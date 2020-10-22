Yusuf Kaplan kimdir? Yusuf Kaplan yazıları, kitapları nelerdir? Yusuf Kaplan 100 kitap listesi içerisinde neler yer alıyor?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yusuf Kaplan izleyicilerin merak konusu olan isimlerden biridir. Peki, Yusuf Kaplan kaç yaşında, nereli? Yusuf Kaplan hayatı ve biyografisi! Yusuf Kaplan kimdir?

Yusuf Kaplan yazdığı kitaplar, yaptığı açıklamalarla çok konuşulan isimlerden biridir. Peki, Yusuf Kaplan kimdir? Yusuf Kaplan hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

YUSUF KAPLAN KİMDİR?

1964 yılında Şarkışla'da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema-TV Ana Sanat Dalından mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra İngiltere' ye gitti (1989 yılında M.E.B.'dan master+doktora" yapmak üzere burs kazanarak).

1991 yılında East Angila Üniversitesi'nde "Story-Telling and Myth-Making Medium: Television" adlı master tezi hazırladı. 1992 yılının Nisan ayında Londra Üniversitesi ve Middlesex Polytechnic'te Dr. Roy Armes'ın danışmanlığında doktara yaptı.

İlim ve Sanat, Yedi İklim, Kayıtlar, Kitap Dergisi, Girişim, İslâm, Kadın ve Aile gibi dergilerle Zaman ve Milli Gazete gibi günlük gazetelerde çeşitli yazı, röportaj ve çevirileri yayımlandı.

Michel Foucault, Baudrillard, Milan Kundera, Umberto Eco ve John Berger gibi yazar ve düşünürlerden çeşitli çeviriler yaptı. Bir süre Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlendi.

Ardından 3 yıl Umran Dergisi'ni yönetti. Şimdi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi nde öğretim görevlisidir ve Yeni Şafak Gazetesi'nde yazmaktadır. 25 Şubat 2006'ya kadar TV5 Genel yayın Koordinatörlüğü yaptı, daha sonra TVNET'in kurucuları arasında yer aldı.

YUSUF KAPLAN KİTAPLARI

Öykü-anlatma ve mit-üretme aracı olarak televizyon

Ay parçası

YUSUF KAPLAN 100 KİTAP LİSTESİ

1-İslam'ın Dirilişi-Sezai Karakoç.

2-İnsanlığın Dirilişi-Sezai Karakoç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

3-Diriliş Neslinin Amentüsü-Sezai Karakoç.

4-Sütun-(Hepsi değil, bazı bölümleri seçilerek okunacak)-Sezai Karakoç.

5-Yitik Cennet-Sezai Karakoç.

6-Geleceğimizde İslâm Var-Roger Garaudy.

7-Bu Ülke-Cemil Meriç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

8-Beş Şehir-Ahmet Hamdi Tanpınar-(Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

9-Yaşamak-Cahit Zarifoğlu (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

10-İnsanlığın Medeniyet Destanı-Roger Garaudy.

11-Gül Yetiştiren Adam-(Anlatı) Rasim Özdenören

12-Yoksulluk İçimizde-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

13-Ya Tahammül Ya Sefer-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

14-Bu Böyledir-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

15-Sır-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

16-Uzun Hikâye-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

17-Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler-Rasim Özdenören.

18-Üç Zor Mesele-İsmet Özel.

19-İslâm'ın Vadettikleri-Roger Garaudy.

20-Doğu ve Batı Arasında İslâm-Aliya İzzetbegoviç.

21-Okulsuz Toplum-Ivan Illich-Birey Toplum Yayınları.

22-Türkiye'nin Maarif Davası-Nurettin Topçu-Dergâh Yayınları.

23-İslâm Kültür Atlası-İsmail Faruki-İnkılab ("Rehber" kitap bu: Liste bitince 2. kez okunacak)

24-İslâm Tarihi-3 cilt-Filibeli Ahmet Hilmi ve Ziya Nur Aksun-Ötüken Yayınları

25-Kur'ân-ı Kerîm Işığında Hz. Muhammed Mustafa (sav)-2 cilt-Osman Nuri Topbaş-Erkam Y.

26-Mızraklı İlmihal-Semerkand Yayınları

27-Komünist Manifesto-Marx & Engels.

28-İlm-i Hâl-S. Ahmet Arvâsî

29-Tefsir Usûlü ve Tarihi-Ömer Çelik-Erkam Yayınları

30-Sünneti Anlamada Yöntem-Yusuf el-Karadavî

31-Çöle İnen Nur-Necip Fazıl Kısakürek

32-Fıkıh Usûlü-Vehbi Zuhayli-Risale Yayınları

33-Tasavvuf-William Chittick-İz Yayıncılık

34-Kelâma Giriş-U. Murat Kılavuz-A. Saim Kılavuz-İSAM Yayınları

35-İslâm'ın Vizyonu-William Chittick-İnsan Yayınları

36-Yoldaki İşaretler-Seyyid Kutup

37-İslâm Düşüncesi-Muhammed İkbal-Külliyat Yayınları

38-40-Çağ ve İlham-I-II-III-Sezai Karakoç-Diriliş Yayınları

41-Tarih Hırsızlığı-Jack Goody-İş Bankası Yayınları.

42-Şarkiyatçılık-Edward Said-Metis Yayınları.

43-Küresel Çağda Tarih Yazmak-Lynn Hunt-Küre Yayınları.

44-Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek-Marshall Hodgson-Vadi Yayınları.

45-Dünya Tarihi-William McNeill-İmge Yayınları.

46-Uygarlıkların Grameri-Fernand Braudel-İmge Yayınları.

47-Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri-Pitirim Sorokin.

48-49-Tarih Bilinci-Arnold Toynbee-2 cilt.

50-İslâm Medeniyeti Tarihi-Wilhelm Barthold, Mehmet Fuad Köprülü-Alfa Yayınları.

51-53-İslâm'ın Serüveni-Marshall Hodgson-3 cilt-Pegasus Yayınları.

54-Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi-Osman Turan-Ötüken Yayınları.

55-Zihniyet ve Din-Sabri Ülgener.

56-Modern Dünyanın Bunalımı-Rene Guenon-İnsan Yay.

57-Hikmetin Yapıtaşları: Felsefeye Giriş-Douglas J. Soccio-Kaknüs Yay.

58-Avrupa Düşüncesinin Serüveni-Jaqueline Russ-DoğuBatı Yay.

59-Batı Düşüncesi Tarihi-Richard Tarnas-2 cilt-Külliyat Yay.

60-Sosyolojik Düşünce Geleneği-Robert Nisbet-Paradigma-Vadi Yay.

61-Siyasî Felsefenin Büyük Düşünürleri-William Ebenstein-(Çev.: İsmet Özel)-Şule Yay.

62-İnsanın Durumu-Lewis Mumford-Açılımkitap Yay.

63-İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi-Osman Bakar-İnsan Yay.

64-Hilal Doğarken-Ziyaüddin Serdar-İnsan Yay.

65-Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi-A. Cüneyd Köksal-İSAM Yay.

66-Varolmanın Boyutları-William Chittick-İnsan Yay.

67-İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler-M. Cüneyt Kaya-edisyon-İSAM Yay.

68-İslâm Düşüncesi Tarihi-M. Şerif-2 cilt-İnsan Yay.

69-Türkiye'nin Çağdaş Düşünce Tarihi-Hilmi Ziya Ülken-İş Bankası Yay.

70-Edebiyat Yazıları-1-2-Sezai Karakoç-Diriliş Yay.

71-Kırk Ambar-Cemil Meriç

72-Yaşadığım Gibi-Ahmet Hamdi Tanpınar

73-Sanatın Öyküsü-Ernst Gombrich

74-Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi-Larry Shiner-Ayrıntı Yay.

75-Sanat Tarihinin Tarihi-Vernon Hyde Minor-Koç Üniversitesi Yay.

76-Aşk Estetiği-Beşir Ayvazoğlu

77-İslâm Sanatı: Dil ve Anlam-Titus Burkhardt

78-İslâm Mimarisi Üzerine Düşünceler-Turgut Cansever

79-Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam-Richard Sennett-Ayrıntı Yay.

80-Sinemanın Hakikati-1. Cilt ve Hakikatin Sineması-2. Cilt-Enver Gülşen-Külliyat Yay.

*Kaplan, dördüncü aşamada bazı kitapların bütün ciltlerine ayrı rakamlar verdiği için son listeyi 75'ten başlattı.

75-Konfüçyüs-Konuşmalar/ Analektler (Çev. Murat Karlıdağ) Say Yay.

76-Eflatun-Devlet.

77-Aristo-Nikomakhos'a Etik; Politika, Poetika; Metafizik; Ruh Üzerine (Çev. Ömer Aygün, Grekçe Metinle Birlikte, Pinhan Yay.)

78-Aziz Augustine-İtiraflar.

79-Descartes-Meditasyonlar; Metot Üzerine Düşünme.

80-Spinoza-Teolojik-Politik inceleme; Etika.

81-John Locke-Yönetim Üzerine İki İnceleme.

82-David Hume-İnsanın Anlama Yetisi Üzerime Bir Soruşturma.

83-Kant-Saf Aklın Kritiği; Pratik Aklın Kritiği; Yargı Gücünün Krtiği.

84-Hegel-Tarih Felsefesi; Estetik.

85-Nietzsche-Deccal (Çev. Yusuf Kaplan-Külliyat Yay); Putların Alacakaranlığında (Çev. Yusuf Kaplan-Külliyat Yay); İyinin ve Kötünün Ötesinde (Çev. Mustafa Tüzel, İş Bankası Yayınları).

86-Heidegger-Varlık ve Zaman (Çev. Kaan Ökten), Alfa Yay.

87-Şehristânî-Milel ve Nihal-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte).

88-Mâtüridiye Akaidi-Nûreddin es-Sâbûnî-Ankara: DİB.

89-İmamı Azam-Fıkh-ı Ekber; Âlim ve Müteallim-Şamil Yay.

90-Fârâbî-Harfler Kitabı (Çev. Ömer Türker), İstanbul-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte); İlimlerin Sayımı; Medinetü'l-Fazıla (Çev. İdeal Devlet).

91-İbn Sina-İşaretler ve Tenbihatlar

92-Gazâlî-Bilgi, Varlık, Yol (Çev. Asım Cüneyd Köksal)-Timaş-(3 kurucu risale bşr arada).

Mustesfa-Küre Yay (Fıkıh Usûlü'nün kurucu metinlerinden; Çev. Yunus Apaydın).

Tehafütü'l-Felâsife (Çev. Mahmud Kaya) Klasik Yay.

93-İbn Rüşd-Tehafütü't-Tehafüt, Faslu'l-Makal

94-İmam Kuşeyrî-Kuşeyrî Risalesi.

95-İbn Arabî-Füsûsu'l-Hikem, (Ekrem Demirli tercümesi ve şerhi), Kabalcı Yay.

96-İbn Haldun-Mukaddime (Çev. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergâh.

97-Cürcânî-Şerhu'l-Mevâkıf-İstanbul-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte).

98-Yusuf Has Hâcib-Kutadgu Bilig

99-Ahmed Yesevî-Divân-ı Hikmet ve Yunus Emre-Yunus Emre Divanı

100-Mevlânâ Celaleddin Rûmî-Mesnevî