliban göstericileri ateş açarak dağıttı

YÜZLERCE KADIN PROTESTOCU KABİL SOKAKLARINI İNLETTİ

Başkent Kabil'de bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Çoğunluğu kadın yüzlerce kişi Taliban'ı protesto için sokağa inerken, attıkları özgürlük sloganları şehri inletti.

Yüzlerce Afgan kadın, Kabil sokaklarını 'Özgürlük' sloganlarıyla inletti! Taliban göstericileri ateş açarak dağıttı

TALİBAN MİLİTANLARI HAVAYA ATEŞ AÇTI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran protesto gösterisine Taliban'ın yanıtı gecikmezken, militanlar kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

TALİBAN'DAN AFGAN KADINLARA: BİRAZ SABREDİN

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtlamıştı. Hükümetin ilan edileceği tarihle ilgili net bir ifade kullanmayan Mücahid, anayasayla ilgili soruya, "Ülke ve halkın sorunlarına cevap verebilecek İslami bir anayasa olacak" cevabını vermişti. Geçici hükümet kurulmasından söz eden Mücahid, "Böylece onu değiştirme ve iyileştirme fırsatı bulacağız. Bir sonraki hükümet, sürecin nasıl ilerleyeceğine karar verir" demişti.

Yüzlerce Afgan kadın, Kabil sokaklarını 'Özgürlük' sloganlarıyla inletti! Taliban göstericileri ateş açarak dağıttı
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid.

"HÜKÜMET KURULAMADIĞI İÇİN TALEPLERİNE CEVAP VEREMİYORUZ"

Ülkede Taliban'ın kontrolü ele almasından sonra hemen her gün Kabil'in çeşitli noktalarında kadın haklarının korunması için gösteriler düzenleniyor. Kadınların hak talepleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Mücahid, "Kadınlar bizim toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Taleplerine kulak veriyoruz. Henüz hükümet kurulmadığı ve konuyla ilgili yetkililer belirlenmediği için taleplerine cevap verilemiyor. Biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt alacaklar" diye konuşmuştu.

Yüzlerce Afgan kadın, Kabil sokaklarını 'Özgürlük' sloganlarıyla inletti! Taliban göstericileri ateş açarak dağıttı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Yüzlerce Afgan kadın, Kabil sokaklarını "Özgürlük" sloganlarıyla inletti! Taliban göstericileri ateş açarak dağıttı - Haberler
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