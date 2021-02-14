Yüz yüze eğitime 6 ilde kar yağışı engeli

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerin ardından bazı illerde yarın yüz yüze eğitim başlayacaktı ancak kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil oldu. Bu kapsamda eğitime ara verilen 6 il; Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Zonguldak ve Sakarya oldu.

15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması yeniden aksamış oldu. Bazı illerde okullar yeniden tatil edildi.

25 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak ve yüz yüze eğitimin ilk aşamasına geçilecekti.

ÇANAKKALE'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAMADAN KAR ENGELİNE TAKILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, bazı okullarda 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitimin başlaması kararını almıştı. Ancak Çanakkale'de etkili olan yoğun kar ve fırtına nedeniyle okulların açılması bir gün süreyle ertelendi. Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde hakim olan kar yağışından dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Yine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 15 Şubat 2021 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır"

TEKİRDAĞ'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.

Karara göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda yarın başlayacak yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendi.

Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.

EDİRNE'DE YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.

SAKARYA'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

BALIKESİR'DE YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki okullarda yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin kardan dolayı 1 gün ertelendiğini duyurdu.

Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının devam etmesi ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği ihtimali üzerine, yarın başlaması planlanan resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin 1 gün ertelendiğini bildirdi.

Bu okullarda yüz yüze eğitiminin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK'TA DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Zoguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.