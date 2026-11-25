Karaburun'da baba-oğul cinayetinde 3 tutuklama! Şüphelilerden biri öldürülen babanın eşiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Karaburun ilçesinde 22 Kasım'da ormanlık alanda tüfekle öldürülmüş halde bulunan Eyüp D. (43) ile 14 yaşındaki oğlu Yusuf D.'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında Eyüp D.'nin eşi E.D. de bulunuyor.
İzmir'in Karaburun ilçesinde baba ve 14 yaşındaki oğlunun tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
ŞÜPHELİLER ARASINDA EŞİ DE VAR
Eski Mordoğan Mahallesi'nde Eyüp D. (43) ile oğlu Yusuf D'nin (14) ormanlık alanda tüfekle öldürülmesine ilişkin, Eyüp D'nin eşi E.D. ile N.I.K. ve H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNMUŞLARDI
Eski Mordoğan Mahallesi'nde 22 Kasım'da Eyüp D. ile oğlu Yusuf D. ormanlık alanda tüfekle öldürülmüş halde bulunmuş, jandarma olayla ilgili çalışma başlatmıştı.