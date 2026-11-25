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Edirne'nin Keşan ilçesinde 2018'de Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle 5 düveyle hayvancılığa başlayan Seda Bücük, eşi Hüseyin Bücük ile çiftliklerindeki büyükbaş hayvan sayısını 8 yılda 209'a çıkardı.

Beğendik beldesinde yaşayan 41 yaşındaki 3 çocuk annesi Bücük, AA muhabirine, hayvancılığa başlamak için Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvurduğunu söyledi.

Projeden sağlanan destekle 5 düve alarak eşiyle hayvancılığa başladıklarını anlatan Bücük, sonraki yıllarda kredi ve desteklerden yararlanarak işletmelerini büyüttüklerini belirtti.

Bücük, sabahları çocuklarını okula gönderdikten sonra eşiyle çiftliğe gidip hayvanların bakım ve kontrollerini yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemin tarım ve hayvancılığına katkı sağlamak önemli. Kadınlar üretirse Türkiye güçlenir. Çiftçi kazanırsa ülkemiz kazanır, biz yeter ki üretmek isteyelim. Devletimizin destekleriyle aşamayacağımız hiçbir engel yok. Eşimle beraber üretmeye, çiftliğimizi büyütmeye devam edeceğiz."

Bücük, üretime başlamak isteyen kadınlara, "Devletimiz her zaman kadın üreticilerin yanında. Bunu bilsinler, işe koyulmak için korkmasınlar." sözleriyle seslendi.

Hedef 200 anaç

Hüseyin Bücük de eşiyle hayvan sayısını her geçen yıl artırdıklarını belirtti.

Hayvancılığı herkese tavsiye ettiğini ve isteyenlerle tecrübelerini paylaştığını dile getiren Bücük, "Şarole ve montofon cinsi 110 anaç hayvanımız var. Anaçlar bizim için önemli. Bu sayıyı her geçen yıl artırma hedefindeyiz. Bu sene doğacak dişi hayvanlarımızı da anaç olarak kullanmayı düşünüyoruz. Her anaçtan yılda bir buzağı alıyoruz. Son 2 yılda yüzde 1 fire ile üretim yapıyoruz. 200 anaca ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

35 üreticiye 90 milyon lira hibe desteği

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de Bakanlık desteğiyle hayvancılığa başlayan üreticilerin faaliyetlerini büyüttüğünü görmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Seda Bücük'ün Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında balya makinesi alımı için yaptığı hibe başvurusunun kabul edildiğini dile getiren Köse, "Söz konusu yatırım için üreticimize yüzde 60 hibe oranıyla 2 milyon 520 bin lira destek sağlanmıştır. İyi bir balya makinesi alan üreticimizin işletmesini büyütmeye devam etmesi bizi mutlu ediyor. Bu yıl 35 üreticimiz 90 milyon lira hibe almaya hak kazandı." diye konuştu.

Kaynak: AA