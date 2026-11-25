Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sahadaki performansının yanı sıra saha dışındaki davranışlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yıldızın bir Kazak televizyon kanalına verdiği röportajdaki samimi tavırları dikkat çekti.

"TÜRKÇEM ZAYIF, KUSURA BAKMAYIN"

Röportaj sırasında Kazak muhabir, "Türkçem zayıf, kusura bakmayın" diyerek Arda Güler'den özür diledi. Muhabirin sözlerine "Yok, estağfurullah" diyerek karşılık veren milli futbolcu, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Arda Güler'in muhabire karşı sergilediği mütevazı ve samimi tavırlar izleyenlerin takdirini topladı. Röportajın görüntüleri binlerce beğeni alırken milli futbolcu, bu kez saha dışındaki davranışıyla gönülleri fethetti.